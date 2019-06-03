Экономика

SOCAR и Сбербанк создали СП для переработки нефти на «Антипинском НПЗ»Правда УрФО вчера в 23:26

Государственная нефтяная компания Азербайджана SOCAR и Сбербанк создали совместное предприятие для переработки нефти на «Антипинском НПЗ», ранее заявившем о своем банкротстве. Ожидается, что SOCAR получит в СП, уставный капитал которого 10 тысяч рублей, 60%, банк – 40%.
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Азербайджанская SOCAR и Сбербанк создали СП для развития Антипинского НПЗ

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