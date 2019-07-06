Футбол

СПАЛ арендовал Беришу у «Аталанты»Спорт-Экспресс 00:42

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СПАЛ взял в аренду на один сезон у "Аталанты" голкипера Этрита Беришу, сообщает официальный сайт клуба. Аренда предусматривает обязательство выкупа при достижении определенных показателей.
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