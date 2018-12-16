Футбол

СПАЛ и «Кьево» не выявили победителя в матче 16-го тура Серии А
Sport24.ru
09:00

В Феррара завершился матч 16-го тура Серии А. СПАЛ принимал «Кьево», но за 90 минут игры зрители забитых голов не увидели. Для гостей это четвертая ничья подряд.
Sport24.ru09:00

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«СПАЛ 2013» и «Кьево» не смогли открыть счёт

Евро-футбол.ру08:37

СПАЛ и «Кьево» не сумели выявить победителя

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СПАЛ и «Кьево» не сумели выявить победителя

Sportbox.RU08:32

СПАЛ и «Кьево» сыграли вничью

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СПАЛ и «Кьево» не смогли выявить победителя в матче чемпионата Италии

Чемпионат08:29

СПАЛ и «Кьево» не выявили победителя в матче 16-го тура Серии А

Sport24.ru09:00
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Автоматически обработано 7150 источников, обновлено в 12:28, Ашберн
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