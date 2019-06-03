Экономика
SOCAR и Сбербанк создали СП для переработки нефти на «Антипинском НПЗ»Правда УрФО вчера в 23:26
Государственная нефтяная компания Азербайджана SOCAR и Сбербанк создали совместное предприятие для переработки нефти на «Антипинском НПЗ», ранее заявившем о своем банкротстве. Ожидается, что SOCAR получит в СП, уставный капитал которого 10 тысяч рублей, 60%, банк – 40%.
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Авто
АвтоВАЗ назвал стоимость универсала Lada Granta Cross
Обновлено в 08:41
Космос
Космонавты жаловались на слух после полёта на МКС
Снижение требований по здоровью позволяет отправлять в космос не только профессионалов-операторов, но профессионалов-учёных и профессионалов-инженеров.
Обновлено в 08:27
Экономика
Стали известны города-лидеры по социально-экономическому развитию
Эксперты назвали регионы, которые являются лидерами по социально-экономическому развитию. Об этом 3 июня сообщает «РИА Новости».
Обновлено вчера в 21:40
Здоровье
Центры амбулаторной онкопомощи на Кубани приняли более 200 пациентов
Центры амбулаторной онкопомощи на Кубани приняли уже более 200 пациентов, сообщает пресс-служба краевого Минздрава.
Обновлено в 02:20
Экономика
Орешкин заявил о прошедшем пике инфляции
По словам министра, инфляция достигла максимума в марте — 5,3%. «Но наши оценки — это самая слабая цифра в этом году», — сообщил он и добавил, что инфляция прошла свой пик и начнет замедляться.
Обновлено в 08:26
Происшествия
Против фигуранта дела Захарченко возбудили дело о фальсификации
Российская Генпрокуратура проинформировала о том, что во время расследования по делу Дмитрия Захарченко было начато уголовное производство в отношении одного из фигурантов расследования.
Обновлено в 09:24
Космос
Ученые рассказали, как выглядят инопланетяне
Живые существа на других планетах, скорее всего, выглядят именно так. К такому выводу пришли ученые из Университета Иллинойса.
Обновлено в 09:26
Теннис
Тим: своим поступком Серена показала свой дурной характер
Обновлено в 03:01
Экономика
Франчайзинговые магазины и малую розницу выведут из-под действия закона о торговле
Как сообщалось, Минпромторг подготовил законопроект, который выводит франчайзинговые магазины и небольшие розничные компании из-под действия запретов закона о торговле.
Обновлено в 08:46
Футбол
Газинский получил травму в контрольном матче Россия — «Чертаново»
Полузащитник сборной России по футболу Юрий Газинский получил травму в контрольном матче с клубом Футбольной национальной лиги (ФНЛ) «Чертаново».
Обновлено в 09:27
Происшествия
В Индии пропал военный самолет Ан-32
Военно-транспортный самолет Ан-32 Военно-воздушных сил Индии потерял связь с диспетчерами, сообщает телеканал NDTV со ссылкой на источники.
Обновлено в 06:55
Армия и оружие
Сирийская армия успешно возобновила наступление
Обновлено в 08:23
Экономика
В России захотели ввести сбор за сигареты
Организация «Трезвая Россия» предложила ввести экологический сбор с производителей сигарет, пишут «Известия».
Обновлено в 02:29
Политика
Зеленский рассказал о новых решениях по урегулированию в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у Киева есть "конкретные предложения и новые решения" по урегулированию конфликта в Донбассе.
Обновлено в 07:10
Политика
В Израиле умер последний участник восстания в концлагере «Собибор»
В Израиле умер последний участник восстания в концлагере «Собибор» 96-летний Семен Розенфельд.
Обновлено в 06:29
Энергетика
Газопровод «Северный поток-2» построен на 57%
Газопровод "Северный поток-2" построен по двум ниткам на 1391 км, что составляет 57% протяженности трубы.
Обновлено в 08:25
Происшествия
В Екатеринбурге обвиняемый в изнасилованиях получил пожизненный срок
Свердловский областной суд приговорил к пожизненному сроку 48-летнего Дмитрия Власова, обвиняемого в изнасиловании 12 женщин, убийстве одной из них, а также в организации грабежей и разбойных нападений.
Обновлено в 03:33
Общество
ВЦИОМ: Молодежь мечтает о космосе больше, чем «поколение Гагарина»
В исследовании отмечается, что стать космонавтом в детстве хотели 13% россиян, еще 21% знают, что о профессии космонавта мечтали их знакомые.
Обновлено в 09:03
Наука
Физики «наполнили» сверхзвуковую плазму сильным магнитным полем
Американские физики впервые получили стабильный пучок плазмы, объем которого пронизан магнитным полем напряженностью порядка ста миллионов гаусс.
Обновлено в 08:07
Авто
Skoda представила пикап на базе кроссовера Kodiaq
Компания Skoda представила новый концептуальный пикап Mountiaq, построенный на базе большого кроссовера Kodiaq.
Обновлено в 05:29
Армия и оружие
«Она ж казённая»: украинский снайпер разорвал американскую винтовку
В социальных сетях появилась фотография снайперской винтовки Barrett M82, которую бравый солдат привёл в полную негодность.
Обновлено в 06:17
Общество
В Рособрнадзоре заявили, что ЕГЭ по русскому языку проходит штатно
Единый государственный экзамен (ЕГЭ) по русскому языку проходит штатно, несмотря на зафиксированные в выходные хакерские атаки, заявил глава Рособрнадзора Сергей Кравцов.
Обновлено в 04:30
Происшествия
Число пострадавших при взрыве в Дзержинске достигло 85
85 пострадавшим при взрыве в Дзержинске потребовалась медицинская помощь. 16 человек госпитализированы в состоянии средней тяжести.
Обновлено вчера в 03:00
Происшествия
Boeing нашел дефектные детали в самолетах 737 Max и 737 NG
Авиастроительная компания Boeing обнаружила, что некоторые детали самолетов 737 NG и 737 Max могли быть изготовлены ненадлежащим образом и не соответствовать всем требованиям к прочности и сроку службы, сообщается на сайте Федерального управления гражданской авиации США (FAA).
Обновлено вчера в 17:02
Кино
Умер заслуженный артист России Геннадий Матвеев
Обновлено в 04:36
ЖКХ
Минстрой призвал отказаться от установки счетчиков тепла
Минстрой предложил отказаться от обязательной установки счетчиков тепла в новостройках. Об этом сообщила «Российская газета».
Обновлено в 04:46
Общество
В Петербурге ушел из жизни известный скульптор Владимир Горевой
В Санкт-Петербурге умер известный скульптор Владимир Горевой. Он ушел из жизни на 75-м году жизни.
Обновлено в 08:18
Здоровье
Почти 60% регионов провалили указ Путина по зарплатам медперсонала
Указ президента России, о ненадлежащем выполнении которого сообщила Счетная палата, предусматривает повышение средней зарплаты для младшего и среднего медицинского персонала до 100% от средней заработной платы в соответствующем регионе к 2018 году.
Обновлено в 07:18
Шоу-бизнес
Савельева вышла на сцену впервые после родов
Звездная мама впервые после декретного отпуска выступала на сцене в смелом наряде — белом приталенном платье с глубоким декольте.
Обновлено в 05:32