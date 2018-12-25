с чего всё началось

Совет нацбезопасности и обороны Украины утвердил решение о введении новых санкций против России, сообщила его пресс-служба.

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Происшествия Происшествия В компании «Красное и Белое» проходят обыски В сети магазинов компании "Красное и Белое" продаются алкогольные и безалкогольные напитки, а также продукты питания.

Армия и оружие Армия и оружие На Украине заявили о захвате «серой зоны» в Донбассе Юрий Бирюков, советник украинского президента Петра Порошенко, заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) заняли почти всю "серую зону" в Донбассе.

Общество Общество МВД предложило внести изменения в российские паспорта МВД предложило внести изменения в паспорт гражданина России.

Технологии Технологии «Яндекс» удалил из поисковой выдачи ссылку на Telegram До финала противостояния Telegram и органов власти в России еще очень далеко, - ранее констатировал в эфире НСН глава информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков.

Армия и оружие Армия и оружие Появилось видео запуска ракеты «Авангард» СМИ опубликовали видео испытаний новейшего ракетного комплекса «Авангард» — ракету с гиперзвуковым планирующим крылатым боевым блоком запускали по поручению и команде президента Владимира Путина.

Космос Космос Зонд New Horizons приступил к изучению астероида Американский космический зонд New Horizons успешно приближается к астероиду 2014 MU69 и приступил к выполнению своей программы, сообщил в среду научный руководитель миссии Алан Стерн.

Происшествия Происшествия Следственный комитет пересмотрит оправдательные приговоры Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил проверить все уголовные дела, по которым были вынесены оправдательные приговоры в Москве.

Космос Космос Ракету «Союз-2.1а» освятят перед пуском с космодрома Восточный Ракету-носитель "Союз-2.1а" освятят перед запуском с космодрома Восточный, который запланирован на 27 декабря в 05.07 мск, рассказал РИА Новости представитель Благовещенской епархии иеромонах Венедикт.

Политика Политика Бутина пожаловалась на холод в одиночной камере Россиянка Мария Бутина пожаловалась на холод в камере, говорится в сообщении пресс-службы посольства России в США.

Энергетика Энергетика Стоимость нефти Brent выросла на 4% В понедельник, 24 декабря, стоимость нефти марки Brent упала более чем на 6% и впервые с августа 2017 г. опустилась ниже $51 за баррель.

Армия и оружие Армия и оружие Трамп нанес необъявленный визит в Ирак

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Общество Общество В Петербурге строители метро объявили голодовку на строящейся станции На строящейся станции «Театральная» (желтая ветка) Санкт-Петербургского метрополитена собрались около 30 рабочих, которые 26 декабря объявили голодовку.

Политика Политика В ВМС США запретят отправлять моряков в карцер на хлеб и воду Издание напоминает, что в ХІХ веке отправка в карцер на хлеб и воду рассматривалась как альтернатива более жесткому наказанию - порке матросов у мачты, которое было отменено в ВМС США в 1862 году.

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Армия и оружие Армия и оружие Россия обвинила Израиль в угрозе гражданским самолетам Для предотвращения трагедии были установлены ограничения на применение сирийскими войсками средств ПВО и РЭБ, что позволило авиадиспетчерам в Дамаске увести пассажирский самолет из опасного района, направив его на запасной аэродром Хмеймим, добавил Конашенков.

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Политика Политика Волож и Авен не пришли на встречу с Путиным В этом году на встречу президента Владимира Путина с представителями бизнеса не пришли Аркадий Волож («Яндекс»), Петр Авен (Альфа-банк), Виталий Савельев («Аэрофлот»), Сергей Чемезов («Ростех»), следует из схемы рассадки, которая оказалась в распоряжении РБК.

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