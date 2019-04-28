Политика
СНБО решила ликвидировать «Укроборонпром»РИА Новости 07:13
Заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Сергей Кривонос заявил, что вместо концерна "Укроборонпром" будет создан новый государственный орган.
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Общество
Гороскоп на 29 апреля: Козерогам пора подумать о себе, Водолеи проявят активность
Покровительство Венеры сулит успех в любовных делах.
Обновлено в 12:18
Авто
Hyundai Creta второй генерации оценили в 1 млн рублей
Компания Hyundai вывела на финальные тесты серийную версию кроссовера Сreta нового поколения.
Обновлено вчера в 13:38
Экономика
Индийских бизнесменов затянуло в «Систему»
В 2020 году АФК «Система» намерена запустить в Индии второй фонд SAF, сообщил Андрей Теребенин.
Обновлено в 17:50
Наука
Жертвы бессонницы не могут забыть позорные ошибки прошлого
Оказалось, что у нормально высыпающихся людей все эти эпизоды представали в виде нейтральных воспоминаний, а вот пациенты с бессонницей всё так же остро переживали прошлое, как нечто постыдное и рождающее чувство вины.
Обновлено 26 апреля в 06:30
Происшествия
Boeing 767 приземлился с горящим двигателем
Самолет Boeing 767 авиакомпании Zimbabwe Airways совершил аварийную посадку в аэропорту Йоханнесбурга из-за загоревшегося двигателя.
Обновлено в 16:17
Хоккей
Сборная России проиграла Швеции в финале юниорского ЧМ по хоккею
Сборная России проиграла Швеции в финале чемпионата мира по хоккею среди игроков не старше 18 лет, сообщает ТАСС.
Обновлено в 16:39
Здоровье
В Волгограде выписали малышку, родившуюся весом менее 1 кг
Обновлено в 07:27
Общество
Злостных нарушителей ПДД занесут в единую базу
Начальник управления надзорной деятельности Госавтоинспекции МВД России Роман Мишуров заявил, что ГИБДД намерено создать единую базу данных с информацией о злостных нарушениях правил дорожного движения.
Обновлено в 18:07
Происшествия
Последствия взрыва в Санкт-Петербурге попали на видео
Обновлено в 12:15
Футбол
Зидан раскритиковал футболистов «Реала» после поражения от «Райо Вальекано»
Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан остался недоволен игрой своих подопечных в матче с "Райо Вальекано".
Обновлено в 18:13
Общество
Норвежские рыбаки обнаружили белуху с оборудованием из Петербурга
В Финнмарке норвежские рыбаки обнаружили белуху, у которой на обвесе была надпись «Оборудование Петербурга». Об этом сообщает телеканал NRK.
Обновлено в 16:47
Политика
Украинских священников не пустили на службу в Иерусалиме
Обновлено вчера в 11:24
Здоровье
Белая и пушистая: какую сметану не стоит покупать
Даже в сметану, которая должна состоять только из сливок и закваски, часто кладут разные добавки.
Обновлено в 07:10
Кино
Фильм «Мстители: Финал» побил мировой рекорд по кассовым сборам
В России прокат фильма «Мстители: Финал» стартует 29 апреля, позже, чем в большинстве стран Европы.
Обновлено в 12:57
Происшествия
Крымский проезд в Москве перекрыли из-за подтопления
Обновлено в 16:57
Общество
За сутки Нева обмелела почти на полметра
Показатели уровня воды возле Горного университета составили - 43 сантиметра к вечеру 28 апреля. Зафиксирован показатель был в 20:00.
Обновлено в 14:28
Путешествия
Какой там Крым? Не по карману
В небольших гостиницах Евпатории, где с мая по сентябрь цены "от 3 тысяч рублей" за одно-двухместные номера, услуги ограничиваются кроватью и туалетом, совмещенным с душем.
Обновлено в 08:36
Политика
Пушков оценил заявление Зеленского по поводу «миссии» Украины
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал заявление избранного президента Украины Владимира Зеленского по поводу «миссии» его страны на постсоветском пространстве.
Обновлено в 17:24
Здоровье
МВД просит приоткрыть врачебную тайну
Документ не был внесен в Госдуму, так как Минздрав настоял на «позиции бескомпромиссного соблюдения врачебной тайны».
Обновлено в 17:50
Экономика
Зарплаты намерены расти выше инфляции
В случае дифференцированного повышения увеличение в среднем достигнет 5,6%, при этом на максимальную прибавку могут рассчитывать руководители среднего звена и специалисты, на минимальную — высшее руководство.
Обновлено в 17:50
Футбол
ЦСКА потерял шансы на чемпионство
Обновлено в 14:12
Энергетика
«Северный поток — 2» сэкономит европейцам €8 млрд в год
Доступ европейских граждан к «Северному потоку — 2» позволит им сэкономить порядка €8 млрд в год за счет снижения цены газа на 13%.
Обновлено в 19:19
Авто
Названы самые бесполезные функции современных автомобилей
Специалисты раскритиковали функцию Start/Stop, автоматизированные ремни безопасности, их блокировку, функцию голосового управления и электронный стояночный тормоз.
Обновлено в 10:22
Происшествия
В Греции телеоператора убило пиротехникой
В городе Каламата на Пелопоннесе телеоператор погиб от пиротехники, снимая местный обычай отмечать Пасху - "саитополемос", или "сражение стрелами", сообщает Афинское агентство новостей АМНА.
Обновлено в 16:44
Политика
Умер советский и российский авиаконструктор Генрих Новожилов
Умер советский и российский авиаконструктор, бывший генеральный конструктор «Ильюшина» (1970–2005) Генрих Новожилов.
Обновлено в 14:46
Общество
AFP: французский путешественник пересек Атлантику в бочке
Обновлено в 04:40
Происшествия
Аэропорт Гатвик вновь не принимает рейсы из-за дрона
Обновлено в 16:38