Экономика

SOCAR и Сбербанк создали предприятие для загрузки Антипинского НПЗВедомости вчера в 18:56

Азербайджанская SOCAR и Сбербанк в конце мая создали совместное предприятие – ООО «Сокар энергоресурс», следует из данных ЕГРЮЛа. По информации «Коммерсанта», оно будет поставлять нефть для переработки на Антипинский НПЗ.
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Азербайджанская SOCAR и Сбербанк создали СП для развития Антипинского НПЗ

Вести.Финанс03:56

SOCAR создала СП со Сбербанком для возобновления работы Антипинского НПЗ

Накануне.Ru00:32

SOCAR и Сбербанк создали совместное предприятие для переработки нефти на Антипинском НПЗ

ТАСС02:25

Сбербанк придумал схему, чтобы банкротящийся Антипинский НПЗ продолжил работать

URA.Ru03:34

SOCAR и Сбербанк создали СП для переработки нефти на «Антипинском НПЗ»

Правда УрФОвчера в 23:26

SOCAR и Сбербанк создали предприятие для загрузки Антипинского НПЗ

Ведомостивчера в 18:56

Антипинский НПЗ берут в переработку

Коммерсантъвчера в 17:55
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Общество

Запорожская АЭС отключила пятый энергоблок

Обновлено в 02:54
ЖКХ

Минстрой России предложил отказаться от установки счетчиков тепла

Издание отмечает, что поводом для предложения послужили злоупотребления граждан, которые полностью перекрывают вентили в своих квартирах, перекладывая тем самым платежи за тепло на плечи своих соседей, и за их счет обогревают свои помещения.
Обновлено в 03:51
Происшествия

У экс-главы Клинского района нашли имущество на 9 млрд рублей

Генпрокуратура РФ уточнила сумму иска о взыскании имущества, поданный в суд в отношении бывшего главы Клинского района Подмосковья Александра Постриганя, обвиняемого в коррупции.
Обновлено в 03:56
Политика

Трамп назвал мэра Лондона неудачником

Президент США Дональд Трамп назвал неудачником мэра Лондона Садика Хана, который неоднократно выступал с критикой американского лидера.
Обновлено в 05:11
Футбол

Instagram заблокировал аккаунт модели, выбежавшей на поле в финале ЛЧ

Финал Лиги чемпионов между "Ливерпулем" и "Тоттенхэмом" был прерван из-за Волански, выбежавшей на поле в середине первого тайма.
Обновлено вчера в 20:24
Технологии

Лингвисты из Тюмени обнаружили новый союз в русском языке

Русисты Тюменского государственного университета нашли в языке новый союз — "в смысле".
Обновлено в 03:21
Шоу-бизнес

Собчак требует у Бузовой извинений

В выпуске YouTube-шоу, рассказывая о политике разных брендов по отношению к своим покупателям, Ксения Собчак упомянула неприятную ситуацию: один из известных модельеров, имени которого она не назвала, попросил ее передать Ольге Бузовой просьбу не носить вещи его пошива.
Обновлено в 03:56
Происшествия

Мальчик скончался на зарядке в детском лагере в Приамурье

Мальчик скончался во время утренней зарядки в детском оздоровительном лагере "Колосок" в Амурской области, сообщили в понедельник журналистам в пресс-службе правительства региона.
Обновлено вчера в 22:46
Политика

Текслер назначил Ковальчука вице-губернатором Челябинской области

Чиновник приступит к обязанностям уже завтра Алексей Текслер назначил нового вице-губернатора Челябинской области.
Обновлено в 04:35
Политика

В Раде оценили снос бюста Жукова националистами

Обновлено в 01:11
Авто

В РФ стартовали продажи нового Kia Soul

Дилеры корейской компании на российском рынке объявили о начале продаж третьего поколения KIA Soul.
Обновлено в 01:10
Интернет

В работе сервисов Google произошли сбои

Сбои произошли в видеохостинге YouTube, почтовой службе Gmail, сервисах Google Calendar и G Suite, пишет TAAC.
Обновлено в 02:03
Футбол

Чемпионский парад «Ливерпуля» посетили 750 тысяч человек

По информации BBC, чемпионский парад посетили около 750 тысяч человек. Для «Ливерпуля» этот триумф в ЛЧ стал шестым в истории.
Обновлено в 00:17
Культура

Умер заслуженный артист России Геннадий Матвеев

Обновлено в 04:36
Общество

В России предложили создать базу данных о болезнях мигрантов

Роспотребнадзор разработал поправки в закон о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения и предлагает создать государственную базу данных о здоровье трудовых мигрантов, их инфекциях и прививках.
Обновлено в 02:29
Футбол

«Крылья Советов» проиграли «Нижнему Новгороду»

В воскресенье, 2 июня «Крылья Советов» на домашнем стадионе провели ответный матч стыковых игр против Нижнего Новгорода.
Обновлено вчера в 12:34
Политика

Зеленский уволил заместителя главы СБУ

Президент Украины Владимир Зеленский уволил заместителя главы Службы безопасности Украины Виктора Кононенко, соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.
Обновлено в 03:50
Кино

Киану Ривз может стать супергероем Marvel

Обновлено в 03:07
Общество

Главу «Севастопольского автодора» отстранили за срыв дорожного ремонта

Глава госпредприятия «Севастопольский автодор» Валерий Васякин отстранён от занимаемой должности за срыв сроков ремонта дорог.
Обновлено в 05:12
Политика

Александр Усс прокомментировал слова главы Счетной палаты об угрозах

Губернатор края Александр Усс прокомментировал выступление главы Счетной палаты Татьяны Давыденко об угрозах, связанных с отчетными документами о деятельности минлесхоза.
Обновлено в 04:16
Происшествия

В драке в Подмосковье зарезали бывшего спецназовца

Обновлено в 01:11
Политика

Израиль и США предложат России сделку по Сирии

Израиль и США собираются предложить России сделку по Сирии в ходе грядущего трехстороннего саммита в Иерусалиме.
Обновлено в 04:03
Происшествия

Испанского YouTube-блогера лишили свободы за пранк с печеньем

Суд в Барселоне приговорил известного YouTube-блогера ReSet (Kanghua Ren) к тюремному заключению.
Обновлено в 05:17
Общество

В Хабаровске бывшие воспитанники детских домов объявили голодовку

Обновлено в 02:50
Политика

В Израиле умер последний участник восстания в Собиборе

В Израиле скончался Семен Розенфельд – последний выживший участник восстания в концлагере "Собибор" в 1943 году, передает ТАСС.
Обновлено в 05:11
Общество

Более 140 выпускников удалили с ЕГЭ за нарушения

Во время первого этапа сдачи единого государственного экзамена (ЕГЭ) более чем 140 выпускников были удалены за нарушения.
Обновлено вчера в 09:17
Авто

На покупку новых автомобилей россияне потратили 766 млрд рублей

Как отмечают аналитики, в текущем года в России на покупку новых машин было потрачено на 10% больше, чем за аналогичный период в 2018 году.
Обновлено в 05:42
Транспорт

Улицы около московских мечетей перекроют ради Ураза-байрама

4 июня в Москве в связи с проведением мусульманского праздника Ураза-байрам прилегающие к мечетям улицы будут перекрыты.
Обновлено в 03:09
Шоу-бизнес

В Воронеже хотят воздвигнуть храм в честь Юлии Началовой

Обновлено в 03:19
Авто

GM готовит новый внедорожник под брендом Hummer

Растущая популярность Jeep Wrangler и появление нового Ford Bronco может стать поводом для возрождения давно ушедшего, но еще не забытого бренда Hummer.
Обновлено в 01:59
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