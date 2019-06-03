Экономика
SOCAR и Сбербанк создали СП для переработки нефти на «Антипинском НПЗ»Правда УрФО 23:26
Азербайджанцы получили в компании 60% Государственная нефтяная компания Азербайджана SOCAR и Сбербанк создали совместное предприятие для переработки нефти на Антипинском НПЗ, ране заявившем о своем банкротстве.
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Происшествия
В селе Якутии из-за паводка подтоплены дворы и дома
Обновлено в 22:20
Футбол
На стадионе «Севильи» прошло прощание с Рейесом
На домашнем стадионе «Севильи» «Рамон Санчес Писхуан» прошла церемония прощания с погибшим экс-игроком клуба Хосе Антонио Рейесом.
Обновлено в 16:48
Баскетбол
«Голден Стэйт» обыграл «Торонто» и сравнял счет в серии
Счет в серии стал равным 1:1. Следующий матч пройдет в ночь с 5 на 6 июня, в Окленде, где базируется "Голден Стэйт".
Обновлено в 23:01
Происшествия
В самолетах Boeing обнаружили дефектные детали
Компания Boeing обнаружила дефектные детали у моделей 737NG и 737MAX. Об этом 2 июня сообщает «РИА Новости».
Обновлено в 16:40
Политика
Яценюк спешно покинул Украину, сообщают СМИ
Обновлено в 21:32
Политика
WSJ: Россия резко сократила число военных специалистов в Венесуэле
Газета The Wall Street Journal сообщила о том, что Россия в последнее время якобы резко сократила число военных советников в Венесуэле.
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Происшествия
Глава Раменского района не признал вину в убийстве любовницы
Обновлено 31 мая в 15:55
Авто
Какие типы автомобилей редко останавливают сотрудники ГИБДД
Сотрудники ГИБДД не часто тормозят такие машины, так как водители обычно соблюдают правила дорожного движения.
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Политика
Ким Чен Ын появился на публике с «репрессированным» дипломатом
Лидер КНДР Ким Чен Ын посетил концерт вместе с одним из приближенных чиновников Ким Ён Чхолем, который по сообщениям южнокорейских СМИ был снят с поста и отправлен на "перевоспитание", передает северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).
Обновлено в 19:11
Общество
Выпускники сдадут ЕГЭ по русскому языку
Знания по русскому языку сегодня проверят более 9 тысяч школьников.
Обновлено в 23:30
Футбол
Евсеев продолжит тренировать «Уфу»
Обновлено в 10:43
Общество
Михалыча в губернаторском кресле давно уж нет, а его абсурдные идеи живее всех живых
Помнится, в начале своей губернаторской карьеры на заседании кабмина Виктор Зимин объявил войну деревенской разрухе.
Обновлено в 21:00
Происшествия
Сбившего подростка на тротуаре водителя BMW ищут в Екатеринбурге
В Екатеринбурге полиция разыскивает водителя BMW, который сбил подростка на тротуаре.
Обновлено в 21:41
Гаджеты
В Сети опубликованы макеты iPhone 11 и iPhone 11 Max с тройной основной камерой
В Сети были опубликованы очередные снимки новых смартфонов от Apple - iPhone 11 и iPhone 11 Max.
Обновлено в 12:04
Политика
ГД прокомментировала снос бюста Жукова в Харькове
Обновлено в 12:42
Происшествия
Осипов поручил разобраться с «аномальной горимостью» района Забайкалья
Выяснить причины "аномальной горимости" леса в Петровск-Забайкальском районе поручил врио губернатора Забайкалья Александр Осипов во время оперативного совещания правительства 3 июня.
Обновлено в 20:04
Происшествия
Губернатора Иркутской области выписали из больницы
Губернатора Иркутской области Сергея Левченко выписали из больницы, он уже вышел на работу, сообщили ИА «ИрСити» 3 июня в пресс-службе правительства региона.
Обновлено в 23:24
Шоу-бизнес
Виктория Дайнеко расстроила поклонников своей худобой
Артистка позирует в купальнике, не стесняясь своих торчащих ребер. "Накормить бы тебя" — пишет расстроенный поклонник.
Обновлено в 23:08
Происшествия
Охрана Трампа открыла огонь по человеку рядом с Белым домом
Как пишет ТАСС со ссылкой на агентство Синьхуа, в момент инцидента президента США Дональда Трампа в Белом доме не было.
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Футбол
Сеск Фабрегас: «Отдал бы все, чтобы стать таким, как Головин»
Полузащитник "Монако" Сеск Фабрегас в интервью журналу Mundial дал оценку действиям на тренировках его партнера по команде из княжества – хавбека сборной России Александра Головина.
Обновлено в 06:59
Происшествия
В Находке пропала семилетняя девочка
Правоохранители и волонтеры разыскивают семилетнюю девочку, которая в воскресенье пропала в Находке, сообщает управление МВД по Приморскому краю.
Обновлено в 21:15
Экономика
18% россиян пожаловались на снижение зарплат
В 2018 году около 18,3% жителей России заметили снижение размера своей зарплаты.
Обновлено в 23:05
Происшествия
В Иркутске произошло ДТП с участием такси и маршрутки
Обновлено в 22:58
Общество
В Омской области отключили аналоговое вещание
Обновлено в 23:28
Армия и оружие
Мечеть Омейядов в Алеппо восстановят за восемь лет
Специалисты рассчитывают завершить восстановление Великой мечети сирийского города Алеппо за следующие восемь лет, сообщил журналистам руководитель реставрационной группы Махмуд Маммар, занимавшийся воссозданием мечети еще до боевых действий.
Обновлено в 22:06
Авто
Российская LADA Vesta поступила на службу в полицию Словакии
Муниципальная полиция небольшого городка Гуменне на востоке Словакии в мае 2019 года получила новый автомобиль – универсал LADA Vesta SW Cross.
Обновлено в 23:27
Политика
В России отменят около 10 тысяч советских ГОСТов
Согласно расчетам Росстандарта, использование обновленных стандартов и участие в экосистеме стандартизации подтолкнет российские предприятия, наконец, к обмену лучшими практиками и переходу на современную техническую политику.
Обновлено в 20:06
Армия и оружие
Трамп призвал Россию остановить бомбардировки Идлиба
Президент США Дональд Трамп в своем Twitter-аккаунте призвал Россию, Сирию и Иран прекратить бомбардировки сирийской провинции Идлиб.
Обновлено в 21:37
Происшествия
В Венеции круизный лайнер протаранил туристическое прогулочное судно
Утром в воскресенье, 2 июня, в Венеции круизный лайнер протаранил туристическое прогулочное судно.
Обновлено в 04:48