SOCAR и Сбербанк создали предприятие для загрузки Антипинского НПЗВедомости вчера в 18:56

Азербайджанская SOCAR и Сбербанк в конце мая создали совместное предприятие – ООО «Сокар энергоресурс», следует из данных ЕГРЮЛа. По информации «Коммерсанта», оно будет поставлять нефть для переработки на Антипинский НПЗ.

SOCAR и Сбербанк создали предприятие для загрузки Антипинского НПЗ

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