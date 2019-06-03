Экономика
SOCAR и Сбербанк создали СП для переработки нефти на «Антипинском НПЗ»Правда УрФО вчера в 23:26
Азербайджанцы получили в компании 60% Государственная нефтяная компания Азербайджана SOCAR и Сбербанк создали совместное предприятие для переработки нефти на Антипинском НПЗ, ране заявившем о своем банкротстве.
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Футбол
Инстаграм заблокировал аккаунт выбежавшей на поле в финале ЛЧ девушки
Обновлено вчера в 11:02
Происшествия
Ребенок умер на зарядке в детском лагере в Приамурье
Мальчик умер во время утренней зарядки в детском лагере в Амурской области, сообщили журналистам в понедельник в региональном правительстве.
Обновлено вчера в 23:29
Общество
Самый массовый ЕГЭ по русскому языку сдадут 674 тыс. выпускников
Единый госэкзамен по русскому языку сдадут более 670 тыс. выпускников 3 июня, говорится в сообщении пресс-службы Рособрнадзора.
Обновлено вчера в 17:02
Энергетика
На Красноярских заправках снова подорожал бензин
Сегодня на заправках «25 часов» за один литр АИ-92 просят уже 42,90 рубля - цена выросла на один рубль с предыдущего повышения.
Обновлено 31 мая в 08:28
Происшествия
Военнослужащего убили ножом в драке под Красногорском
Молодой человек убит в ходе драки в подмосковной деревне Путилково близ Красногорска.
Обновлено вчера в 16:30
Общество
В «китовую тюрьму» в Приморье стали водить детские экскурсии
Обновлено вчера в 23:35
Происшествия
В Канаде разбился небольшой самолет
Обновлено вчера в 19:38
Политика
США поставили ультиматум Европе по взаимодействию в сфере обороны
Соединенные Штаты поставили ультиматум европейским странам по поводу политики в оборонной сфере.
Обновлено вчера в 11:06
Наука
В Физтехе создали конкурента светодиодным лампочкам
Российские физики из МФТИ разработали прототип новой лампы освещения.
Обновлено 01 июня в 04:51
Спорт
В России ответили на угрозу отстранения от Олимпиады-2020
Глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков прокомментировал заявления британских журналистов о том, что Россию могут не допустить на Олимпийские игры 2020 года из-за допингового скандала.
Обновлено вчера в 06:05
Общество
Капитальный ремонт проведут в трех центрах «Мои документы»
Работы по капитальному ремонту начались в помещениях трех центров предоставления государственных услуг «Мои документы» в столице.
Обновлено в 00:17
Общество
Роструд напомнил о короткой рабочей неделе
"Выходной связан с празднованием 12 июня Дня России, который в этом году выпадает на среду", - рассказали "РГ" в Роструде.
Обновлено вчера в 18:44
Политика
Ким Чен Ын появился на публике с «репрессированным» дипломатом
Лидер КНДР Ким Чен Ын посетил концерт вместе с одним из приближенных чиновников Ким Ён Чхолем, который по сообщениям южнокорейских СМИ был снят с поста и отправлен на "перевоспитание", передает северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).
Обновлено вчера в 19:11
Общество
Удалившую грудь россиянку признали мужчиной в Испании
Россиянка переехала в другую страну после того, как у нее забрали приемных детей. Сейчас Савиновских проживает в Испании под именем Френсис.
Обновлено вчера в 10:52
Происшествия
В деталях Boeing обнаружили дефекты
Дефекты были найдены на предкрылках 312 самолетов моделей Boeing 737 NG и Boeing 737 MAX по всему миру.
Обновлено вчера в 20:09
Шоу-бизнес
Наследство Юлии Началовой оценено в сто миллионов рублей
Егор Иващенко подчеркнул, что квартира Юлии Началовой стоит сто миллионов рублей, а также рассказал о судебных тяжбах между ее родителями и Александром Фроловым.
Обновлено вчера в 01:09
Политика
Трамп отправляется с визитом в Великобританию, Ирландию и Францию
Обновлено вчера в 17:01
Происшествия
После сноса бюста Жукова в Харькове возбудили два уголовных дела
Обновлено вчера в 14:26
Авто
Отечественная LADA Vesta поступила на службу в полицию Словакии
LADA Vesta SW Cross выбрали за счет низкой цены и просторного салона, а еще был отмечен большой дорожный просвет, который значительно, выше чем у европейских моделей.
Обновлено в 01:09
Происшествия
Число пострадавших при взрыве в Дзержинске выросло до 89
Число пострадавших на оборонном заводе «Кристалл» в Дзержинске увеличилось до 89 человек.
Обновлено вчера в 03:44
Политика
В Крыму ответили пословицей на поздравление Порошенко Симферополя
Цеков, комментируя слова Порошенко, даже вспомнил русскую и украинскую пословицу - сколько ни говори "халва", во рту слаще не станет, то есть сколько бы ни говорили, что Крым украинский, этого никогда уже не будет.
Обновлено вчера в 23:45
Политика
Мэр Харькова предложил покаяться и начать переговоры с Россией
Выступая в харьковском дворце спорта, Кернес заявил, что Украине не надо стесняться прямых переговоров с Россией для урегулирования ситуации в Донбассе, сообщает Mediaport.
Обновлено вчера в 22:34
Экономика
18% россиян пожаловались на снижение зарплат
В 2018 году около 18,3% жителей России заметили снижение размера своей зарплаты.
Обновлено вчера в 23:05
Космос
Проект самолёта-носителя Stratolaunch объявлен закрытым
Компания довела разработку до лётного образца. 19 апреля этого года самолёт-носитель совершил первый полёт над пустыней Мохаве.
Обновлено 01 июня в 11:08
Армия и оружие
Трамп призвал Россию остановить бомбардировки Идлиба
Президент США Дональд Трамп в своем Twitter-аккаунте призвал Россию, Сирию и Иран прекратить бомбардировки сирийской провинции Идлиб.
Обновлено вчера в 21:37
Шоу-бизнес
Волочкова показала выступление, за которое отказался платить мэр Анапы
Российская балерина Анастасия Волочкова в своем Instagram показала номер, за который отказался платить мэр Анапы Юрий Поляков.
Обновлено вчера в 11:33
Экономика
Цены на табак могут вырасти из-за экологического сбора
Предложение о введении экологического сбора с производителей табачной продукции выдвинули в федеральном проекте «Трезвая Россия», сообщают 3 июня «Известия».
Обновлено вчера в 18:57
Общество
Кабмин поддержал законопроект об ограничении вейпов и кальянов
Комиссия Правительства РФ по законопроектной деятельности поддержала проект закона о распространении антитабачных мер на электронные сигареты, вейпы и кальяны, в частности о запрете их употребления в общественных местах.
Обновлено в 01:10
Политика
WSJ: Россия резко сократила число военных специалистов в Венесуэле
Газета The Wall Street Journal сообщила о том, что Россия в последнее время якобы резко сократила число военных советников в Венесуэле.
Обновлено вчера в 22:55
Футбол
«Ливерпуль» может продлить контракт с Клоппом
По информации издания, руководство «Ливерпуля» хочет продлить контракт с тренером, несмотря на то, что действующее соглашение истекает только летом 2022 года.
Обновлено в 01:17