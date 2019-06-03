Экономика
SOCAR и Сбербанк создали предприятие для загрузки Антипинского НПЗВедомости вчера в 18:56
Азербайджанская SOCAR и Сбербанк в конце мая создали совместное предприятие – ООО «Сокар энергоресурс», следует из данных ЕГРЮЛа. По информации «Коммерсанта», оно будет поставлять нефть для переработки на Антипинский НПЗ.
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Политика
Силовики на Украине созвали совещание из-за ролика на YouTube
На Украине пройдет совещание руководства силовых структур из-за появившегося на YouTube ролика об аннексии Румынией части украинских территорий.
Обновлено в 01:43
Общество
Роструд напомнил россиянам о короткой рабочей неделе
Россиян на следующей неделе ждет короткая рабочая неделя из-за празднования 12 июня национального праздника — Дня России.
Обновлено в 00:48
Транспорт
В Москве перекроют несколько улиц из-за празднования Ураза-байрама
Движение на некоторых улицах Москвы будет ограничено или перекрыто 4 июня из-за празднования Ураза-байрама, сообщил департамент транспорта Москвы в Twitter.
Обновлено в 03:36
Транспорт
Якубович отказался извиняться за езду по тротуарам
Обновлено вчера в 13:07
Культура
Плато Путорана , Земфира и Аида Гарифуллина: Forbes узнал, какие вечеринки устроят на ПМЭФ -2019
Forbes выяснил, какие артисты выступят перед участниками ПМЭФ.
Обновлено в 03:47
Происшествия
В Приамурье подросток умер во время зарядки в детском лагере
В Амурской области в детском оздоровительном лагере «Колосок» 2 июня умер подросток во время утренней зарядки.
Обновлено в 01:22
Авто
LADA Vesta заступила на полицейскую службу в Словакии
Совсем недавно стало известно о том, что внедорожное исполнение универсала LADA Vesta SW с префиксом Cross, которое в свою очередь было куплено у одного из дилерских салонов в Словакии, поступило на полицейскую службу.
Обновлено в 03:14
Происшествия
В Екатеринбурге обвиняемый в изнасилованиях получил пожизненный срок
Свердловский областной суд приговорил к пожизненному сроку 48-летнего Дмитрия Власова, обвиняемого в изнасиловании 12 женщин, убийстве одной из них, а также в организации грабежей и разбойных нападений.
Обновлено в 03:33
Политика
Россия опровергла отзыв военных специалистов из Венесуэлы
Посол России в Венесуэле Владимир Заемский опроверг информацию газеты The Wall Street Journal об отзыве российских военных специалистов из страны.
Обновлено в 03:04
Происшествия
В Новосибирске задержали экс-директора клиники Мешалкина
Бывший директор Новосибирского научно-исследовательского института (НИИ) патологии кровообращения им. академика Мешалкина (клиника Мешалкина), где ранее были обнаружены махинации с закупками, Александр Караськов задержан в Новосибирске.
Обновлено в 03:55
Здоровье
Названа необходимая для долгой жизни продолжительность отдыха
Ученые выяснили, что людям, которые желают прожить долгую жизнь и сохранить здоровье до старости, требуется отдыхать как минимум три недели в году.
Обновлено вчера в 05:19
Транспорт
На Бутовской линии метро появятся шпалы из переработанного пластика
На Бутовской линии метро появятся шпалы из переработанного пластика, сообщается на сайте мэрии.
Обновлено в 02:35
Политика
Зеленский уволил заместителя главы СБУ Кононенко
Президент Украины Владимир Зеленский уволил заместителя главы Службы безопасности Украины Виктора Кононенко, передает РИА "Новости".
Обновлено в 03:51
Технологии
Лингвисты из Тюмени обнаружили новый союз в русском языке
Русисты Тюменского государственного университета нашли в языке новый союз — "в смысле".
Обновлено в 03:21
Общество
Мэр Екатеринбурга призвал защитников сквера выработать единую позицию
Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский призвал выступающих за сохранение сквера в центре города выработать единую позицию по вопросу о строительстве храма святой Екатерины, говорится в заявлении главы города, размещенном на сайте мэрии.
Обновлено в 03:42
Футбол
Новосельцев болел против сборной России на ЧМ-2018 по футболу
Обновлено в 03:26
Армия и оружие
В ВМФ России нашли замену фрегатам без украинских двигателей
Корветы проекта 20386 могут стать заменой фрегатам проекта 11356, строительство которых приостановили в связи со срывом поставок силовых установок с Украины.
Обновлено вчера в 20:43
Происшествия
Бывшего спецназовца убили в драке в Подмосковье
Неизвестный зарезал мужчину в ходе драки под Красногорском в Подмосковье и скрылся, сообщили управления СК и МВД по Московской области.
Обновлено в 03:49
Общество
Юлию-Френсис Савиновских признали мужчиной в Испании
Мать троих детей Юлию Савиновских, которая стала известна по всей стране после того, как удалила грудь, признали мужчиной в Испании.
Обновлено вчера в 01:43
Происшествия
Блогера приговорили к тюремному заключению за издевательство над бездомным
Блогеру в Испании присудили 15 месяцев тюремного заключения и штраф за видео, в котором молодой мужчина издевается над бездомным, сообщает издание New York Times.
Обновлено в 04:14
Политика
Израиль и США предложат России сделку по Сирии
Власти Израиля и Соединенных Штатов планируют на грядущей встрече с представителями России в Иерусалиме предложить сделку по урегулированию ситуации в Сирии.
Обновлено в 02:03
Общество
Беги, Луиза, беги: в поддержку ограбившей банк женщины создали петицию
Автор петиции призывает обеспечить Луизе Хайруллиной возможность безопасного возврата в страну и прекращение уголовного и административного преследования.
Обновлено в 02:53
Происшествия
У экс-главы Клинского района нашли имущество на 9 млрд рублей
В итоговой редакции прокуроры требуют взыскать в доход государства имущество на 9 млрд рублей.
Обновлено в 03:56
Политика
Украинских националистов призвали объединиться для борьбы против РФ
Лидер украинской партии «Национальный корпус» Андрей Билецкий обратился к националистическим формированиям с просьбой не допустить «капитуляции перед Россией».
Обновлено вчера в 19:16
Футбол
Ибрагимович забил гол ударом через себя в матче МЛС
Обновлено в 03:23
Наука
В Турции обнаружены следы древней кишечной инфекции
Обновлено в 03:59
Единоборства
Кличко прокомментировал поражение Джошуа
Бывший чемпион мира по боксу в тяжелом весе Владимир Кличко рассказал о своих впечатлениях после боя американца Энтони Джошуа и мексиканца Энди Руиса.
Обновлено вчера в 21:46
Экономика
Россияне заметили снижение зарплат
Почти пятая часть россиян заметила снижение размера зарплаты, выяснили авторы исследования Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС), выдержки из которого приводят «Известия».
Обновлено в 03:19