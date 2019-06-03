Экономика

SOCAR и Сбербанк создали предприятие для загрузки Антипинского НПЗВедомости 18:56

1 фото
Азербайджанская SOCAR и Сбербанк в конце мая создали совместное предприятие — ООО «Сокар Энергоресурс», следует из данных ЕГРЮЛ. По информации «Коммерсанта», оно будет поставлять нефть для переработки на Антипинский НПЗ.
Читать в источнике

Подробнее о событии

SOCAR и Сбербанк создали предприятие для загрузки Антипинского НПЗ

Ведомости18:56

Антипинский НПЗ берут в переработку

Коммерсантъ17:55
Показать все источники
Автоматически обработано 7267 источников, обновлено в 21:27, Ашберн
Общество

Камчатка перешла на цифровое телевещание

Камчатский край одним из первых регионов в стране, вошедших в третью волну, перешёл с аналогового формата телевещания на цифровой, сообщает пресс-служба краевого правительства.
Обновлено в 21:17
Единоборства

Кличко прокомментировал поражение Джошуа

Бывший чемпион мира по боксу Владимир Кличко поделился впечатлениями от боя американца Энтони Джошуа и мексиканца Энди Руиса.
Обновлено в 20:44
Происшествия

В Подмосковье убили заступившегося за прохожего бойца спецназа

Обновлено в 16:12
Политика

Ким Чен Ын появился на публике с «репрессированным» дипломатом

Обновлено в 18:34
Политика

Мэр Харькова выступил за прямые переговоры с Россией

Мэр Харькова Геннадий Кернес выступил за прямые переговоры между Россией и Украиной. Об этом сообщает агентство "МедиаПорт".
Обновлено в 20:25
Спорт

Глава ОКР опроверг угрозу отстранения сборной России от Олимпиады-2020

Глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков заявил, что участие российской сборной в Олимпиаде-2020 не находится под угрозой.
Обновлено в 05:35
Экономика

Цены на продукты вырастут из-за новых правил торговли

Ранее ретейлеры предупредили о вероятном росте цен на продукты питания из-за высоких ставок по эквайрингу.
Обновлено в 19:15
Авто

Дилеры получили роскошный аналог Chevrolet Captiva

Кроссовер Chevrolet Captiva нового поколения еще не появился в продаже, но уже сейчас до дилеров добралась его роскошная копия под брендом MG.
Обновлено вчера в 23:37
Общество

Гороскоп на неделю с 3 по 9 июня: звезды нам благоволят

Самое главное, чтобы вы не думали, что ваши усилия напрасны. Для этого постарайтесь хорошо отдохнуть на выходных, вам нужно восстановиться.
Обновлено вчера в 08:45
Армия и оружие

В ВМФ России нашли замену фрегатам без украинских двигателей

«В составе ВМФ России корветы проекта 20386 смогут в полном объеме заменить фрегаты проекта 11356», — сообщает портал.
Обновлено в 20:43
Футбол

На выбежавшую в финале ЛЧ девушку подписались более 2 млн человек

Американская модель Кинси Волански, выбежавшая на поле по ходу финального матча Лиги чемпионов, продолжает извлекать дивиденды из своего эксцентричного поступка.
Обновлено в 09:05
Культура

У памятника книге Чехова будут читать стихи Пушкина

6 июня в 12:00, в день рождения Пушкина, у памятника книге Чехова "Остров Сахалин" будет организована площадка декламаций произведений Александра Сергеевича, также пройдут мастер-классы по декоративному творчеству, состоится лекция "Мифы о Пушкине".
Обновлено в 19:14
Происшествия

На Урале при пожаре в девятиэтажке погибли четверо детей

В воскресенье днем при тушении пожара в девятиэтажке в городе Богдановиче Свердловской области обнаружены тела четверых детей.
Обновлено в 07:04
Экономика

В этом году в РФ может снизиться производство мяса – Ъ

Сообщается, что из-за падения доходов населения и насыщенности внутреннего рынка темпы роста производства мяса в 2019 году могут стать самыми низкими за последние пять лет По итогам текущего года темпы роста мясного производства в России могут оказаться самыми низкими за последние пять лет, сообщает Коммерсант со ссылкой на данные аналитического центра "Совэкон".
Обновлено в 21:03
Наука

Саблезубые кошки могли использовать свои клыки против сородичей

Ученые ведут спор относительно того, могли ли саблезубые кошки использовать свои клыки, как оружие.
Обновлено вчера в 09:00
Армия и оружие

Ракетный удар Израиля по Сирии попал на видео

Обновлено в 06:01
Политика

10 тысяч советских ГОСТов отменят в РФ

Глава Росстандарта Алексей Абрамов заявил, что в России отменят около 10 тысяч советских ГОСТов. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 21:01
Футбол

ФК «Нижний Новгород» обыграл самарские «Крылья Советов»

Ответный матч за право играть в РПЛ закончился победой нижегородцев со счетом 1-0.
Обновлено в 11:48
Происшествия

Аллигатор забрался в дом и уничтожил винный погреб в США

Обновлено в 13:25
Здоровье

Имплантация без границ

Опытный имплантолог один из первых в России начал внедрять имплантацию зубов без костной пластики по протоколу немедленной нагрузки, опираясь на собственный 20-летний опыт работы в Израиле, и помог уже тысячам людей в России, а также пациентам из других государств, по разным причинам оказавшимся без зубов.
Обновлено в 18:23
Футбол

Гол Роналду в ворота «МЮ» признан лучшим в Лиге чемпионов

Лучшим признан гол в матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов-2018/19 между Ювентусом и Манчестер Юнайтед (1:2). Его провел португальский форвард Криштиану Роналду.
Обновлено в 17:26
Общество

Роструд напомнил о короткой рабочей неделе

"Выходной связан с празднованием 12 июня Дня России, который в этом году выпадает на среду", - рассказали "РГ" в Роструде.
Обновлено в 18:44
Армия и оружие

Беспилотник йеменских хуситов атаковал участников военного парада

Беспилотник йеменского мятежного движения "Ансар Аллах" (хуситы) совершил атаку на участников военного парада в Адене, сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал Al Massira.
Обновлено в 19:53
Авто

Какие типы автомобилей редко останавливают сотрудники ГИБДД

Сотрудники ГИБДД не часто тормозят такие машины, так как водители обычно соблюдают правила дорожного движения.
Обновлено вчера в 04:00
Энергетика

Цена нефти Brent упала ниже $64 за баррель

Цена июльских фьючерсов на WTI падала на 1,84%, до $55,52 за баррель. Вчера, 30 мая, цена нефти Brent упала ниже $65 за баррель.
Обновлено 31 мая в 05:11
Шоу-бизнес

Саша Зверева: «„Подарок смерти“ Анны Седоковой может угрожать онкобольным детям»

В Международный день защиты детей Анна Седокова решила не оставаться в стороне от чужой беды и отправилась в Российский Онкологический Центр им. Блохина.
Обновлено в 18:00
Экономика

Пятая часть россиян пожаловалась на снижение зарплаты

За 2018 год 18,3% россиян заметили снижение размера своей зарплаты, говорится в исследовании Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС, который есть в распоряжении «Известий».
Обновлено в 14:30
Общество

Минстрой предложил отменить обязательную установку счетчиков тепла

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства предложило отказаться от обязательной установки счетчиков тепла в новостройках.
Обновлено в 15:21
Экономика

Миллиардер решил купить 25% от всех Bitcoin. Монета должна подорожать

Неизвестный инвестор планирует приобрести 25% от всей эмиссии Bitcoin, пишет Forbes.
Обновлено 31 мая в 07:05
Шоу-бизнес

Дочери Ксении Бородиной и Оксаны Самойловой заняли первые места на одном конкурсе по гимнастике

Обе знаменитые матери незамедлительно поделились успехами дочерей со своими подписчиками — как оказалось, и Маруся, и Ариела заняли первые места на спортивном конкурсе.
Обновлено в 13:19
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Государственная нефтяная компания Азербайджанской Республики
Азербайджанская компания
Азербайджанская нефтегазовая компания. Штаб-квартира - город Баку.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Оренбургская область
Область в России
Субъект Российской Федерации. Входит в Приволжский федеральный округ. Область была образована 7 декабря 1934 года путём выделения из Средневолжского края, в период с 1938 по 1957 год называлась Чкаловской областью.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное