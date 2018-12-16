В Феррара завершился матч 16-го тура Серии А. СПАЛ принимал «Кьево», но за 90 минут игры зрители забитых голов не увидели. Для гостей это четвертая ничья подряд.

СПАЛ и «Кьево» не выявили победителя в матче 16-го тура Серии А

Футбол Футбол Голы Педро и Азара принесли «Челси» победу над «Брайтоном» У хозяев голом после перерыва отметился Соломон Марч. Победа позволила «Челси» довести число набранных очков в сезоне до 37.

Футбол Футбол «Бетис» обыграл «Эспаньол», одержав третью подряд победу в Примере Таким образом, «Бетис» одержал третью подряд победу в Примере, а «Эспаньол» потерпел пятое кряду поражение.

Футбол Футбол Андрей Аршавин вернулся в «Зенит» главой детского проекта

Футбол Футбол «Сампдория» победила «Парму», «Фиорентина» обыграла «Эмполи» "Сампдория" победила "Парму" в матче 16-го тура чемпионата Италии (2:0). Клуб из Генуи набрал 23 очка и поднялся на 7-е место в турнирной таблице.

Футбол Футбол «Надеюсь, этот кошмар закончится». Юсупов поддержал Кокорина и Мамаева Полузащитник "Ростова" Артур Юсупов поддержал нападающего "Зенита" Александра Кокорина и хавбека "Краснодара" Павла Мамаева.

Футбол Футбол ЦСКА интересуется хавбеком «Яблонеца» Травником Несколько европейских клубов проявляют интерес к полузащитнику чешского клуба «Яблонец» Михалу Травнику, сообщает Daily Mail.

Футбол Футбол «Аякс» забил восемь безответных мячей в чемпионате Нидерландов "Аякс" разгромно переиграл "Де Графсхап" в матче 16-го тура чемпионата Нидерландов, сообщает "Советский спорт".

Футбол Футбол «Манчестер Юнайтед» зимой хочет продать Погба По информации Mirror, английский клуб хочет продать 25-летнего француза в январе. Ранее сообщалось, что в игроке заинтересован «Ювентус».

Футбол Футбол Ещенко показал швы на ноге после операции

Футбол Футбол Эмери: «„Саутгемптон“ играл с большим желанием, они заслужили победу» «Саутгемптон» полностью заслужил этот результат, поскольку они играли с большим желанием.

Футбол Футбол Fanatik: «Локомотив» согласился продать Фернандеша в «Истанбул» «Локо» принял предложение турецкого клуба о трансфере 32-летнего хавбека, сообщает Fanatik.

Футбол Футбол Вяхирева признана самым ценным игроком Евро-2018 Правая полусредняя сборной России по гандболу Анна Вяхирева была признана самым ценным игроком чемпионата Европы.