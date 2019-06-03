SOCAR и Сбербанк создали предприятие для загрузки Антипинского НПЗВедомости 18:56

Азербайджанская SOCAR и Сбербанк в конце мая создали совместное предприятие — ООО «Сокар Энергоресурс», следует из данных ЕГРЮЛ. По информации «Коммерсанта», оно будет поставлять нефть для переработки на Антипинский НПЗ.

SOCAR и Сбербанк создали предприятие для загрузки Антипинского НПЗ

Общество Камчатка перешла на цифровое телевещание Камчатский край одним из первых регионов в стране, вошедших в третью волну, перешёл с аналогового формата телевещания на цифровой, сообщает пресс-служба краевого правительства.

Единоборства Кличко прокомментировал поражение Джошуа Бывший чемпион мира по боксу Владимир Кличко поделился впечатлениями от боя американца Энтони Джошуа и мексиканца Энди Руиса.

Политика Мэр Харькова выступил за прямые переговоры с Россией Мэр Харькова Геннадий Кернес выступил за прямые переговоры между Россией и Украиной. Об этом сообщает агентство "МедиаПорт".

Спорт Глава ОКР опроверг угрозу отстранения сборной России от Олимпиады-2020 Глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков заявил, что участие российской сборной в Олимпиаде-2020 не находится под угрозой.

Экономика Цены на продукты вырастут из-за новых правил торговли Ранее ретейлеры предупредили о вероятном росте цен на продукты питания из-за высоких ставок по эквайрингу.

Авто Дилеры получили роскошный аналог Chevrolet Captiva Кроссовер Chevrolet Captiva нового поколения еще не появился в продаже, но уже сейчас до дилеров добралась его роскошная копия под брендом MG.

Общество Гороскоп на неделю с 3 по 9 июня: звезды нам благоволят Самое главное, чтобы вы не думали, что ваши усилия напрасны. Для этого постарайтесь хорошо отдохнуть на выходных, вам нужно восстановиться.

Армия и оружие В ВМФ России нашли замену фрегатам без украинских двигателей «В составе ВМФ России корветы проекта 20386 смогут в полном объеме заменить фрегаты проекта 11356», — сообщает портал.

Футбол На выбежавшую в финале ЛЧ девушку подписались более 2 млн человек Американская модель Кинси Волански, выбежавшая на поле по ходу финального матча Лиги чемпионов, продолжает извлекать дивиденды из своего эксцентричного поступка.

Культура У памятника книге Чехова будут читать стихи Пушкина 6 июня в 12:00, в день рождения Пушкина, у памятника книге Чехова "Остров Сахалин" будет организована площадка декламаций произведений Александра Сергеевича, также пройдут мастер-классы по декоративному творчеству, состоится лекция "Мифы о Пушкине".

Происшествия На Урале при пожаре в девятиэтажке погибли четверо детей В воскресенье днем при тушении пожара в девятиэтажке в городе Богдановиче Свердловской области обнаружены тела четверых детей.

Экономика В этом году в РФ может снизиться производство мяса – Ъ Сообщается, что из-за падения доходов населения и насыщенности внутреннего рынка темпы роста производства мяса в 2019 году могут стать самыми низкими за последние пять лет По итогам текущего года темпы роста мясного производства в России могут оказаться самыми низкими за последние пять лет, сообщает Коммерсант со ссылкой на данные аналитического центра "Совэкон".

Наука Саблезубые кошки могли использовать свои клыки против сородичей Ученые ведут спор относительно того, могли ли саблезубые кошки использовать свои клыки, как оружие.

Политика 10 тысяч советских ГОСТов отменят в РФ Глава Росстандарта Алексей Абрамов заявил, что в России отменят около 10 тысяч советских ГОСТов. Об этом сообщает РИА "Новости".

Футбол ФК «Нижний Новгород» обыграл самарские «Крылья Советов» Ответный матч за право играть в РПЛ закончился победой нижегородцев со счетом 1-0.

Здоровье Имплантация без границ Опытный имплантолог один из первых в России начал внедрять имплантацию зубов без костной пластики по протоколу немедленной нагрузки, опираясь на собственный 20-летний опыт работы в Израиле, и помог уже тысячам людей в России, а также пациентам из других государств, по разным причинам оказавшимся без зубов.

Футбол Гол Роналду в ворота «МЮ» признан лучшим в Лиге чемпионов Лучшим признан гол в матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов-2018/19 между Ювентусом и Манчестер Юнайтед (1:2). Его провел португальский форвард Криштиану Роналду.

Общество Роструд напомнил о короткой рабочей неделе "Выходной связан с празднованием 12 июня Дня России, который в этом году выпадает на среду", - рассказали "РГ" в Роструде.

Армия и оружие Беспилотник йеменских хуситов атаковал участников военного парада Беспилотник йеменского мятежного движения "Ансар Аллах" (хуситы) совершил атаку на участников военного парада в Адене, сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал Al Massira.

Авто Какие типы автомобилей редко останавливают сотрудники ГИБДД Сотрудники ГИБДД не часто тормозят такие машины, так как водители обычно соблюдают правила дорожного движения.

Энергетика Цена нефти Brent упала ниже $64 за баррель Цена июльских фьючерсов на WTI падала на 1,84%, до $55,52 за баррель. Вчера, 30 мая, цена нефти Brent упала ниже $65 за баррель.

Шоу-бизнес Саша Зверева: «„Подарок смерти“ Анны Седоковой может угрожать онкобольным детям» В Международный день защиты детей Анна Седокова решила не оставаться в стороне от чужой беды и отправилась в Российский Онкологический Центр им. Блохина.

Экономика Пятая часть россиян пожаловалась на снижение зарплаты За 2018 год 18,3% россиян заметили снижение размера своей зарплаты, говорится в исследовании Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС, который есть в распоряжении «Известий».

Общество Минстрой предложил отменить обязательную установку счетчиков тепла Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства предложило отказаться от обязательной установки счетчиков тепла в новостройках.