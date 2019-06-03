SOCAR и Сбербанк создали предприятие для загрузки Антипинского НПЗВедомости вчера в 18:56

Азербайджанская SOCAR и Сбербанк в конце мая создали совместное предприятие – ООО «Сокар энергоресурс», следует из данных ЕГРЮЛа. По информации «Коммерсанта», оно будет поставлять нефть для переработки на Антипинский НПЗ.

SOCAR и Сбербанк создали предприятие для загрузки Антипинского НПЗ

Транспорт В Москве перекроют несколько улиц из-за празднования Ураза-байрама Движение на некоторых улицах Москвы будет ограничено или перекрыто 4 июня из-за празднования Ураза-байрама, сообщил департамент транспорта Москвы в Twitter.

Общество Школьники пишут самый массовый ЕГЭ по русскому языку Сегодня, 3 июня, выпускники сдают самый массовый обязательный ЕГЭ по русскому языку. Экзамен напишут 674 тысячи участников.

Футбол «Ливерпуль» отпраздновал победу в Лиге чемпионов, парад Парад начался с южной точки Ливерпуля – с улицы Queens Drive.

Шоу-бизнес Фотографии особняка Пугачевой и Галкина на Кипре опубликованы в Сети Супруги Алла Пугачева и Максим Галкин завершают строительство особняка на Кипре. Фотографии постройки были опубликованы в Сети.

Религия Екатеринбургская епархия не намерена отступать от идеи строительства храма в Екатеринбурге Власти Екатеринбурга заявили, что будет проведен опрос жителей на предмет их отношения к строительству храма в сквере, поскольку необходимо учесть мнение горожан.

Происшествия У экс-главы Клинского района нашли имущество на 9 млрд рублей Генпрокуратура РФ уточнила сумму иска о взыскании имущества, поданный в суд в отношении бывшего главы Клинского района Подмосковья Александра Постриганя, обвиняемого в коррупции.

Происшествия «Уралхим» признан потерпевшим в новом уголовном деле «Тольяттиазота» Согласно пресс-релизу, распространенному сегодня компанией «Уралхим», 31 мая 2019 года Басманный районный суд г. Москвы арестовал председателя правления «Тольяттихимбанка» Александра Попова сроком на 2 месяца по обвинению в преступлении, предусмотренном ч.4 ст. 210 УК РФ (Организация преступного сообщества).

Общество В Финляндии запретили продажу волкособов и ввоз шиповника Министерство сельского и лесного хозяйства Финляндии ввело запрет на ввоз шиповника морщинистого (Rosa rugosa), а также рекламу, содержание и продажу гибрида волка и собаки — волкособа.

Политика Умер последний участник восстания в «Собиборе» Последний участник восстания в концлагере "Собибор" Семен Розенфельд умер в Израиле, сообщает РИА "Новости".

Авто LADA Vesta заступила на полицейскую службу в Словакии Совсем недавно стало известно о том, что внедорожное исполнение универсала LADA Vesta SW с префиксом Cross, которое в свою очередь было куплено у одного из дилерских салонов в Словакии, поступило на полицейскую службу.

Технологии Тюменские лингвисты открыли новый союз в русском языке Русисты Тюменского государственного университета обнаружили новый союз — «в смысле». Об этом сообщается на сайте университета.

Экономика «Газпром» стал самой дорогой компанией России С начала торгов на Московской бирже "Газпром" подорожал на 3% до 5,23 трлн руб, тогда как стоимость Сбербанка снизилась на 0,1% до 5,22 трлн руб. Акции "Газпрома" дорожают на фоне новости о том, что компания разрабатывает новую дивидендную политику.

Происшествия В Южно-Сахалинске мужчина с топором напал на сотрудника мэрии В понедельник в социальных сетях и местных СМИ появилась информация, что 31-летний житель Южно-Сахалинска, вооруженный топором и тесаком, напал на сотрудника городской администрации.

Культура Скончался заслуженный артист России Геннадий Матвеев Смерть заслуженного артиста России наступила 1 июня. Похороны Матвеева состоятся 4 июня на Ваганьковском кладбище в 12.00 по мск.

Политика Мэр Харькова предложил покаяться и начать переговоры с Россией Выступая в харьковском дворце спорта, Кернес заявил, что Украине не надо стесняться прямых переговоров с Россией для урегулирования ситуации в Донбассе, сообщает Mediaport.

Общество 10 тысяч советских ГОСТов отменят в РФ Глава Росстандарта Алексей Абрамов заявил, что в России отменят около 10 тысяч советских ГОСТов. Об этом сообщает РИА "Новости".

Общество В Москве установится тропическая жара Со вторника начнется повышение температуры. А в среду уже вернется жара - до +30 градусов. И продержится она до конца недели.