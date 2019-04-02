Финансы

S&P500 направляется к 2900 пунктамSIA.ru 09:16

Александра Овчинникова, младший аналитик ИК "Фридом Финанс": Во вторник 2 апреля основные американские индексы закрылись без единой динамики: NASDAQ прибавил 0,25%, Dow Jones снизился на 0,3%, S & P500 оказался на уровне предыдущего закрытия 2867 пунктов.
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Фондовые торги в США завершились в «зеленой зоне»

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Обновлено в 07:50
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Опубликованы фотографии с места гибели украинской пулеметчицы «Ведьмы»

Фотографии с места гибели украинской пулеметчицы Яны Червоной с позывным «Ведьма» опубликованы на странице фонда «Вернись живым» в Facebook со ссылкой на батальон «Донбасс-Украина».
Обновлено в 14:30
Общество

Эрнста попросили найти управу на унизившую остеопатов Малышеву

«Прошу вас принять меры по предотвращению распространения лживой и порочащей достоинство врачей-остеопатов информации лицами, участвующими в выпуске передачи "Жить здорово!", а именно Еленой Малышевой и Дмитрием Шубиным», — говорится в послании руководителю канала.
Обновлено в 12:21
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Хабиб Нурмагомедов ответил Макгрегору на оскорбление жены

Обновлено в 17:41
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Помпео назвал действия Турции в Сирии разрушительными

Односторонние военные действия Анкары в Сирии могут иметь разрушительные последствия.
Обновлено в 18:55
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С инспектора петербургского метро сняли обвинения по делу о теракте

Следователи прекратили уголовное дело против инспектора транспортной безопасности Петербургского метрополитена Константина Ипполитова, возбужденное после теракта в апреле 2017 года.
Обновлено в 16:59
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Зырянов: Россия поднимается, сейчас нас все боятся

Бывший полузащитник «Зенита» и сборной России Константин Зырянов, а ныне главный тренер молодёжного состава сине-бело-голубых отметил рост уровня российского футбола.
Обновлено в 16:26
Политика

Конституционный суд счел законным повышение пенсионного возраста

Парламентарии утверждали, что закон необоснованно вводит нормы о повышении пенсионного возраста, «что ухудшает и умаляет конституционные права граждан на социальное обеспечение по старости», говорится в определении суда.
Обновлено в 17:46
Политика

Опрос показал шансы Порошенко и Зеленского во втором туре выборов

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский во втором туре выборов одержит победу с 49,4% голосов.
Обновлено в 12:01
Футбол

«Рома» и «Фиорентина» разошлись с миром, «Интер» разгромил «Дженоа»

«Рома» сыграла вничью с «Фиорентиной» в домашнем матче 30-го тура чемпионата Италии.
Обновлено в 17:10
Общество

Правительство обсуждает возможность выдачи маткапитала на первенца

Среди мер по стимулированию рождаемости в России обсуждается выдача материнского капитала после рождения первого ребенка, рассказала вице-премьер Татьяна Голикова в программе «60 минут» на канале «Россия 1». «Не буду скрывать, такие варианты тоже обсуждаются»,— сообщила она (цитата по «Интерфаксу»).
Обновлено в 16:38
Происшествия

В центре Москвы произошло вооруженное ограбление со стрельбой

На Устьинской набережной в центре Москвы произошло вооруженное ограбление. Об этом РБК сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.
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Гаджеты

Intel показала 56-ядерный процессор

Компания Intel представила несколько продуктов для него, в том числе 56-ядерный процессор серии Xeon Scalable на базе архитектуры Cascade Lake.
Обновлено в 13:32
Происшествия

Военный самолет съехал с взлетной полосы во время учений в Испании

Одиннадцать человек получили ранения разной степени тяжести во время того, как небольшой военный самолет съехал с взлетно-посадочной полосы в Испании.
Обновлено в 08:43
Шоу-бизнес

В Сети восхищаются красотой 15-летней дочери Олега Газманова

За несколько часов фото лайкнули больше тысячи человек, среди которых оказался старший брат девушки — 37-летний Родион Газманов.
Обновлено вчера в 10:29
Политика

Эстония запросила встречу президента с Путиным в Москве

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд прилетит в Москву согласно её рабочему графику 18 апреля.
Обновлено вчера в 06:16
Общество

Приморцам ограничили рыбалку на удочку. Как не попасть на штраф?

Нормы для любительской рыбалки в Приморье были введены немногим меньше года назад.
Обновлено в 16:32
Происшествия

В Эфиопии будет опубликован отчет о причинах катастрофы Boeing 737 MAX

Обновлено в 02:52
Армия и оружие

Истребители НАТО полетали с российскими самолетами

Обновлено в 17:35
Происшествия

Пользователи соцсетей осудили арест старейшины Ахмеда Барахоева

Часть 2 статьи 20.2 КоАП РФ (организация либо проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления о проведении публичного мероприятия), по которой был осужден Барахоев, предусматривает наказание в виде административного штрафа в размере от 20 тысяч до 30 тысяч рублей или обязательные работы на срок до 50 часов, или административный арест на срок до 10 суток.
Обновлено в 16:03
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Норкин «исчез» из студии НТВ во время прямого эфира

Обновлено в 14:31
Экономика

Венесуэла пока не выплатила мартовский транш по долгу перед РФ

Россия является крупным кредитором Венесуэлы.
Обновлено в 11:05
Авто

Путин откроет завод Mercedes-Benz

Сегодня, 3 апреля, состоится открытие завода немецкого автобренда в Подмосковье. Строительство началось летом 2017 года.
Обновлено в 03:47
Единоборства

Волков снялся с турнира UFC в Санкт-Петербурге

Обновлено в 11:01
Армия и оружие

ОБСЕ заявила о новейшем российском вооружении в Донбассе

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала российские новейшие системы вооружения неподалеку от поселка Южная Ломоватка в Донбассе.
Обновлено в 08:35
Экономика

«Сухой» отказался от поставки SSJ 100 в Словению

Компания «Гражданские самолеты Сухого» (ГСС, входит в Объединенную авиастроительную корпорацию) сообщила об отказе поставки 15 самолетов Sukhoi Superjet 100 для авиакомпании Adria Airways из Словении.
Обновлено в 10:44
Шоу-бизнес

Конец конфликту: Ксения Собчак взяла интервью у Анастасии Волочковой

Известно, что ранее между Собчак и Волочковой происходил нешуточный конфликт.
Обновлено в 12:12
Происшествия

Задержанный в Варшаве россиянин с детьми попросил убежища в Польше

Россиянин Денис Лисов, которого задержали вместе с тремя детьми в Варшаве 1 апреля, попросил убежища в Польше, поскольку ему необходима защита от властей Швеции.
Обновлено в 07:57
Происшествия

Федор Конюхов рассказал о пережитом в океане шторме

Федор Конюхов совершает одиночный переход на весельной лодке через Южный океан и планирует обогнуть мыс Горн.
Обновлено в 12:27
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