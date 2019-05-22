Зеленский заменил Турчинова на посту главы СНБОУтро.ru 10:49

Новый президент Украины Владимир Зеленский сместил с должности секретаря Совета национальной безопасности и обороны страны одного из вождей Майдана и зачинателя гражданской войны в Донбассе Александра Турчинова. На его место назначен экс-министр финансов Александр Данилюк.

Политика Вынесен первый приговор по делу об убийстве «Гиви» в ДНР В самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР) вынесли первый приговор по делу об убийстве командира батальона «Сомали» Михаила Толстых (позывной «Гиви»), сообщили в пресс-службе Министерства государственной безопасности (МГБ) республики.

Кино Новый фильм Тарантино встретили в Каннах 6-минутной овацией Режиссер Квентин Тарантино представил на Каннском кинофестивале новый фильм "Однажды в Голливуде", который был восторженно принят зрителями, сообщает Variety.

Происшествия На главу и экспертов Росреестра Дагестана завели уголовное дело Следственный комитет России завел дело на руководителя и экспертов Росреестра Дагестана по подозрению в создании преступного сообщества, причинившего ущерб на 370 миллионов рублей, сообщается на сайте СК РФ.

Шоу-бизнес Пассия Петросяна в юности крутила роман с его 73-летним директором Nation News сообщало, что Петросян и его "пассия" Брухунова появились вместе после слухов о разрыве.

Общество Мусорный Uber: как утилизировать отходы при помощи digital‐технологий? Выбираете удобный способ связи с агрегатором, оставляете заказ, машина приедет по указанному адресу и заберет отходы.

Экономика Управляющим директором «Яндекса» назначен Тигран Худавердян Аркадий Волож продолжит управлять группой компаний «Яндекс» на посту генерального директора.

Авто Toyota возродит минивэн Granvia Японский автопроизводитель Toyota принял решение о возвращении на рынок 8-местного минивэна Granvia, выпускавшегося с 1995 по 2002 гг. Первые возрожденные модели поступят на австралийский рынок, где велик спрос на праворульные автомобили.

Политика Захарова оценила сообщения о поставках нефти из Венесуэлы в США Официальный представитель МИД России Мария Захарова на своей странице в Facebook прокомментировала сообщения СМИ о возобновлении Соединёнными Штатами закупок венесуэльской нефти.

Футбол Сарри расстроился отсутствию Мхитаряна в финале Лиги Европы Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри заявил, что с разочарованием принял решение Генриха Мхитаряна не ехать на финальную игру Лиги Европы в Баку.

Армия и оружие Террористы в Сирии атаковали электростанцию с помощью беспилотника Террористы в среду атаковали с помощью беспилотного летательного аппарата электростанцию в провинции Хама, нанеся ей значительный ущерб, передает гостелевидение Сирии.

Экономика Центробанк готовит иски о возмещении убытков к собственникам ряда НПФ Банк России ведет юридическую работу для подачи исков к собственникам и менеджменту ряда негосударственных пенсионных фондов (НПФ) с требованием о возмещении убытков, заявила председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.

Авто АвтоВАЗ рассказал о новой Lada Granta Cross Новый кросс-универсал LADA Granta Cross, продажи которого начнутся в России уже в июне, предложат в трех комплектациях.

Политика США продолжают предупреждать Турцию о последствиях приобретения С-400 США продолжают предупреждать Турцию о последствиях приобретения российских ЗРК С-400, сказала журналистам в среду официальный представитель госдепартамента Морган Ортагус.

Политика Основатель Huawei заявил, что США недооценивают возможности компании Основатель Huawei Жэнь Чжэнфэй уверен, что США недооценивают китайскую телекоммуникационную компанию, а введенные Вашингтоном ограничительные меры не нанесут ущерба развитию ею сетей 5G.

Кино В основе «Мстителей 3» и «Мстителей 4» оказался 900-часовой материал В распоряжении создателей фильмов "Мстители 3: Война бесконечности" и "Мстители 4: Финал" было более 900 часов отснятого материала, из которого в итоге были смонтированы два этих проекта.

Происшествия Автобус с российскими туристами попал в ДТП в Италии В посольстве России РБК сообщили, что получили информацию от Департамента гражданской защиты Италии о том, что на дороге из Флоренции в Сиену произошло ДТП с туристическим автобусом с предположительно российскими туристами на борту.

Авто Стала известна стоимость нового российского электромобиля Zetta Новый российский электромобиль Zetta, как планируется, появится в продаже в декабре и будет стоить от 450 тысяч рублей, сообщил РИА Новости гендиректор одноименной компании Денис Щуровский.

Музыка Организаторы «Евровидения» пересмотрели итоги конкурса Организаторы Евровидения пересмотрели итоги конкурса, пересчитав баллы участников.

Происшествия Силовики ликвидировали двух боевиков во Владимирской области По данным Национального террористического комитета (НАК), силовики заблокировали бандитов в одном из частных домов Кольчугино.

Армия и оружие Потерявшиеся украинские военные попали в плен в ДНР Восемь военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) из состава операции Объединенных сил (ООС) были задержаны на территории самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР).

Политика В Раде объяснили отказ рассматривать законопроект Зеленского Верховная рада отказалась рассматривать законопроекты об изменении избирательной системы по выборам в парламент и системы госзакупок в период избирательной кампании, которые внес на рассмотрение президент Украины Владимир Зеленский.

Общество Россияне назвали своих идеальных соседей Индекс терпимости составил 195 пунктов. Также лучшими соседями стали мать-одиночка с ребенком (194) или семья с инвалидом (193).

Технологии Построена гигантская электротурбина из конструктора LEGO Мощность станции составляет 258 мегаватт, в конструкцию входит гигантская ветряная турбина, собранная целиком из конструктора LEGO.