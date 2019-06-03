Экономика

SOCAR и Сбербанк создали предприятие для загрузки Антипинского НПЗВедомости вчера в 18:56

Азербайджанская SOCAR и Сбербанк в конце мая создали совместное предприятие – ООО «Сокар энергоресурс», следует из данных ЕГРЮЛа. По информации «Коммерсанта», оно будет поставлять нефть для переработки на Антипинский НПЗ.
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Азербайджанская SOCAR и Сбербанк создали СП для развития Антипинского НПЗ

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SOCAR и Сбербанк создали совместное предприятие для переработки нефти на Антипинском НПЗ

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Антипинский НПЗ берут в переработку

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Правда УрФОвчера в 23:26

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Ведомостивчера в 18:56

Сбербанк придумал схему, чтобы банкротящийся Антипинский НПЗ продолжил работать

URA.Ru03:34
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Власти Екатеринбурга заявили, что будет проведен опрос жителей на предмет их отношения к строительству храма в сквере, поскольку необходимо учесть мнение горожан.
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Появилось видео ракетного удара по аэродрому в Сирии

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У экс-главы Клинского района нашли имущество на 9 млрд рублей

Генпрокуратура РФ уточнила сумму иска о взыскании имущества, поданный в суд в отношении бывшего главы Клинского района Подмосковья Александра Постриганя, обвиняемого в коррупции.
Обновлено в 03:56
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Boeing 737 не смог вылететь из Уфы из-за поломки подкрылок

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Согласно пресс-релизу, распространенному сегодня компанией «Уралхим», 31 мая 2019 года Басманный районный суд г. Москвы арестовал председателя правления «Тольяттихимбанка» Александра Попова сроком на 2 месяца по обвинению в преступлении, предусмотренном ч.4 ст. 210 УК РФ (Организация преступного сообщества).
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Министерство сельского и лесного хозяйства Финляндии ввело запрет на ввоз шиповника морщинистого (Rosa rugosa), а также рекламу, содержание и продажу гибрида волка и собаки — волкособа.
Обновлено вчера в 07:30
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Умер последний участник восстания в «Собиборе»

Последний участник восстания в концлагере "Собибор" Семен Розенфельд умер в Израиле, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 04:16
Авто

LADA Vesta заступила на полицейскую службу в Словакии

Совсем недавно стало известно о том, что внедорожное исполнение универсала LADA Vesta SW с префиксом Cross, которое в свою очередь было куплено у одного из дилерских салонов в Словакии, поступило на полицейскую службу.
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В Южно-Сахалинске мужчина с топором напал на сотрудника мэрии

В понедельник в социальных сетях и местных СМИ появилась информация, что 31-летний житель Южно-Сахалинска, вооруженный топором и тесаком, напал на сотрудника городской администрации.
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Скончался заслуженный артист России Геннадий Матвеев

Смерть заслуженного артиста России наступила 1 июня. Похороны Матвеева состоятся 4 июня на Ваганьковском кладбище в 12.00 по мск.
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Северная Осетия готовится принять форум «Армия-2019»

Впервые мероприятия Международного военно-технического форума «Армия-2019» пройдут в Северной Осетии.
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Минстрой России предложил отказаться от установки счетчиков тепла

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