SOCAR и Сбербанк создали СП для переработки нефти на «Антипинском НПЗ»Правда УрФО вчера в 23:26

Азербайджанцы получили в компании 60% Государственная нефтяная компания Азербайджана SOCAR и Сбербанк создали совместное предприятие для переработки нефти на Антипинском НПЗ, ране заявившем о своем банкротстве.

SOCAR и Сбербанк создали СП для переработки нефти на «Антипинском НПЗ»

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