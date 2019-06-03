Экономика

SOCAR и Сбербанк создали предприятие для загрузки Антипинского НПЗВедомости вчера в 18:56

Азербайджанская SOCAR и Сбербанк в конце мая создали совместное предприятие – ООО «Сокар энергоресурс», следует из данных ЕГРЮЛа. По информации «Коммерсанта», оно будет поставлять нефть для переработки на Антипинский НПЗ.
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Азербайджанская SOCAR и Сбербанк создали СП для развития Антипинского НПЗ

Вести.Финанс03:56

SOCAR и Сбербанк создали СП для переработки нефти на «Антипинском НПЗ»

Правда УрФОвчера в 23:26

SOCAR и Сбербанк создали совместное предприятие для переработки нефти на Антипинском НПЗ

ТАСС02:25

SOCAR создала СП со Сбербанком для возобновления работы Антипинского НПЗ

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Сбербанк придумал схему, чтобы банкротящийся Антипинский НПЗ продолжил работать

URA.Ru03:34

SOCAR и Сбербанк создали предприятие для загрузки Антипинского НПЗ

Ведомостивчера в 18:56

Антипинский НПЗ берут в переработку

Коммерсантъвчера в 17:55
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Шоу-бизнес

Тарасов улетел в Турцию с дочкой от первого брака

Обновлено в 07:14
Происшествия

ГУМ и Красную площадь эвакуировали из-за сообщения о бомбе

Посетителей вывели из ГУМа из-за сообщения о заложенной бомбе, передает корреспондент "Ъ".
Обновлено в 06:54
Кино

Умер заслуженный артист России Геннадий Матвеев

Обновлено в 04:36
Происшествия

Установлены участники драки, в которой был убит спецназовец ГРУ

Ранее "Российская газета" сообщила, что погибший в драке в ближайшем Подмосковье Никита Белянкин служил в спецназе ГРУ и принимал участие в нескольких вооруженных конфликтах.
Обновлено в 06:59
Армия и оружие

Уничтожение грузовика ВСУ противотанковой ракетой попало на видео

Бойцы самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) при помощи противотанковой управляемой ракеты уничтожили грузовик Вооруженных сил Украины (ВСУ).
Обновлено в 04:26
Политика

Кучма назначен представителем Украины в контактной группе по Донбассу

Напомним, бывший президент Украины прекратил своё участие в ТКГ в октябре 2017 года.
Обновлено в 07:13
Авто

В Болгарии обнаружено «кладбище» автомобилей BMW

При осмотре BMW пятой серии на некоторых автомобилях выявили незначительные повреждения, но основная масса машин находятся в прекрасном состоянии, несмотря на то, что им уже по 25 лет.
Обновлено в 01:55
Политика

Максакова назвала имя убийцы Вороненкова

Бывшая солистка Мариинского театра Мария Максакова рассказала, кто был организатором убийства ее супруга экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова.
Обновлено вчера в 11:12
Хоккей

Мозер стал игроком «Автомобилиста»

Нападающий Евгений Мозер заключил односторонний контракт с «Автомобилистом».
Обновлено в 05:27
Политика

Трамп начинает европейское турне

Американский президент Дональд Трамп начинает свое европейское турне.
Обновлено в 03:24
Гаджеты

Huawei купила российские технологии распознавания лиц

Huawei купила российские технологии распознавания лиц, пишет принадлежащее Демьяну Кудрявцеву издание "Ведомости".
Обновлено в 06:09
Происшествия

Россияне разогнались до 200 километров в час, попали в аварию и выжили

Трое россиян на BMW на высокой скорости попали в ДТП в Казани утром 2 июня, остались живы и скрылись с места ДТП.
Обновлено в 05:10
Экономика

18% россиян пожаловались на снижение зарплат

В 2018 году около 18,3% жителей России заметили снижение размера своей зарплаты.
Обновлено вчера в 23:05
Авто

В России стартовали продажи нового Kia Soul

Дилеры KIA в России начинают продажи кроссовера KIA Soul третьего поколения.
Обновлено в 00:47
Гаджеты

Oppo и Xiaomi спрятали фронтальную камеру за экран смартфона

Компании Oppo и Xiaomi показали прототипы смартфонов, в которых фронтальная камера расположена за экраном.
Обновлено в 04:11
Политика

Вакарчук рассказал, как завершить войну на Украине

По словам музыканта, "пример внутри страны" станет толчком для жителей неподконтрольных Киеву территорий быстрее "объединиться вместе с нами".
Обновлено вчера в 14:46
Культура

В Израиле умер последний участник восстания в концлагере «Собибор»

В Израиле умер последний участник восстания в концлагере «Собибор» 96-летний Семен Розенфельд.
Обновлено в 06:29
Единоборства

Видео нокаута Джошуа в бою с Руисом появилось в Сети

Энди Руису удалось нокаутировать Энтони Джошуа, который завоевал титулы чемпиона мира в тяжелом весе в IBO, IBF, WBA и WBO, в седьмом раунде.
Обновлено вчера в 03:21
Происшествия

ГП: У экс-главы Клинского района обнаружено имущество на 9 млрд рублей

Вся сумма взыскания складывается из кадастровой стоимости земельных участках в Клинском районе в размере не менее 4,3 миллиарда рублей, а также 4,7 миллиарда рублей - как эквивалент уже отчужденного экс-главой района и его близкими имущества.
Обновлено в 05:30
Авто

Концепт Skoda Vision GT представили на автосалоне в Шэньчжэне

Чешский автомобильный гигант Skoda официально продемонстрировал публике обновленный кросс-купе Skoda Vision GT.
Обновлено 01 июня в 05:30
Экономика

Онлайн-торговля в России выросла до рекордных ₽1,66 трлн

За счет чего объем онлайн-торговли резко вырос и что ожидать по итогам 2019 года — в материале РБК Pro.
Обновлено в 00:01
Транспорт

«Яндекс.Такси» ввело возможность вызвать грузовой автомобиль

В «Яндекс.Такси» появилась возможность вызвать грузовой автомобиль, сообщается в пресс-релизе сервиса.
Обновлено в 06:34
Политика

Израиль и США предложат России сделку по Сирии

Власти Израиля и Соединенных Штатов планируют на грядущей встрече с представителями России в Иерусалиме предложить сделку по урегулированию ситуации в Сирии.
Обновлено в 02:03
Политика

Стало известно имя пресс-секретаря Зеленского

Обновлено в 06:01
Политика

Минпромторг намерен разработать отдельный закон об интернет-торговле

Минпромторг считает нужным разработать отдельный закон о торговле в интернете, заявил журналистам глава ведомства Денис Мантуров в кулуарах Недели российского ритейла.
Обновлено в 07:14
Шоу-бизнес

Галина Польских винит себя в трагедии, которая случилась с ее внуком

У Галины Польских от двух браков появились дочери – Ирада и Мария. Последняя подарила актрисе внука, в котором она просто не чает души.
Обновлено в 05:00
Происшествия

Число пострадавших при взрывах в Дзержинске возросло до 116

Обновлено в 03:24
Шоу-бизнес

Ксения Собчак и Максим Виторган вместе отдыхают на Кипре

Уже сегодня утром, несмотря на тщательную конспирацию Собчак, внимательные поклонники заметили, как Виторган и экс-супруга вместе принимают солнечные ванны.
Обновлено вчера в 12:00
Происшествия

МВД изучит обстоятельства гибели двух полицейских на Ямале

В город Ноябрьск Ямало-Ненецкого автономного округа направили группу сотрудников МВД для выяснения обстоятельств гибели двух полицейских.
Обновлено в 07:09
Хоккей

«Салават Юлаев» подписал двухлетний контракт с Сошниковым

Уфимский "Салават Юлаев" подписал контракт сроком на два года с форвардом Никитой Сошниковым, сообщается на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Обновлено в 05:44
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