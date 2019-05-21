Политика

СНБО Украины возглавил экс-министр финансов ДанилюкКоммерсантъ 09:55

Президент Украины Владимир Зеленский назначил бывшего министра финансов Александра Данилюка секретарем Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) страны. О принятом решении журналистам сообщил замглавы администрации президента Руслан Рябошапка.
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Зеленский назначил экс-министра финансов Данилюка секретарем Совбеза

Московский Комсомолец10:46

СНБО Украины возглавил экс-министр финансов Данилюк

Коммерсантъ09:55

Биография секретаря СНБО Украины Александра Данилюка

ТАСС10:09

Зеленский дал должность опальному министру

Lenta.ru09:37

Секретарём СНБО назначен экс-министр финансов Александр Данилюк

RT на русском09:31

Секретарем СНБО стал бывший министр финансов Украины

РБК09:53

Экс-министр финансов Александр Данилюк может занять пост главы СНБО Украины

Новостной фронтвчера в 15:44
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Уральский полпред Цуканов прокомментировал протесты в Екатеринбурге

Поводом стали протесты вокруг строительства в сквере у Театра драмы храма Святой Екатерины.
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Дортмундская «Боруссия» объявила о переходе Брандта

Обновлено в 10:15
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Рада отказалась рассматривать законопроект Зеленского

Верховная рада Украины отказалась рассматривать предложенный президентом Владимиром Зеленским законопроект, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 07:30
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На Украине возбудили новое уголовное дело против Порошенко

Специализированная антикоррупционная прокуратура Украины завела дело против Петра Порошенко и проверит законность его действий при распределении должностей в "Центрэнерго", сообщило ведомство на своей странице в Facebook.
Обновлено в 10:33
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Квентин Тарантино рассказал, почему оставался холостяком до 55 лет

Американский режиссер Квентин Тарантино рассказал, почему не женился до 55 лет.
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Зрители Евровидения потребовали отстранить Исландию от конкурса

Около 37 тысяч человек выступили против участия Исландии в Евровидении-2020 из-за демонстрации палестинских флагов.
Обновлено в 10:07
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Вилли Токарев госпитализирован в тяжелом состоянии

Состояние 84-летнего Вилли Токарева оценивают как крайне тяжелое. При этом он сам обратился к медикам, пожаловавшись на плохое самочувствие.
Обновлено в 08:47
Экономика

Официальная безработица в РФ выросла в первом квартале сразу на 20%

Министр труда и социальной защиты России Максим Топилин заявил, что в первом квартале этого года официальная безработица выросла на 20%, основная причина - повышение пособий.
Обновлено в 09:34
Игры

В Steam бесплатно раздают гоночную аркаду GRID 2

Обновлено вчера в 14:40
Политика

МВФ опроверг досрочное прекращение визита миссии на Украину

Украинское представительство МВФ опровергло информацию о досрочном прекращении миссии, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 06:51
Футбол

«Локомотив» и «Урал» поборются за Кубок России по футболу

Финальный матч Кубка России по футболу состоится в Самаре, трофей разыграют московский "Локомотив" и екатеринбургский "Урал".
Обновлено вчера в 17:09
Происшествия

Полковника ФСБ заподозрили в хищении 490 млн рублей

Обвиняемый в получении взяток полковник ФСБ Кирилл Черкалин стал фигурантом дела о хищении 490 млн рублей.
Обновлено в 09:32
Политика

Би-би-си запустит ток-шоу с анимированным Путиным в роли ведущего

Би-би-си запустит комедийное ток-шоу «Вечер с Владимиром Путиным», которое будет вести анимированный президент России, говорится на сайте телеканала.
Обновлено в 09:45
Космос

Предприятие «Роскосмоса» закупит почти две тысячи голодных пиявок

Ведущему предприятию государственной корпорации «Роскосмос» — «Информационным спутниковым системам» имени Решетнева, которое занимается созданием космических аппаратов связи, телевещания, ретрансляции, навигации и геодезии, потребовались 1,8 тысяч голодных медицинских пиявок.
Обновлено в 07:37
Общество

Названы вакансии на зарплату до 500 тысяч рублей

Батлер (VIP управляющий домашним хозяйством) и няня попали в список самых высокооплачиваемых вакансий мая, составленный порталом Работа.ру (есть в распоряжении "РГ").
Обновлено вчера в 20:15
Транспорт

РЖД получат новые плацкарты с душем, холодильниками и микроволновками

Российский производитель "Трансмашхолдинг" строит по заказу холдинга РЖД новые плацкартные вагоны, в которых будут розетки, душ и сервисные зоны с холодильниками и миковолновками, сообщил журналистам заместитель генерального директора по развитию пассажирского транспорта "Трансмашхолдинга" Александр Лошманов.
Обновлено в 08:07
Транспорт

Совершен последний рейс легендарного самолета Ту-134

Ближнемагистральный самолет КБ Туполева, созданный в "золотой век авиации" в 1960х, совершил свой последний рейс из Иркутска в Мирный в Якутии.
Обновлено вчера в 13:31
Армия и оружие

США заметили военные самолёты РФ в районе Аляски

Военно-воздушные силы Соединённых Штатов Америки «перехватили» российские самолёты Су-35 и Ту-95 в международном воздушном пространстве в районе Аляски, заявил представитель командования воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD).
Обновлено вчера в 12:40
Шоу-бизнес

52-летняя певица Наталья Штурм снялась топлес

52-летняя певица без одежды сфотографировалась, позируя к камере спиной.
Обновлено вчера в 22:07
Армия и оружие

Обнародованы подробности инцидента с пленением военных ВСУ силами ДНР в Донбассе

Обновлено в 08:33
Энергетика

Кавказ задолжал за газ миллиарды рублей

Просроченная задолженность конечных потребителей Северного Кавказа за газ на 1 января 2019 года составила 93,9 миллиарда рублей, передает «Интефакс» данные из доклада начальника департамента 314 (маркетинга, переработки газа и жидких углеводородов) «Газпрома» Геннадия Сухова.
Обновлено в 10:01
Армия и оружие

Эксперт раскрыл цель полетов RQ-4 Global Hawk вблизи Крыма

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Общество

Улюкаев решил развестись с женой

Экс-глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев, отбывающий срок в колонии за получение взятки, разводится с женой.
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Армия и оружие

Китай высоко оценил российские системы РЭБ

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Религия

Мэр Екатеринбурга встретится со сторонниками возведения храма

Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский в четверг встретится со сторонниками возведения храма святой Екатерины, сообщает администрация города.
Обновлено в 09:52
Происшествия

В ДТП с туристическим автобусом в Италии пострадали 10 россиян

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У входа к «Ломоносовской школе» расстелили красную ковровую дорожку, на которую Климова ступила в компании Петренко и Корнея.
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Модель Полина Диброва удивила ростовчан откровенным купальником

Жена известного телеведущего Дмитрия Диброва из Ростова-на-Дону опубликовала фото в откровенном купальнике, снимок появился в Instagram девушки.
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Обновлено в 10:55
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Женщина-убийца бежала через окно по простыням и разбилась насмерть

Предварительно установлено, что дама убила хозяина квартиры, решила скрыться с места преступления, спустившись из окна по связанным простыням, но сорвалась, упала вниз и разбилась насмерть.
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