Футбол
СПАЛ арендовал Беришу у «Аталанты»Спорт-Экспресс 00:42
СПАЛ взял в аренду на один сезон у "Аталанты" голкипера Этрита Беришу, сообщает официальный сайт клуба. Аренда предусматривает обязательство выкупа при достижении определенных показателей.
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Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 01:14, Вашингтон
Политика
Украина получила первую партию нефти из США
На Украину поступила первая в истории страны партия нефти из США.
Обновлено вчера в 13:47
Единоборства
Аманда Нуньес нокаутировала Холли Холм
Чемпионка Ultimate Fighting Championship в двух весовых категориях бразильянка Аманда Нуньес (18-4) нокаутировала в первом раунде американку Холли Холм (12-5) и отстояла свой титул в легчайшем весе.
Обновлено вчера в 23:55
Политика
Борис Джонсон заявил о готовности Британии покинуть ЕС без соглашения
Финалист гонки за пост премьер-министра Великобритании Борис Джонсон заявил, что королевство покинет Европейский союз 31 октября с соглашением об условиях брексита или без него.
Обновлено вчера в 23:46
Экономика
Фармкомпании выплатили российским врачам 3,3 млрд рублей
Свыше 42,4 тысячи медиков получили вознаграждение за услуги, оказанные предприятиям производящим медикаменты Фармацевтические компании выплатили более 3,3 млрд рублей российским врачам в 2018 году, сообщает РБК.
Обновлено вчера в 23:30
Общество
Конюхов завершил полет на экспериментальном самолете в Крым
Российский путешественник Федор Конюхов завершил первый полет на экспериментальном самолете, оборудованном солнечными батареями, из Москвы в крымский город-курорт Евпатория, сообщили РИА Новости в штабе организации полета.
Обновлено вчера в 12:15
Происшествия
Подозреваемую в избиении семилетней девочки арестовали в Ингушетии
Обновлено вчера в 12:12
Футбол
Аргентина обыграла Чили в матче за третье место Кубка Америки
Аргентина стала бронзовым призером Кубка Америки по футболу, обыграв в матче за 3-е место команду Чили со счетом 2:1. Об этом сообщается на странице турнира в Twitter.
Обновлено вчера в 17:19
Происшествия
Появилось видео задержания сбежавшей с миллионами Луизы Хайруллиной
Луиза Хайруллина 27 мая похитила из "Россельхозбанка" в Салавате, где работала, более 23 миллионов рублей и пропала вместе с мужем и двумя дочками.
Обновлено 05 июля в 05:31
Шоу-бизнес
Елена Воробей оценила гонорар Максима Галкина за корпоратив
Известные по "Аншлагу" Елена Воробей, Клара Новикова и Геннадий Ветров получают за короткое выступление и ведение мероприятия 200 – 400 тысяч рублей, сообщается в материале.
Обновлено вчера в 08:00
Футбол
ФК «Локомотив» выиграл Суперкубок России
Обновлено вчера в 14:35
Происшествия
Стали известны детали преступлений арестованных сотрудников ФСБ
Арестованные сотрудники спецподразделения «Альфа» и «Вымпел» при обысках прятали в бронежилеты похищенные деньги, сообщает «Росбалт».
Обновлено вчера в 02:43
Происшествия
При взрыве бензовоза под Екатеринбургом погибли четыре человека
Число погибших при взрыве бензовоза в Свердловской области выросло до четырех человек, сообщил ТАСС глава городского округа Краснотурьинск Александр Устинов.
Обновлено в 00:19
Политика
В уральском полпредстве прокомментировали арест Воробьева
В представительстве президента России в Уральском федеральном округе (УрФО) прокомментировали арест помощника полпреда Александра Воробьева.
Обновлено вчера в 05:57
Космос
Россия построит базу на Луне с помощью 3D-печати и местных ресурсов
Ранее НПО имени Лавочкина, которое производит космическое аппараты, предложило отправить на Луну 3D-принтер, который будет питаться энергией от Солнца и использовать в качестве строительного материала лунный грунт.
Обновлено в 00:32
Политика
Посол Британии в секретных письмах называл Трампа «некомпетентным»
Британский посол в США Ким Даррок отправлял в Форин-офис (внешнеполитическое ведомство Соединенного Королевства) секретные телеграммы, в которых называл американского президента Дональда Трампа «неумелым», «некомпетентным» и «небезопасным».
Обновлено вчера в 22:54
Общество
Иван Купала наступает в ночь на 7 июля
Народный славянский праздник Иван Купала отмечают в ночь с 6 по 7 июля, он известен у славян как праздник Солнца, зрелости лета и зеленого покоса.
Обновлено вчера в 13:07
Политика
Зеленский пообещал решить вопрос «Северного потока – 2» через Трампа
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что американский лидер Дональд Трамп сможет решить вопрос строительства газопровода «Северный поток – 2» в пользу Киева.
Обновлено вчера в 06:30
Происшествия
В песке на берегу алтайского озера нашли человеческие кости
В селе Комарское Заринского района во время подготовки к летней Олимпиаде нашли в песке у озера человеческие кости.
Обновлено вчера в 23:37
Политика
В России с 1 октября повысят оклады военнослужащим и полицейским
Согласно опубликованному 5 июля на сайте правительства постановлению премьер-министра России Дмитрия Медведева, в стране будет проиндексировано денежное довольствие военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов.
Обновлено 05 июля в 05:44
Происшествия
В Москве задержали мошенника, выдававшего себя за инспектора ЦОДД
Инспектор вызвал наряд полиции, после чего мужчину задержали и доставили в отделение.
Обновлено вчера в 10:36
Гаджеты
16 смартфонов Huawei получат в июне обновление EMUI 9.1: список
Как пишет источник, EMUI 9.1 в июле получат сразу 16 моделей Huawei, причем речь идет о распространении прошивки за пределами Китая.
Обновлено вчера в 17:32
Происшествия
Все выжившие с перевернувшегося в Черном море судна найдены
Местонахождение всех выживших при ЧП с прогулочным судном в районе поселка Джубга в Краснодарском крае установлено, госпитализация им не потребовалась.
Обновлено 05 июля в 17:00
Политика
Протестующие в Тбилиси идут к дому основателя партии власти
Демонстранты идут с плакатами «Гахария GO!» и флагами государства.
Обновлено вчера в 13:23
Экономика
Всемирный фестиваль тайцзи пройдет на острове Хайнань в октябре
Южная китайская провинция Хайнань примет четвертый Всемирный культурный туристический фестиваль тайцзи (китайская гимнастика, один из стилей ушу), который состоится на острове в октябре этого года.
Обновлено в 01:01
Общество
Как не допустить ошибок при покупке велосипеда
«Челнинские известия» решили выяснить, как выбирать велосипед, чтобы не пожалеть о покупке.
Обновлено в 00:38
Политика
В Крыму отреагировали на антироссийскую резолюцию ОБСЕ
Резолюции ОБСЕ Ранее комитет по политическим вопросам и безопасности Парламентской ассамблеи ОБСЕ одобрил резолюцию, осуждающую действия России в Крыму.
Обновлено вчера в 22:44
Общество
МЧС предупреждает о грозе и сильном ветре в Москве
Обновлено вчера в 11:22
Происшествия
Полиция Турции нашла используемое в ядерном оружии вещество в машине
Калифорний — радиоактивное вещество, которое используется при производстве ядерного оружия. Стоимость 18,1 г оценивается в $72 млн.
Обновлено вчера в 09:19
Политика
СМИ узнали о поездках третьего «отравителя» Скрипалей в Швейцарию
Третий "отравитель" Скрипалей в 2016 и 2017 году несколько раз бывал в Швейцарии.
Обновлено вчера в 18:32
Единоборства
Диас едва не подрался с командой Хабиба на UFC 239
Перед очередным поединком произошел конфликт между американским бойцом Нейтом Диасом и командой Хабиба Нурмагомедова, в частности, с чемпионом UFC в легком весе.
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