Футбол
«СПАЛ 2013» забил четыре мяча «Кьево»Евро-футбол.ру вчера в 14:14
Вылетевший из Серии А "Кьево" не смог достойно сыграть дома против СПАЛа. Гости начали забивать с восьмой минуты и остановились при счете 4:0, Фелипе Диас оформил дубль. "СПАЛ 2013" с 42 очками поднялся на 10-е место.
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СПАЛ одержал свою самую крупную выездную победу в Серии А и сохранил прописку в элите
Sport24.ruвчера в 13:56
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