Футбол
СПАЛ арендовал вратаря «Аталанты» БеришуМатч ТВ вчера в 08:49
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 10:19, Вашингтон
Политика
ПА ОБСЕ приняла резолюцию против «Северного потока-2»
Комитет ПА ОБСЕ принял резолюцию против "Северного потока-2" и "Турецкого потока". Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 06:17
Происшествия
В Калининграде полиция задержала лидеров профсоюза «Альянс врачей»
В Калининграде полиция задержала лидеров профсоюза "Альянс врачей" Анастасию Васильеву, Владимира Сотникова и Павла Зеленского.
Обновлено в 06:25
Политика
Зеленский назначил Комарницкого главой Луганской ОГА
Президент Украины Владимир Зеленский назначил Виталия Комарницкого председателем Луганской областной государственной администрации.
Обновлено в 09:21
Спорт
Россияне впервые в истории выиграли золото ЧМ по пляжному волейболу
Россияне Вячеслав Красильников и Олег Стояновский обыграли представителей Германии Юлиуса Толе и Клименса Виклера в финале чемпионата мира по пляжному волейболу в Гамбурге.
Обновлено в 09:25
Здоровье
В Минздраве оценили данные о норме потребления молочных продуктов
Главный диетолог Минздрава России Виктор Тутельян рассказал, что для здорового человека не существует определённых норм потребления молочных продуктов в сутки.
Обновлено в 08:36
Музыка
«Алкоголичка» Артура Пирожкова набрала 5 млн просмотров за сутки
Клип певца Артура Пирожкова (Александра Реввы) "Алкоголичка", опубликованный на видеохостинге Youtube 5 июля, только за сутки посмотрели более 5 млн человек.
Обновлено в 02:26
Шоу-бизнес
Влад Соколовский объяснился за измены Рите Дакоте
В прошлом году Рита Дакота объявила о разводе с Владом Соколовским по причине неверности мужа.
Обновлено в 02:23
Армия и оружие
Зеленский осмотрел корабли НАТО в Одессе
По данным Минобороны Украины, Зеленский и Полторак по приглашению британских и американских военных моряков, которые находятся в одесском порту в рамках международных учений Sea Breeze, посетили канадский фрегат Toronto и британский эсминец Duncan, а также корабль украинских ВМС «Гетман Сагайдачный».
Обновлено в 10:09
Политика
Зеленский ничего не знает о связи Андрейчикова с Макаровым
Президент Зеленский в разговоре с журналистом Богданом Осинским заявил, что "ничего об этом не знает".
Обновлено в 09:31
Гаджеты
Процессоры AMD Ryzen Threadripper второго поколения заметно подешевели
Следует полагать, что в других странах цены на Ryzen Threadripper второго поколения тоже пойдут вниз.
Обновлено в 06:53
Политика
Зеленский попросит Трампа остановить «Северный поток-2»
Напомним, что 1 июня этого года влиятельный украинский еженедельник «Зеркало недели» сообщил, что Зеленский получил приглашение от президента США Трампа посетить Вашингтон с официальным визитом.
Обновлено вчера в 09:25
Происшествия
Мужа Луизы Хайруллиной оставили на свободе
Обновлено в 02:04
Кино
Актер телеканала Disney Кэмерон Бойс умер в возрасте 20 лет
Американский актер Кэмерон Бойс, известный по проектам телеканала Disney, скончался в возрасте 20 лет.
Обновлено в 05:06
Шоу-бизнес
Марина Хлебникова призналась, что переживает за дочь
После смерти супруга Хлебникова стала переживать за свою семью, старается больше проводить времени с близкими и родными.
Обновлено в 07:52
Здоровье
О каких болезнях может говорить ухудшение зрения
Зачастую упавшее зрение говорит о серьёзных заболеваниях – вплоть до опухоли головного мозга, инсульта.
Обновлено вчера в 09:14
Общество
Российских младшеклассников заставили смотреть фильм ужасов
Обновлено в 09:45
Армия и оружие
Иракские силы начинают операцию против ИГ вдоль сирийской границ
По заявлению Минобороны Ирака, силы безопасности и военизированные формирования начали в воскресенье, 7 июля, военную операцию вдоль границы с Сирией, направленную на освобождение территории от группировки боевиков «Исламское государство» (деятельность организации запрещена в России).
Обновлено в 07:59
Происшествия
Кузнецова рассказала о состоянии избитой в Ингушетии девочки
Ранее уполномоченный по правам ребенка в Ингушетии Зарема Чахкиева сообщила, что мать девочки нашли, отец, со слов тети, уехал на заработки в другой регион.
Обновлено в 09:55
Происшествия
Автобус с украинцами попал в ДТП в Польше
Автобус с 35 пассажирами из Украины попал в ДТП на юго-западе Польши утром в воскресенье, 7 июля.
Обновлено в 09:05
Авто
«Заряженный» Volkswagen T-Roc R представлен в Гудвуде
Обновлено вчера в 08:58
Энергетика
Поставки нефти по «Дружбе» вновь остановили
Поставки российской нефти по нефтепроводу "Дружба" были вновь остановлены, так как специалисты опять обнаружили в сырье примеси, сообщает Die Deutsche Welle.
Обновлено вчера в 09:46
Политика
Иран начинает обогащение урана на уровне выше предусмотренного СВПД
Иран начинает обогащение урана на уровне выше предусмотренного ядерной сделкой, заявил замглавы МИД Ирана Аббас Аракчи.
Обновлено в 03:13
Общество
Сегодня в Москве ожидается облачность с прояснениями
Сегодня, 7 июля, прогнозируют тёплый и практически сухой день. Будет облачно с прояснениями, а вечером вероятен небольшой дождь.
Обновлено в 01:49
Происшествия
Неизвестный взял в заложники сотрудницу финучреждения в Одессе
В Одессе неизвестный взял в заложники сотрудницу одного из финансовых учреждений в Суворовском районе города.
Обновлено в 06:25
Армия и оружие
«Открытые медиа»: на похоронах моряков рассказали о предотвращенной «катастрофе планетарного масштаба»
Экипаж научно-исследовательского глубоководного аппарата погиб в Баренцевом море при выполнении «боевой задачи», заявил на траурной церемонии высокопоставленный военный, пишут «Открытые медиа».
Обновлено вчера в 11:21
Здоровье
Врачи назвали семь опасных изменений тела, которые нельзя игнорировать
Помогут подсказки медиков - они перечислили семь изменений тела, которые ни в коем случае нельзя игнорировать.
Обновлено в 01:50
Экономика
Афипский НПЗ оценили в один рубль
Михаилу Гуцериеву достался не только Афипский НПЗ, но и задолженность в размере 170 миллиардов рублей.
Обновлено в 01:45