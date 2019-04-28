Политика

СНБО решила ликвидировать «Укроборонпром»РИА Новости 07:13

Заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Сергей Кривонос заявил, что вместо концерна "Укроборонпром" будет создан новый государственный орган.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Связанный с коррупцией в окружении Порошенко «Укроборонпром» ликвидируют

Газета.Ru10:25

Совбез Украины решил ликвидировать госконцерн «Укроборонпром»

Эхо Москвы10:04

СНБО решила ликвидировать «Укроборонпром»

РИА Новости07:13

СНБО Украины поддержал предложение ликвидировать «Укроборонпром»

Известия07:59

В СНБО сообщили о планах заменить «Укроборонпром» новым госорганом

RT на русском07:44

На Украине решили ликвидировать «Укроборонпром»

ТАСС07:36

Совбез Украины решил ликвидировать «Укроборонпром»

РБК08:51
Показать все источники
Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 21:19, Ашберн
Происшествия

В ОБСЕ призвали мировых лидеров осудить стрельбу в Калифорнии

Глава Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ Сольрун Гисладоттир призвала мировое сообщество осудить инцидент в Калифорнии, где мужчина пытался устроить стрельбу в синагоге.
Обновлено в 15:55
Армия и оружие

Российские военные научились ловить БПЛА сетью

Обновлено в 11:49
Музыка

Эрнст прокомментировал ситуацию с шоу «Голос. Дети»

Обновлено вчера в 15:03
Автоспорт

Даниил Квят: куплю Риккардо зеркало заднего вида на следующую гонку

Российский пилот команды Toro Rosso Даниил Квят после четвертого этапа "Формулы-1" в Баку прокомментировал досрочное завершение гонки после столкновения с Даниэлем Риккардо из Renault.
Обновлено в 16:33
Общество

Французский путешественник пересек Атлантический океан в бочке

72-летний француз Жан-Жак Савен за четыре месяца в бочке пересек Атлантический океан.
Обновлено в 06:01
Происшествия

На набережной в Петербурге прогремел взрыв

На Октябрьской набережной в Санкт-Петербурге произошел взрыв, сообщили РИА Новости в управлении МВД по региону.
Обновлено в 09:58
Авто

KIA планирует начать производство пикапов

Если все пойдет как запланировано, то у компании появится возможность вложить средства и в другую продукцию, например в пикап-кроссовер с несущим кузовом.
Обновлено в 01:25
Экономика

Госавиацию просят заплатить за взлет

Агентство просит предусмотреть соответствующие траты в рамках корректировки федерального бюджета на 2019 год и плановый период 2020–2021 годов.
Обновлено в 17:50
Армия и оружие

Россия не попала в пятерку стран с наибольшими военными расходами

Обновлено в 20:53
Общество

Публикуем гороскоп на рабочую неделю 29 апреля – 3 мая

«Алтайская правда» представляет гороскоп рабочую неделю с 29 апреля по 3 мая 2019 года для всех знаков зодиака.ОВЕН Подходящее время для знакомств и поездок.
Обновлено в 20:50
Общество

ВЦИОМ: более 60% россиян планируют выйти на весенние субботники

Более 60% россиян собираются стать участниками весеннего субботника, свидетельствует результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Обновлено в 20:17
Хоккей

Сборная России проиграла Швеции в финале юниорского ЧМ по хоккею

Обновлено в 16:39
Транспорт

Из-за запрета французских властей рейс Москва-Париж сел в Калуге

Как выяснилось, французские власти отказались выдать «Уральским авиалиниям» разрешение на выполнение прямого рейса из Жуковского.
Обновлено в 14:31
Авто

Тюнинговая «Газель» получила двигатель от Lexus

Обновлено в 06:17
Технологии

Tele2 предлагает абонентам перейти на eSim

Tele2 предложит разные сценарии перехода на eSim, но при каждом абоненту пока все же придется посетить салон оператора и получить сначала физическую сим-карту.
Обновлено в 17:02
Единоборства

Исмаилов рассказал о конфликте с Минеевым в Турции

Обновлено в 18:30
Здоровье

Барнаульский врач рассказала, как похудеть без вреда и почему все-таки нельзя есть ночью

Врач-эндокринолог алтайского Диагностического центра Антонина Скосырева, рассказала, что происходит с организмом во время строгого «поста», почему нельзя есть ночью и как худеть правильно.
Обновлено в 20:50
Энергетика

Миллер заявил об интересе Китая к увеличению поставок газа из России

Китай заинтересован в увеличении поставок российского газа, заявил в интервью телеканалу «Россия 1» глава «Газпрома» Алексей Миллер.
Обновлено в 09:00
Футбол

Тренер «Лидса» заставил своих игроков намеренно пропустить гол

Обновлено в 12:07
Политика

«Порошенко воскрес»: Зеленского раскритиковали за обращение к Путину

Журналист Михаил Мищишин даже написал, комментируя обращение: "Порошенко воскрес".
Обновлено в 09:22
Технологии

«Застраховать облако Google сможет только пул из всех мировых страховщиков»

Другие мошенники работают по индивидуальному сценарию: сначала всесторонне изучают целевую жертву — как правило, крупное предприятие или организацию, находят уязвимости в информационных системах или в бизнес-процессах, подбирают инструмент для проникновения в системы и затем уже его применяют.
Обновлено в 17:02
Экономика

Премьеры ЕАЭС обсудят решение по ввозу молока из Белоруссии в Россию

Издание напоминало, что решение ЕЭК является реакцией комиссии на ограничения Россельхознадзором поставок в РФ молочной продукции из Белоруссии.
Обновлено в 17:11
Экономика

Названы регионы с наибольшей доступностью новых автомобилей

Автомобилизация растет Согласно исследованию, 2018 год оказался достаточно успешным для российского рынка легковых автомобилей, по данным компании АЕБ, в России продали 1,8 миллиона новых авто, что на 12% больше, чем в 2017 году, и на 26% выше результата 2016-го.
Обновлено в 18:28
Гаджеты

Продажи смартфонов Sony упали до рекордно низкого уровня

Как показывает диаграмма, представленная производителем, именно в 2016 году продажи мобильных устройств резко снизились в два раза, после чего данное подразделение имело только низкие результаты.
Обновлено в 05:24
Общество

Сайт Росстата не обновлялся несколько лет

Материалы проверки направлены в МЭР, СФ, и ГД.
Обновлено в 18:06
Хоккей

«Каролина» увеличила счет в серии с «Айлендерс»

Обновлено в 18:20
Политика

Украинских священников не пустили на службу в Иерусалиме

Обновлено вчера в 11:24
Происшествия

На Шри-Ланке запретят носить закрывающую лицо одежду

Лидер Шри-Ланки Майтрипала Сирисена подписал указ, согласно которому в стране запрещается носить одежду по которой нельзя идентифицировать лицо человека.
Обновлено в 14:47
Культура

Пригожин рассказал, почему дочь Алсу победила на «Голосе»

Пригожин подчеркнул, что людям следует прекратить травлю в отношении дочери Алсу.
Обновлено в 20:41
Политика

Песков поделился впечатлениями от Ким Чен Ына

По словам пресс-секретаря Кремля, северокорейский лидер отлично осведомлен в деталях и производит впечатление опытного, образованно, а также очень сбалансированного лидера.
Обновлено в 13:45
Как работают Яндекс.Новости?
Главное