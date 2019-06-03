Экономика
SOCAR и Сбербанк создали предприятие для загрузки Антипинского НПЗВедомости вчера в 18:56
Азербайджанская SOCAR и Сбербанк в конце мая создали совместное предприятие – ООО «Сокар энергоресурс», следует из данных ЕГРЮЛа. По информации «Коммерсанта», оно будет поставлять нефть для переработки на Антипинский НПЗ.
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Политика
В Раде отреагировали на снос бюста Жукова в Харькове
Обновлено в 01:20
Происшествия
В драке в Подмосковье зарезали бывшего спецназовца
Обновлено в 01:11
Транспорт
В Москве перекроют несколько улиц из-за празднования Ураза-байрама
Движение на некоторых улицах Москвы будет ограничено или перекрыто 4 июня из-за празднования Ураза-байрама, сообщил департамент транспорта Москвы в Twitter.
Обновлено в 03:36
Происшествия
Футболист Рейес погиб из-за лопнувшей автомобильной шины
Обновлено вчера в 17:50
Общество
Школьники пишут самый массовый ЕГЭ по русскому языку
Сегодня, 3 июня, выпускники сдают самый массовый обязательный ЕГЭ по русскому языку. Экзамен напишут 674 тысячи участников.
Обновлено в 02:59
Футбол
«Ливерпуль» отпраздновал победу в Лиге чемпионов, парад
Парад начался с южной точки Ливерпуля – с улицы Queens Drive.
Обновлено в 03:00
Шоу-бизнес
Фотографии особняка Пугачевой и Галкина на Кипре опубликованы в Сети
Супруги Алла Пугачева и Максим Галкин завершают строительство особняка на Кипре. Фотографии постройки были опубликованы в Сети.
Обновлено в 04:33
Религия
Екатеринбургская епархия не намерена отступать от идеи строительства храма в Екатеринбурге
Власти Екатеринбурга заявили, что будет проведен опрос жителей на предмет их отношения к строительству храма в сквере, поскольку необходимо учесть мнение горожан.
Обновлено в 02:42
Армия и оружие
Появилось видео ракетного удара по аэродрому в Сирии
Обновлено вчера в 22:15
Происшествия
У экс-главы Клинского района нашли имущество на 9 млрд рублей
Генпрокуратура РФ уточнила сумму иска о взыскании имущества, поданный в суд в отношении бывшего главы Клинского района Подмосковья Александра Постриганя, обвиняемого в коррупции.
Обновлено в 03:56
Футбол
Болельщики «Уфы» торжественно встретили команду в аэропорту
Обновлено вчера в 20:15
Футбол
Гвардиола: «Вальверде проделал хорошую работу. Рад, что он остался»
Вальверде проделал очень хорошую работу. Да, он вылетел из Лиги чемпионов, но все мы проигрываем.
Обновлено в 03:17
Происшествия
«Уралхим» признан потерпевшим в новом уголовном деле «Тольяттиазота»
Согласно пресс-релизу, распространенному сегодня компанией «Уралхим», 31 мая 2019 года Басманный районный суд г. Москвы арестовал председателя правления «Тольяттихимбанка» Александра Попова сроком на 2 месяца по обвинению в преступлении, предусмотренном ч.4 ст. 210 УК РФ (Организация преступного сообщества).
Обновлено в 02:00
Общество
В Финляндии запретили продажу волкособов и ввоз шиповника
Министерство сельского и лесного хозяйства Финляндии ввело запрет на ввоз шиповника морщинистого (Rosa rugosa), а также рекламу, содержание и продажу гибрида волка и собаки — волкособа.
Обновлено вчера в 07:30
Политика
Умер последний участник восстания в «Собиборе»
Последний участник восстания в концлагере "Собибор" Семен Розенфельд умер в Израиле, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 04:16
Авто
LADA Vesta заступила на полицейскую службу в Словакии
Совсем недавно стало известно о том, что внедорожное исполнение универсала LADA Vesta SW с префиксом Cross, которое в свою очередь было куплено у одного из дилерских салонов в Словакии, поступило на полицейскую службу.
Обновлено в 03:14
Технологии
Тюменские лингвисты открыли новый союз в русском языке
Русисты Тюменского государственного университета обнаружили новый союз — «в смысле». Об этом сообщается на сайте университета.
Обновлено в 03:22
Общество
В Хабаровске начали голодовку воспитанники детских домов
Обновлено в 04:03
Экономика
«Газпром» стал самой дорогой компанией России
С начала торгов на Московской бирже "Газпром" подорожал на 3% до 5,23 трлн руб, тогда как стоимость Сбербанка снизилась на 0,1% до 5,22 трлн руб. Акции "Газпрома" дорожают на фоне новости о том, что компания разрабатывает новую дивидендную политику.
Обновлено в 04:34
Происшествия
В Южно-Сахалинске мужчина с топором напал на сотрудника мэрии
В понедельник в социальных сетях и местных СМИ появилась информация, что 31-летний житель Южно-Сахалинска, вооруженный топором и тесаком, напал на сотрудника городской администрации.
Обновлено в 03:29
Культура
Скончался заслуженный артист России Геннадий Матвеев
Смерть заслуженного артиста России наступила 1 июня. Похороны Матвеева состоятся 4 июня на Ваганьковском кладбище в 12.00 по мск.
Обновлено в 04:57
Армия и оружие
Северная Осетия готовится принять форум «Армия-2019»
Впервые мероприятия Международного военно-технического форума «Армия-2019» пройдут в Северной Осетии.
Обновлено в 02:39
Политика
Мэр Харькова предложил покаяться и начать переговоры с Россией
Выступая в харьковском дворце спорта, Кернес заявил, что Украине не надо стесняться прямых переговоров с Россией для урегулирования ситуации в Донбассе, сообщает Mediaport.
Обновлено вчера в 22:34
Общество
10 тысяч советских ГОСТов отменят в РФ
Глава Росстандарта Алексей Абрамов заявил, что в России отменят около 10 тысяч советских ГОСТов. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 21:01
Общество
В Москве установится тропическая жара
Со вторника начнется повышение температуры. А в среду уже вернется жара - до +30 градусов. И продержится она до конца недели.
Обновлено в 00:00
ЖКХ
Минстрой России предложил отказаться от установки счетчиков тепла
В Минстрое добавили, что сам принцип подсчета тепла также вызывает вопросы.
Обновлено в 03:51