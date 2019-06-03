SOCAR и Сбербанк создали предприятие для загрузки Антипинского НПЗВедомости вчера в 18:56

Азербайджанская SOCAR и Сбербанк в конце мая создали совместное предприятие — ООО «Сокар Энергоресурс», следует из данных ЕГРЮЛ. По информации «Коммерсанта», оно будет поставлять нефть для переработки на Антипинский НПЗ.

SOCAR и Сбербанк создали предприятие для загрузки Антипинского НПЗ

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