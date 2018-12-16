Футбол
СПАЛ и «Кьево» не выявили победителя в матче 16-го тура Серии А
СПАЛ и «Кьево» не выявили победителя в матче 16-го тура Серии АSport24.ru09:00
В Феррара завершился матч 16-го тура Серии А. СПАЛ принимал «Кьево», но за 90 минут игры зрители забитых голов не увидели. Для гостей это четвертая ничья подряд.
Sport24.ru09:00
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7150 источников, обновлено в 15:17, Ашберн
Футбол
«Ливерпуль» обыграл «Манчестер Юнайтед» и вернулся в лидеры АПЛ
Обновлено в 13:04
Футбол
«Уэска» сыграла вничью с «Вильярреалом» на своем поле
В матче 16-го тура чемпионата Испании "Уэска" принимала "Вильярреал".
Обновлено в 14:30
Футбол
Головин выйдет в стартовом составе «Монако» в матче против «Лиона»
Объявлены стартовые составы "Монако" и "Лиона" на матч чемпионата Франции, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 15:01
Футбол
«Айнтрахт» дома переиграл «Байер»
Франкфуртский «Айнтрахт» одержал домашнюю победу над «Байером» в матче 15-го тура немецкой бундеслиги.
Обновлено в 14:02
Футбол
Аршавин уверен, что «Зенит» вернёт чемпионство в Петербург
Думаю, зимой ребята хорошо поработают и вернут чемпионство домой в Петербург, — заявил Аршавин.
Обновлено в 09:05
Футбол
Леванте — Барселона 0:1 (1-й тайм)
Sports.ru проведет прямую трансляцию этой игры. Начало – в 22:45 по московскому времени.
Обновлено в 10:20
Футбол
«Сампдория» победила «Парму», «Фиорентина» обыграла «Эмполи»
"Сампдория" победила "Парму" в матче 16-го тура чемпионата Италии (2:0). Клуб из Генуи набрал 23 очка и поднялся на 7-е место в турнирной таблице.
Обновлено в 11:03
Футбол
Гендиректор «Анжи»: «Долг клуба понизился до 220 миллионов рублей»
Генеральный директор «Анжи» Олег Флегонтов заявил, что клуб все еще испытывает финансовые затруднения, несмотря на помощь от РПЛ.
Обновлено в 14:55
Футбол
ЦСКА интересуется хавбеком «Яблонеца» Травником
Несколько европейских клубов проявляют интерес к полузащитнику чешского клуба «Яблонец» Михалу Травнику, сообщает Daily Mail.
Обновлено в 07:57
Футбол
«Аякс» забил восемь безответных мячей в чемпионате Нидерландов
"Аякс" разгромно переиграл "Де Графсхап" в матче 16-го тура чемпионата Нидерландов, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 11:31
Футбол
Эмери: «„Саутгемптон“ играл с большим желанием, они заслужили победу»
«Саутгемптон» полностью заслужил этот результат, поскольку они играли с большим желанием.
Обновлено в 11:59
Футбол
Ещенко показал швы на ноге после операции
Обновлено в 07:53
Футбол
Fanatik: «Локомотив» согласился продать Фернандеша в «Истанбул»
«Локо» принял предложение турецкого клуба о трансфере 32-летнего хавбека, сообщает Fanatik.
Обновлено в 04:30
Футбол
Вяхирева признана самым ценным игроком Евро-2018
Правая полусредняя сборной России по гандболу Анна Вяхирева была признана самым ценным игроком чемпионата Европы.
Обновлено в 10:02
Футбол
«Надеюсь, этот кошмар закончится». Юсупов поддержал Кокорина и Мамаева
Полузащитник "Ростова" Артур Юсупов поддержал нападающего "Зенита" Александра Кокорина и хавбека "Краснодара" Павла Мамаева.
Обновлено в 10:11