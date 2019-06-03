Экономика
SOCAR и Сбербанк создали предприятие для загрузки Антипинского НПЗВедомости вчера в 18:56
Азербайджанская SOCAR и Сбербанк в конце мая создали совместное предприятие – ООО «Сокар энергоресурс», следует из данных ЕГРЮЛа. По информации «Коммерсанта», оно будет поставлять нефть для переработки на Антипинский НПЗ.
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Политика
В Раде отреагировали на снос бюста Жукова в Харькове
Обновлено в 01:20
Авто
Отечественная LADA Vesta поступила на службу в полицию Словакии
Муниципальная полиция небольшого городка Гуменне на востоке Словакии в мае 2019 года получила новый автомобиль – универсал LADA Vesta SW Cross.
Обновлено вчера в 23:27
Экономика
В России захотели ввести сбор за сигареты
Организация «Трезвая Россия» предложила ввести экологический сбор с производителей сигарет, пишут «Известия».
Обновлено в 02:29
Экономика
ЦБ тестирует верификацию E-mail банковских клиентов
Сегодня, 3 июня 2019 года, стало известно, что Центробанк РФ с несколькими банками тестирует верификацию электронной почты клиентов.
Обновлено вчера в 23:55
Политика
Россия опровергла отзыв военных специалистов из Венесуэлы
Ранее о якобы значительном сокращении Москвой числа военных советников в Венесуэле написала газета The Wall Street Journal.
Обновлено в 02:42
Происшествия
Число пострадавших при взрывах в Дзержинске увеличилось до 116
Число пострадавших в результате серии взрывов на заводе "Кристалл" в Дзержинске увеличилось до 116 человек.
Обновлено в 02:44
Происшествия
Бывшего спецназовца зарезали в драке в Подмосковье
Обновлено в 02:28
Экономика
Фондам дадут три года на портфель
ЦБ переводит НПФ на новые правила инвестирования резервов Регулятор хочет установить переходный период в три года для того, чтобы негосударственные пенсионные фонды (НПФ) привели свои портфели в соответствие с новыми правилами инвестирования пенсионных резервов.
Обновлено вчера в 17:55
Общество
Роструд напомнил россиянам о короткой рабочей неделе
Россиян на следующей неделе ждет короткая рабочая неделя из-за празднования 12 июня национального праздника — Дня России.
Обновлено в 00:48
Политика
Трамп объявил об отставке своего советника по экономическим вопросам
Ранее президент США заявил, что официально объявит о выдвижении на второй срок 18 июня, сообщил телеканал «360».
Обновлено вчера в 23:33
Общество
Роспотребнадзор изъял более 19 тонн некачественной молочной продукции
В России за I квартал 2019 года из оборота изъято 1545 партий молока и молочной продукции объемом более 19 тонн, сообщили в Роспотребнадзоре.
Обновлено в 01:58
Хоккей
Илья Ковальчук посоветовал россиянам не пить много пива в отпуске
Российский нападающий «Лос-Анджелес Кингз» Илья Ковальчук опубликовал фотографию семейного отпуска и пожелал россиянам не пить много пива в отпуске.
Обновлено в 01:15
Футбол
Инстаграм заблокировал аккаунт выбежавшей на поле в финале ЛЧ девушки
Девушка прославилась тем, что выбежала на поле в полуголом виде во время финального матча Лиги чемпионов - 2018/2019.
Обновлено вчера в 11:02
Армия и оружие
Израиль нанес ракетный удар по Сирии
Ракетный удар нанесли израильские ВВС по территории Сирии, 2 июня сообщает сирийское информационное агентство SANA.
Обновлено вчера в 02:05
Культура
Первый канал покажет сериал «Свадьбы и разводы»
С понедельника в эфир Первого канала выйдет сериал «Свадьбы и разводы», который снял режиссер Вартан Акопян.
Обновлено 01 июня в 14:41
Происшествия
В Приамурье подросток умер во время зарядки в детском лагере
В Амурской области в детском оздоровительном лагере «Колосок» 2 июня умер подросток во время утренней зарядки.
Обновлено в 01:22
Происшествия
Аллигатор забрался в дом и уничтожил винный погреб в США
Обновлено вчера в 13:25
Общество
Начальника орловской колонии уволят из-за банкета для заключенных
Ролик, в котором один из заключенных якобы предлагает отпраздновать Пасху за пышно накрытыми столами, снятый в исправительной колонии № 2 в Ливнах Орловской области, опубликовало издание «Орловские новости».
Обновлено вчера в 13:48
Армия и оружие
Пентагон призвал не политизировать армию США из-за скандала с эсминцем
Администрации президента США не стоит политизировать американские вооруженные силы в связи со скандалом вокруг попытки «спрятать» от главы государства Дональда Трампа эсминец «Джон С. Маккейн».
Обновлено в 02:11
Происшествия
В мэрии Южно-Сахалинска произошло нападение на человека
Ранее в понедельник местные СМИ сообщили о нападении на человека с применением топора в здании мэрии Южно-Сахалинска.
Обновлено в 02:07
Наука
Исследователи нашли в Антарктиде спасение от всемирного потопа
Что происходит в глубинах самого южного континента и как это защищает Землю от всемирного потопа – об этом пишет портал журналиста Андрея Караулова.
Обновлено вчера в 03:47
Здоровье
Жертвы мышиной лихорадки
Порядка четырехсот человек были госпитализированы с признаками мышиной лихорадки.
Обновлено в 01:45
Происшествия
Южноуральцы посетят траурный митинг, посвященный 30-летию Ашинской катастрофы
Траурный митинг, посвященный 30-летию Ашинской трагедии, пройдет 4 июня – из Челябинска отправятся три вагона с людьми, потерявшими своих родственников в железнодорожной катастрофе под Ашой (Челябинская область), передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Обновлено в 02:27
Единоборства
Боксёр Руис прокомментировал свою победу над Джошуа
Мексиканец Энди Руис поделился эмоциями после своей победы над чемпионом мира по боксу в тяжёлом весе британцем Энтони Джошуа.
Обновлено вчера в 08:00
Здоровье
Названа необходимая для долгой жизни продолжительность отдыха
Ученые выяснили, что людям, которые желают прожить долгую жизнь и сохранить здоровье до старости, требуется отдыхать как минимум три недели в году.
Обновлено вчера в 05:19
Общество
ЕГЭ по русскому языку пройдет сегодня в российских школах
27 мая прошли ЕГЭ по литературе и географии, 29 мая завершился первый обязательный экзамен - математика, 31 мая без сбоев проведены история и химия.
Обновлено в 01:52
Происшествия
В Boeing 737 MAX нашли дефектные детали
По данным агентства, дефектные детали были обнаружены в самолетах 737 MAX и 737 NG.
Обновлено вчера в 17:09
Общество
Названы сферы труда в России с наибольшим числом безработных
Росстат подсчитал, в каких трудовых сферах наблюдалось наибольшее число безработных граждан в первом квартале 2019 года.
Обновлено в 00:00