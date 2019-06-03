Экономика
SOCAR и Сбербанк создали предприятие для загрузки Антипинского НПЗВедомости вчера в 18:56
Азербайджанская SOCAR и Сбербанк в конце мая создали совместное предприятие – ООО «Сокар энергоресурс», следует из данных ЕГРЮЛа. По информации «Коммерсанта», оно будет поставлять нефть для переработки на Антипинский НПЗ.
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Шоу-бизнес
Тарасов улетел в Турцию с дочкой от первого брака
Обновлено в 07:14
Происшествия
ГУМ и Красную площадь эвакуировали из-за сообщения о бомбе
Посетителей вывели из ГУМа из-за сообщения о заложенной бомбе, передает корреспондент "Ъ".
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Кино
Умер заслуженный артист России Геннадий Матвеев
Обновлено в 04:36
Происшествия
Установлены участники драки, в которой был убит спецназовец ГРУ
Ранее "Российская газета" сообщила, что погибший в драке в ближайшем Подмосковье Никита Белянкин служил в спецназе ГРУ и принимал участие в нескольких вооруженных конфликтах.
Обновлено в 06:59
Армия и оружие
Уничтожение грузовика ВСУ противотанковой ракетой попало на видео
Бойцы самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) при помощи противотанковой управляемой ракеты уничтожили грузовик Вооруженных сил Украины (ВСУ).
Обновлено в 04:26
Политика
Кучма назначен представителем Украины в контактной группе по Донбассу
Напомним, бывший президент Украины прекратил своё участие в ТКГ в октябре 2017 года.
Обновлено в 07:13
Авто
В Болгарии обнаружено «кладбище» автомобилей BMW
При осмотре BMW пятой серии на некоторых автомобилях выявили незначительные повреждения, но основная масса машин находятся в прекрасном состоянии, несмотря на то, что им уже по 25 лет.
Обновлено в 01:55
Политика
Максакова назвала имя убийцы Вороненкова
Бывшая солистка Мариинского театра Мария Максакова рассказала, кто был организатором убийства ее супруга экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова.
Обновлено вчера в 11:12
Хоккей
Мозер стал игроком «Автомобилиста»
Нападающий Евгений Мозер заключил односторонний контракт с «Автомобилистом».
Обновлено в 05:27
Политика
Трамп начинает европейское турне
Американский президент Дональд Трамп начинает свое европейское турне.
Обновлено в 03:24
Гаджеты
Huawei купила российские технологии распознавания лиц
Huawei купила российские технологии распознавания лиц, пишет принадлежащее Демьяну Кудрявцеву издание "Ведомости".
Обновлено в 06:09
Происшествия
Россияне разогнались до 200 километров в час, попали в аварию и выжили
Трое россиян на BMW на высокой скорости попали в ДТП в Казани утром 2 июня, остались живы и скрылись с места ДТП.
Обновлено в 05:10
Экономика
18% россиян пожаловались на снижение зарплат
В 2018 году около 18,3% жителей России заметили снижение размера своей зарплаты.
Обновлено вчера в 23:05
Авто
В России стартовали продажи нового Kia Soul
Дилеры KIA в России начинают продажи кроссовера KIA Soul третьего поколения.
Обновлено в 00:47
Гаджеты
Oppo и Xiaomi спрятали фронтальную камеру за экран смартфона
Компании Oppo и Xiaomi показали прототипы смартфонов, в которых фронтальная камера расположена за экраном.
Обновлено в 04:11
Политика
Вакарчук рассказал, как завершить войну на Украине
По словам музыканта, "пример внутри страны" станет толчком для жителей неподконтрольных Киеву территорий быстрее "объединиться вместе с нами".
Обновлено вчера в 14:46
Культура
В Израиле умер последний участник восстания в концлагере «Собибор»
В Израиле умер последний участник восстания в концлагере «Собибор» 96-летний Семен Розенфельд.
Обновлено в 06:29
Единоборства
Видео нокаута Джошуа в бою с Руисом появилось в Сети
Энди Руису удалось нокаутировать Энтони Джошуа, который завоевал титулы чемпиона мира в тяжелом весе в IBO, IBF, WBA и WBO, в седьмом раунде.
Обновлено вчера в 03:21
Происшествия
ГП: У экс-главы Клинского района обнаружено имущество на 9 млрд рублей
Вся сумма взыскания складывается из кадастровой стоимости земельных участках в Клинском районе в размере не менее 4,3 миллиарда рублей, а также 4,7 миллиарда рублей - как эквивалент уже отчужденного экс-главой района и его близкими имущества.
Обновлено в 05:30
Авто
Концепт Skoda Vision GT представили на автосалоне в Шэньчжэне
Чешский автомобильный гигант Skoda официально продемонстрировал публике обновленный кросс-купе Skoda Vision GT.
Обновлено 01 июня в 05:30
Экономика
Онлайн-торговля в России выросла до рекордных ₽1,66 трлн
За счет чего объем онлайн-торговли резко вырос и что ожидать по итогам 2019 года — в материале РБК Pro.
Обновлено в 00:01
Транспорт
«Яндекс.Такси» ввело возможность вызвать грузовой автомобиль
В «Яндекс.Такси» появилась возможность вызвать грузовой автомобиль, сообщается в пресс-релизе сервиса.
Обновлено в 06:34
Политика
Израиль и США предложат России сделку по Сирии
Власти Израиля и Соединенных Штатов планируют на грядущей встрече с представителями России в Иерусалиме предложить сделку по урегулированию ситуации в Сирии.
Обновлено в 02:03
Политика
Стало известно имя пресс-секретаря Зеленского
Обновлено в 06:01
Политика
Минпромторг намерен разработать отдельный закон об интернет-торговле
Минпромторг считает нужным разработать отдельный закон о торговле в интернете, заявил журналистам глава ведомства Денис Мантуров в кулуарах Недели российского ритейла.
Обновлено в 07:14
Шоу-бизнес
Галина Польских винит себя в трагедии, которая случилась с ее внуком
У Галины Польских от двух браков появились дочери – Ирада и Мария. Последняя подарила актрисе внука, в котором она просто не чает души.
Обновлено в 05:00
Шоу-бизнес
Ксения Собчак и Максим Виторган вместе отдыхают на Кипре
Уже сегодня утром, несмотря на тщательную конспирацию Собчак, внимательные поклонники заметили, как Виторган и экс-супруга вместе принимают солнечные ванны.
Обновлено вчера в 12:00
Происшествия
МВД изучит обстоятельства гибели двух полицейских на Ямале
В город Ноябрьск Ямало-Ненецкого автономного округа направили группу сотрудников МВД для выяснения обстоятельств гибели двух полицейских.
Обновлено в 07:09
Хоккей
«Салават Юлаев» подписал двухлетний контракт с Сошниковым
Уфимский "Салават Юлаев" подписал контракт сроком на два года с форвардом Никитой Сошниковым, сообщается на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Обновлено в 05:44