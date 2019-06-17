Финансы

S&P500 попытается закрепиться выше 2900 пунктовПРАЙМ 07:45

Высокотехнологичный Nasdaq Composite опустился на 0,52%, до 7796,66 пункта. Индекс голубых фишек Dow Jones остался практически без изменений на уровне 26089,61. S&P500 отступил от 2900, потерял 0,16% и закрылся у отметки 2886,98 пункта.
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«Пузырь» на рынке высоких технологий 2.0

Вести.Финанс10:07

S&P500 попытается закрепиться выше 2900 пунктов

ПРАЙМ07:45

Американские рынки акций, снизившись в пятницу, завершили неделю в плюсе

Финмаркет01:46

Ключевым событием недели будет заседание ФРС США. Обзор мировых рынков от «ФИНАМ». 16.06.19

Глас Народа01:23

Попали в листинг: финансовые итоги недели

Санкт-Петербургские ведомости01:00
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Происшествия

Бывший президент Египта Мухаммед Мурси умер в зале суда

Бывший президент Египта Мухаммед Мурси умер в зале суда на 68-м году жизни, пишет в понедельник, 17 июня, турецкое издание YeniSafak.
Обновлено в 12:02
Происшествия

Внесена ясность в сообщения о вывозе цыган из Чемодановки

Власти Пензенской области отреагировали на сообщения о том, что цыган вывозят из Чемодановки после скандала со смертельной массовой дракой, передает ТАСС.
Обновлено в 11:42
Политика

В ДНР установили имена причастных к убийству Захарченко

31 августа 2018 года глава ДНР Александр Захарченко был убит в результате взрыва в кафе «Сепар» в центре Донецка.
Обновлено в 01:38
Происшествия

Турбулентность встряхнула Боинг, летевший в Базель

Боинг 737-300, летевший из Косово в Базель, попал в такую сильную зону турбулентности, что из рук стюардессы вырвало тележку с едой и ударило о потолок, после чего тележка упала на испуганных пассажиров.
Обновлено в 10:48
Армия и оружие

Бывший начальник Генштаба ВСУ признался в атаке на батальон «Донбасс»

Экс-глава Генштаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) генерал-полковник Виктор Муженко признался, что в 2014 году украинские летчики случайно атаковали колонну добровольческого батальона «Донбасс».
Обновлено вчера в 16:33
Общество

Каждый пятый российский пенсионер продолжает работать

Доля работающих пенсионеров в общей численности пенсионеров, состоящих на учете в системе Пенсионного фонда, понизилась и на 1 января 2019 года составляет 20,4 % (на 1 января 2018 года - 21,1 %).
Обновлено в 07:02
Происшествия

Лжекосметолог, изуродовавшая лица 19 пациенток, сядет на 5,5 лет

Обновлено в 09:33
Армия и оружие

Под Мурманском нашли останки немецкого солдата

«В ходе экспедиции найдены фрагменты останков немецкого солдата с частично сохранившимся жетоном, образцы советского и немецкого оружия, элементов экипировки, фрагменты бронетехники, предметы быта», – сообщила пресс-служба Северного флота.
Обновлено в 11:08
Политика

В совете нацбезопасности США обвинили Иран в «ядерном шантаже»

«На ядерный шантаж [иранского] режима надо ответить увеличенным международным давлением», — заявил Марки в понедельник, 17 июня, в интервью «РИА Новости».
Обновлено в 11:25
Происшествия

После жалобы на «прямую линию» арестован директор Белгородского НПЗ

12 июня сотрудники завода записали видеообращение к президенту РФ Владимиру Путину, пожаловавшись на задержки зарплаты.
Обновлено в 10:32
Шоу-бизнес

Бари Алибасова выписали из больницы

Продюсера Бари Алибасова выписали из больницы, сообщил РИА Новости его сын Бари Алибасов-младший.
Обновлено в 07:56
Общество

На прямую линию с Путиным уже поступило более 600 тысяч вопросов

Более шестисот тысяч вопросов поступило на прямую линию с президентом России Владимиром Путиным.
Обновлено в 06:23
Футбол

«Рубин» объявил о расставании с Бухаровым

«Рубин» на своём официальном сайте объявил об уходе из клуба форварда Александра Бухарова.
Обновлено в 08:45
Происшествия

В китайской провинции Сычуань произошло землетрясение магнитудой 6,0

Землетрясение магнитудой 6,0 произошло в понедельник вечером в провинции Сычуань на юго-западе Китая, сообщает китайский сейсмический центр.
Обновлено в 11:28
Происшествия

Посетительницу пиццерии напоили моющим средством

Жительница Парижа, пришедшая пообедать в пиццерию популярной сети, была экстренно госпитализирована после того, как ей по ошибке подали графин с моющим средством вместо напитка, передает РИА "Новости".
Обновлено в 11:49
Политика

Более ста бывших крымчан попросили российское гражданство

Более ста родившихся в Крыму и Севастополе граждан Украины, покинувших полуостров до марта 2014 года, обратились за получением российского гражданства, сообщили в пресс-центре МВД.
Обновлено в 02:46
Происшествия

В МВД опровергли массовые увольнения сотрудников на фоне дела Голунова

Полиция не подтвердила информацию о массовом увольнении сотрудников УВД по западному округу Москвы в последние недели в связи с делом корреспондента «Медузы» Ивана Голунова, подозреваемого в сбыте наркотиков и признанного невиновным.
Обновлено в 11:49
Происшествия

Путин ужесточил наказание за ДТП в нетрезвом виде

24 апреля Путин подписал закон об ужесточении наказания для водителей, оставивших место аварии.
Обновлено в 10:10
Общество

Бедных россиян с огородом захотели лишить господдержки

Речь идет о тех россиянах, которые имеют огород или свободную жилую площадь. Об этом пишет газета "Известия".
Обновлено в 10:05
Шоу-бизнес

Екатерина Климова подала на развод с мужем Гелой Месхи

Актриса Екатерина Климова подала на развод с мужем Гелой Месхи. 41-летняя звезда экрана и 33-летний актер прожили вместе почти пять лет.
Обновлено в 08:40
Культура

Азиза рассказала о связи Игоря Талькова с криминальным авторитетом

Обновлено в 09:25
Политика

Во французском Ле Бурже открывается международный авиасалон

Обновлено вчера в 18:46
Экономика

Правкомиссия рассмотрит сделки с инвесторами на 30 млрд рублей

11 июня Росстат опубликовал предварительные данные, по которым отток капитала из России за период с января по май 2019 года вырос почти в два раза и составил $35,2 млрд по сравнению с $18,9 млрд прошлого года.
Обновлено в 09:28
Политика

Азербайджанский газ впервые поступил в Европу

Азербайджанский газ по Трансанатолийскому трубопроводу (TANAP) поступил в Европу, сообщает азербайджанская нефтегазовая компания Socar.
Обновлено в 07:42
Общество

Худшие наряды церемонии закрытия «Кинотавра»

16 июня в Сочи прошла церемония закрытия 30-го Открытого фестиваля российского кино "Кинотавр".
Обновлено вчера в 14:30
Гаджеты

Cellebrite выпустила новое устройство для взлома любого iPhone

Израильская IT-компания Cellebrite сообщила о выпуске новой версии своего устройства под названием UFED Premium (Universal Forensic Extraction Device), являющегося готовым программно-аппаратным решением для извлечения информации из приложений, переписок и других видов данных с мобильных устройств Apple.
Обновлено в 11:36
Общество

Телеведущий Киселев поплатился миллионами из-за беспечности

Обновлено в 10:25
Общество

Российский школьник получил ноль баллов на ЕГЭ из-за ручки

Выпускник гимназии №3 в Астрахани Артем Яровой получил ноль баллов на ЕГЭ по математике, потому что его работу не удалось отсканировать и проверить.
Обновлено в 07:55
Происшествия

В Испании нашли мертвой 13-летнюю россиянку

Тело 13-летней россиянки обнаружили в испанском населенном пункте Матаро в Каталонии, сообщает телеканал Telecinco в понедельник, 17 июня.
Обновлено в 09:40
Происшествия

На российской трассе нанесли 40-километровую сплошную линию

Обновлено в 11:58
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