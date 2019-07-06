Футбол

СПАЛ арендовал вратаря «Аталанты» БеришуМатч ТВ вчера в 08:49

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Вратарь «Аталанты» Этрит Бериша перешел в СПАЛ.
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СПАЛ арендовал вратаря «Атланты» Бериша

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Sportbox.RUвчера в 08:49
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