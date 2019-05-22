Политика
Зеленский заменил Турчинова на посту главы СНБОУтро.ru 10:49
Новый президент Украины Владимир Зеленский сместил с должности секретаря Совета национальной безопасности и обороны страны одного из вождей Майдана и зачинателя гражданской войны в Донбассе Александра Турчинова. На его место назначен экс-министр финансов Александр Данилюк.
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Автоматически обработаны 7253 источника, обновлено в 18:45, Ашберн
Политика
Вынесен первый приговор по делу об убийстве «Гиви» в ДНР
В самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР) вынесли первый приговор по делу об убийстве командира батальона «Сомали» Михаила Толстых (позывной «Гиви»), сообщили в пресс-службе Министерства государственной безопасности (МГБ) республики.
Обновлено в 17:24
Наука
Глобальное потепление сменит всемирное похолодание
Обновлено в 04:29
Кино
Новый фильм Тарантино встретили в Каннах 6-минутной овацией
Режиссер Квентин Тарантино представил на Каннском кинофестивале новый фильм "Однажды в Голливуде", который был восторженно принят зрителями, сообщает Variety.
Обновлено вчера в 20:51
Происшествия
На главу и экспертов Росреестра Дагестана завели уголовное дело
Следственный комитет России завел дело на руководителя и экспертов Росреестра Дагестана по подозрению в создании преступного сообщества, причинившего ущерб на 370 миллионов рублей, сообщается на сайте СК РФ.
Обновлено в 04:01
Армия и оружие
В Минобороны России сообщили о ходе работ над беспилотником «Охотник»
Россия планирует в ближайшее время завершить работу над ударным беспилотником «Охотник».
Обновлено в 17:31
Шоу-бизнес
Пассия Петросяна в юности крутила роман с его 73-летним директором
Nation News сообщало, что Петросян и его "пассия" Брухунова появились вместе после слухов о разрыве.
Обновлено в 04:18
Общество
Мусорный Uber: как утилизировать отходы при помощи digital‐технологий?
Выбираете удобный способ связи с агрегатором, оставляете заказ, машина приедет по указанному адресу и заберет отходы.
Обновлено в 11:41
Экономика
Управляющим директором «Яндекса» назначен Тигран Худавердян
Аркадий Волож продолжит управлять группой компаний «Яндекс» на посту генерального директора.
Обновлено в 16:59
Авто
Toyota возродит минивэн Granvia
Японский автопроизводитель Toyota принял решение о возвращении на рынок 8-местного минивэна Granvia, выпускавшегося с 1995 по 2002 гг. Первые возрожденные модели поступят на австралийский рынок, где велик спрос на праворульные автомобили.
Обновлено в 02:39
Политика
Захарова оценила сообщения о поставках нефти из Венесуэлы в США
Официальный представитель МИД России Мария Захарова на своей странице в Facebook прокомментировала сообщения СМИ о возобновлении Соединёнными Штатами закупок венесуэльской нефти.
Обновлено в 18:04
Футбол
Сарри расстроился отсутствию Мхитаряна в финале Лиги Европы
Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри заявил, что с разочарованием принял решение Генриха Мхитаряна не ехать на финальную игру Лиги Европы в Баку.
Обновлено в 09:55
Армия и оружие
Террористы в Сирии атаковали электростанцию с помощью беспилотника
Террористы в среду атаковали с помощью беспилотного летательного аппарата электростанцию в провинции Хама, нанеся ей значительный ущерб, передает гостелевидение Сирии.
Обновлено в 16:36
Экономика
Центробанк готовит иски о возмещении убытков к собственникам ряда НПФ
Банк России ведет юридическую работу для подачи исков к собственникам и менеджменту ряда негосударственных пенсионных фондов (НПФ) с требованием о возмещении убытков, заявила председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.
Обновлено в 18:28
Авто
АвтоВАЗ рассказал о новой Lada Granta Cross
Новый кросс-универсал LADA Granta Cross, продажи которого начнутся в России уже в июне, предложат в трех комплектациях.
Обновлено в 02:17
Политика
США продолжают предупреждать Турцию о последствиях приобретения С-400
США продолжают предупреждать Турцию о последствиях приобретения российских ЗРК С-400, сказала журналистам в среду официальный представитель госдепартамента Морган Ортагус.
Обновлено в 18:21
Политика
Основатель Huawei заявил, что США недооценивают возможности компании
Основатель Huawei Жэнь Чжэнфэй уверен, что США недооценивают китайскую телекоммуникационную компанию, а введенные Вашингтоном ограничительные меры не нанесут ущерба развитию ею сетей 5G.
Обновлено вчера в 01:45
Кино
В основе «Мстителей 3» и «Мстителей 4» оказался 900-часовой материал
В распоряжении создателей фильмов "Мстители 3: Война бесконечности" и "Мстители 4: Финал" было более 900 часов отснятого материала, из которого в итоге были смонтированы два этих проекта.
Обновлено в 16:16
Происшествия
Автобус с российскими туристами попал в ДТП в Италии
В посольстве России РБК сообщили, что получили информацию от Департамента гражданской защиты Италии о том, что на дороге из Флоренции в Сиену произошло ДТП с туристическим автобусом с предположительно российскими туристами на борту.
Обновлено в 05:44
Авто
Стала известна стоимость нового российского электромобиля Zetta
Новый российский электромобиль Zetta, как планируется, появится в продаже в декабре и будет стоить от 450 тысяч рублей, сообщил РИА Новости гендиректор одноименной компании Денис Щуровский.
Обновлено вчера в 18:57
Музыка
Организаторы «Евровидения» пересмотрели итоги конкурса
Организаторы Евровидения пересмотрели итоги конкурса, пересчитав баллы участников.
Обновлено в 14:14
Происшествия
Силовики ликвидировали двух боевиков во Владимирской области
По данным Национального террористического комитета (НАК), силовики заблокировали бандитов в одном из частных домов Кольчугино.
Обновлено в 02:38
Армия и оружие
Потерявшиеся украинские военные попали в плен в ДНР
Восемь военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) из состава операции Объединенных сил (ООС) были задержаны на территории самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР).
Обновлено в 06:35
Хоккей
«Сент-Луис» Владимира Тарасенко вышел в финал Кубка Стэнли
Обновлено в 00:20
Политика
В Раде объяснили отказ рассматривать законопроект Зеленского
Верховная рада отказалась рассматривать законопроекты об изменении избирательной системы по выборам в парламент и системы госзакупок в период избирательной кампании, которые внес на рассмотрение президент Украины Владимир Зеленский.
Обновлено в 12:53
Общество
Россияне назвали своих идеальных соседей
Индекс терпимости составил 195 пунктов. Также лучшими соседями стали мать-одиночка с ребенком (194) или семья с инвалидом (193).
Обновлено в 08:25
Технологии
Построена гигантская электротурбина из конструктора LEGO
Мощность станции составляет 258 мегаватт, в конструкцию входит гигантская ветряная турбина, собранная целиком из конструктора LEGO.
Обновлено в 08:16
Транспорт
Участок голубой линии московского метро закроют в выходные
Обновлено в 13:08
Армия и оружие
Пентагон решает об отправке на Ближний Восток 5 тыс. военных
Министерство обороны США рассматривает запрос на отправку дополнительных 5 тыс. военных на Ближний Восток, сообщает Reuters со ссылкой на два официальных лица, говоривших на условиях анонимности.
Обновлено в 17:52