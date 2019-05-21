Политика
СНБО Украины возглавил экс-министр финансов ДанилюкКоммерсантъ 09:55
Президент Украины Владимир Зеленский назначил бывшего министра финансов Александра Данилюка секретарем Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) страны. О принятом решении журналистам сообщил замглавы администрации президента Руслан Рябошапка.
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Экс-министр финансов Александр Данилюк может занять пост главы СНБО Украины
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Предприятие «Роскосмоса» закупит почти две тысячи голодных пиявок
Ведущему предприятию государственной корпорации «Роскосмос» — «Информационным спутниковым системам» имени Решетнева, которое занимается созданием космических аппаратов связи, телевещания, ретрансляции, навигации и геодезии, потребовались 1,8 тысяч голодных медицинских пиявок.
Обновлено в 07:37
Общество
Названы вакансии на зарплату до 500 тысяч рублей
Батлер (VIP управляющий домашним хозяйством) и няня попали в список самых высокооплачиваемых вакансий мая, составленный порталом Работа.ру (есть в распоряжении "РГ").
Обновлено вчера в 20:15
Транспорт
РЖД получат новые плацкарты с душем, холодильниками и микроволновками
Российский производитель "Трансмашхолдинг" строит по заказу холдинга РЖД новые плацкартные вагоны, в которых будут розетки, душ и сервисные зоны с холодильниками и миковолновками, сообщил журналистам заместитель генерального директора по развитию пассажирского транспорта "Трансмашхолдинга" Александр Лошманов.
Обновлено в 08:07
Транспорт
Совершен последний рейс легендарного самолета Ту-134
Ближнемагистральный самолет КБ Туполева, созданный в "золотой век авиации" в 1960х, совершил свой последний рейс из Иркутска в Мирный в Якутии.
Обновлено вчера в 13:31
Армия и оружие
США заметили военные самолёты РФ в районе Аляски
Военно-воздушные силы Соединённых Штатов Америки «перехватили» российские самолёты Су-35 и Ту-95 в международном воздушном пространстве в районе Аляски, заявил представитель командования воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD).
Обновлено вчера в 12:40
Шоу-бизнес
52-летняя певица Наталья Штурм снялась топлес
52-летняя певица без одежды сфотографировалась, позируя к камере спиной.
Обновлено вчера в 22:07
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Обнародованы подробности инцидента с пленением военных ВСУ силами ДНР в Донбассе
Обновлено в 08:33
Энергетика
Кавказ задолжал за газ миллиарды рублей
Просроченная задолженность конечных потребителей Северного Кавказа за газ на 1 января 2019 года составила 93,9 миллиарда рублей, передает «Интефакс» данные из доклада начальника департамента 314 (маркетинга, переработки газа и жидких углеводородов) «Газпрома» Геннадия Сухова.
Обновлено в 10:01
Общество
Улюкаев решил развестись с женой
Экс-глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев, отбывающий срок в колонии за получение взятки, разводится с женой.
Обновлено в 07:27
Армия и оружие
Китай высоко оценил российские системы РЭБ
Обновлено в 04:50
Религия
Мэр Екатеринбурга встретится со сторонниками возведения храма
Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский в четверг встретится со сторонниками возведения храма святой Екатерины, сообщает администрация города.
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У входа к «Ломоносовской школе» расстелили красную ковровую дорожку, на которую Климова ступила в компании Петренко и Корнея.
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Модель Полина Диброва удивила ростовчан откровенным купальником
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Обновлено в 04:28
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Марадона арестован в аэропорту Буэнос-Айреса
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Предварительно установлено, что дама убила хозяина квартиры, решила скрыться с места преступления, спустившись из окна по связанным простыням, но сорвалась, упала вниз и разбилась насмерть.
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