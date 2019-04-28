Политика

СНБО Украины поддержал предложение ликвидировать «Укроборонпром»Известия 07:59

Совет нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины поддержал инициативу ликвидировать госконцерн «Укроборонпром». Вместо него планируется создать отдельный государственный орган с отдельными полномочиями.
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В СНБО сообщили о планах заменить «Укроборонпром» новым госорганом

RT на русском07:44

Совбез Украины решил ликвидировать госконцерн «Укроборонпром»

Эхо Москвы10:04

Совбез Украины решил ликвидировать «Укроборонпром»

РБК08:51

СНБО Украины поддержал предложение ликвидировать «Укроборонпром»

Известия07:59

Связанный с коррупцией в окружении Порошенко «Укроборонпром» ликвидируют

Газета.Ru10:25

На Украине решили ликвидировать «Укроборонпром»

ТАСС07:36

В СНБО анонсировали появление нового госоргана вместо «Укроборонпрома»

РИА Новости07:13
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Футбол

«Зенит» в матче с «Крыльями Советов» выйдет на поле в лазурной форме

Петербургский футбольный клуб «Зенит» определился с цветом формы на сегодняшний матч с «Крыльями Советов», который состоится сегодня в 16:30 на «Газпром-Арене» на Крестовском острове в рамках 26-го тура Российской Премьер-Лиги.
Обновлено в 05:10
Общество

В Москву возвращаются ночные заморозки

Синоптики ожидают, что в ближайшие пару дней температура воздуха в Москве и Подмосковье не будет превышать 13 градусов тепла.
Обновлено в 03:26
Происшествия

В Нидерландах нашли украденную в США 400-летнюю Библию

Женевская Библия 1615 года, которая была украдена два десятилетия назад из Библиотеки Карнеги в Питтсбурге, была обнаружена в Американском музее паломников в Нидерландах, при содействии директора музея Джереми Бэнгса.
Обновлено в 06:54
Музыка

Эрнст прокомментировал итоги голосования шоу «Голос. Дети»

На Первом канале признались, что зрительское голосование сопровождалось "некоторыми аномальностями", и пообещали разобраться в случившемся.
Обновлено вчера в 13:14
Здоровье

В уфимском детском саду выявили опасное заболевание

В одном из уфимских детских садов ребенок, по предварительным данным, заболел коклюшем. Об этом пока сообщают только в социальных сетях.
Обновлено в 03:19
Хоккей

В РУСАДА прокомментировали ситуацию с допинг-тестами «Авангарда»

Заместитель генерального директора РУСАДА Маргарита Пахноцкая заявила, что агентство ждет объяснений от ФХР, КХЛ и «Авангарда» по ситуации с прохождением игроками омской команды допинг-тестов во время финальной серии Кубка Гагарина.
Обновлено вчера в 15:02
Происшествия

Гуф опубликовал видео пожара в доме соседей

Российский рэпер Алексей Долматов, выступающий под псевдонимом Гуф, выложил в Сеть видеозапись пожара на соседском участке в городском округе Наро-Фоминска города Апрелевки.
Обновлено в 09:40
Политика

В Германии предложили новую стратегию по Донбассу

Фракция Свободной демократической партии Германии (СвДП) в бундестаге приняла документ, в котором содержатся предложения по новой стратегии урегулирования конфликта на востоке Украины.
Обновлено в 02:41
Футбол

Неймар ударил болельщика после поражения в финале Кубка Франции

Обновлено вчера в 22:25
Происшествия

На затонувшем под Петербургом катере не хватало спасательных жилетов

Обновлено в 07:43
Политика

Зеленский впервые обратился к Путину после победы на выборах

В заявлении Зеленский прокомментировал слова Путина о том, что Россия может начать выдавать гражданам Украины российские паспорта в упрощенном режиме, а также заявил о готовности к встрече с российским президентом.
Обновлено в 01:58
Футбол

Дмитрий Аленичев: Надо было удерживать ничью, но команда пошла вперед

Наверное, нужно было постараться удержать ничью, но наши футболисты пошли вперед, а я не смог до них докричаться.
Обновлено в 09:29
Футбол

«Шахтер» обыграл «Мариуполь», не реализовав два пенальти

В составе донецкого клуба пенальти не реализовали Жуниор Мораес и Алан Патрик. С 49-й минуте "Мариуполь" играл в меньшинстве.
Обновлено в 08:54
Экономика

Съемные квартиры выросли в цене

Съемные квартиры выросли в цене Собственники жилья начали проще относиться к увеличению запрашиваемых ставок.
Обновлено в 03:16
Шоу-бизнес

Лена Летучая в мятой распашонке подверглась критике верующих

Лена Летучая в мятой распашонке подверглась критике верующих Телеведущую едва не распяли за снимок, на котором она позирует на фоне храма.
Обновлено в 07:49
Здоровье

«Новая чума»: Эксперты напуганы «грибком-убийцей», против которого бессильны врачи

Эксперты поясняют, что в последнее время грибок распространяется стремительными темпами, достигая критических масштабов.
Обновлено в 09:21
Политика

Порошенко назвал празднование Пасхи на Украине уникальным

«Пасха ныне уникальная», - написал президент Украины. Гражданам он пожелал радости, счастья и благополучия.
Обновлено в 04:45
Наука

Учёные назвали продукт, повышающий риск преждевременной смерти

Жирная рыба, в особенности лосось и салака, повышает риск преждевременной смерти на 50 процентов.
Обновлено в 04:00
Происшествия

На место взрыва в Петербурге выехали сотрудники ОМОН

Обновлено в 09:58
Путешествия

Застрявшие в Гуанчжоу россияне вылетели в Москву

Ранее группа россиян, направлявшихся из Таиланда и Индонезии в Москву транзитом через КНР, застряла в аэропорту города Гуанчжоу.
Обновлено в 10:28
Кино

В Калининграде ищут массовку для съемок кино на военном аэродроме

Обновлено в 08:36
Происшествия

В Ростовской области при падении машины в реку погибли пять человек

В Ростовской области устанавливаются обстоятельства гибели водителя и четырех пассажиров во время падения автомобиля в реку Дон.
Обновлено в 09:45
Автоспорт

Боттас стал победителем этапа «Формулы-1» Гран-при Азербайджана

Пилот "Мерседеса" финн Вальттери Боттас победил на этапе чемпионата "Формулы-1" Гран-при Азербайджана в Баку.
Обновлено в 09:55
Энергетика

Миллер заявил об интересе Китая к большим поставкам газа из России

В октябре 2018 года об обсуждении с китайскими партнерами возможностей поставок газа сверх контрактного объема Миллер говорил во время Петербургского международного газового форума.
Обновлено в 08:24
Культура

Пригожин усомнился в победе дочери Алсу на «Голосе»

Ранее сообщалось, что Алсу и ее дочь затравили в соцсетях после победы на "Голосе". "Газета.Ru" провела онлайн-трансляцию финала телешоу.
Обновлено вчера в 09:11
Политика

В Раде потребовали от России отменить указ о паспортах Донбассу

Первый вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко потребовала от России отменить решение об упрощенной выдаче российских паспортов жителям Донбасса.
Обновлено в 10:11
Шоу-бизнес

Менеджер МакSим рассказала о состоянии певицы после ДТП

Певица МакSим (настоящее имя Марина Абросимова) чувствует себя лучше, ее состояние оценивается как средней тяжести.
Обновлено вчера в 15:54
Политика

Эквадор обменял Ассанжа на кредит МВФ, считает его отец

Отец основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа Джон Шиптон заявил, что Эквадор мог обменять его сына на кредит Международного валютного фонда.
Обновлено в 10:21
Футбол

«Спартак-2» упустил победу над «Тамбовом»

Обновлено в 09:16
Происшествия

У отца Вани Фокина изъяли машину за вождение в пьяном виде

Обновлено в 05:12
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