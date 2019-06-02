СМИ заявили о возможном отстранении России от Олимпиады-2020Известия вчера в 19:40

с чего всё началось

Россию могут отстранить от Олимпийских игр 2020 года из-за обстоятельств дела прыгуна в высоту Данила Лысенко, которого обвиняют в нарушении антидопинговых правил, пишет The Sunday Times.

СМИ заявили о возможном отстранении России от Олимпиады-2020

Армия и оружие В армии Израиля прокомментировали ракетные удары по Сирии Израильские военные атаковали в Сирии две артиллерийские и одну зенитно-ракетную батарею в ответ на обстрел с территории соседнего государства.

Общество Немцам разрешат безнаказанно есть продукты из мусорных контейнеров Сенатор юстиции Гамбурга Тилль Штеффен предлагает разрешить безнаказанно доставать из мусорных контейнеров продукты, передает DW.

Единоборства Руис одержал победу над Джошуа в бою за звание чемпиона мира по боксу Мексиканский боксёр Энди Руис нокаутировал британца Энтони Джошуа в поединке за звание чемпиона мира в тяжёлом весе на стадионе «Медисон-сквер-гарден» в Нью-Йорке.

Происшествия О последствиях взрывов в Дзержинске рассказали власти Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин сообщил, что последствия взрывов на заводе "Кристалл" затронули 70 детских садов и 31 школу в Дзержинске, передает РИА "Новости".

Здоровье Ученые установили необходимое для долгой жизни время отдыха Выяснилось, что положительно на здоровье организма сказываются даже четыре дня без работы, так как снижается уровень стресса.

Происшествия В Свердловской области девочка погибла из-за упавшего на нее смесителя В Нижнем Тагиле погибла восьмилетняя девочка из-за упавшего на нее металлического смесителя, сброшенного с верхних этажей квартирного дома.

Общество В России официально отменили роуминг Национальный и внутрисетевой роуминг отменен в России с 1 июня. Правила действуют, в том числе, в Крыму.

Финансы Эксперт: Июнь станет интересным месяцем для рубля В июне будет заседание Центробанка РФ, но сомнительно, что ключевая ставка будет понижена именно сейчас - больше вероятности, что она сократится в сентябре, если позволят внешние и внутренние условия.

Авто В России вступили в силу новые правила тюнинга автомобилей Сегодня, 1 июня, в России вступили в силу новые правила тюнинга автомобилей.

Общество Хакеры атаковали информационные системы ЕГЭ Два дня подряд на информационные системы единого государственного экзамена (ЕГЭ) продолжаются DDoS-атаки, сообщает Рособрнадзор.

Происшествия Дзержинск пожарами и взрывами не испугаешь. ЧП на оборонных предприятиях: досье «Новой» После разбора завалов саперы обнаружили полторы сотни чудом не взорвавшихся мин. Пострадавшие во время взрыва и пожара на заводе им. Свердлова еще находились в больницах, когда в городе произошло новое ЧП.

Происшествия В Шереметьево назвали причину проблем с выдачей багажа В московском аэропорту Шереметьево фиксируются задержки с выдачей багажа из-за выросшего пассажиропотока, сообщили РИА Новости в пресс-службе авиагавани.

Происшествия В Адыгее пассажирский поезд врезался в грузовик В Адыгее пассажирский поезд столкнулся с грузовым КамАЗом. Об этом сообщили "РГ" в МЧС республики.

Общество Племянница Скрипаля опубликовала начало книги об инциденте в Солсбери Племянница бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля Виктория Скрипаль опубликовала в социальных сетях первую главу своей книги о событиях в Солсбери.

Политика В Китае считают сотрудничество с США единственно правильным выбором Сотрудничество является единственно правильным выбором для США и Китая, противостояние лишь может причинить вред обеим сторонам, говорится в опубликованной Госсоветом КНР Белой книге относительно позиции Китая по торгово-экономическим консультациям.

Происшествия Задержаны выстрелившие в голову 5-летнему мальчику полицейские Глава Нацполиции Украины Сергей Князев сообщил, что полицейские, выстрелившие в голову пятилетнему мальчику под Киевом, задержаны, передает УНИАН.

Гаджеты Foxconn остановила производство смартфонов Huawei Компания Foxconn на чьих линиях собирается различная техника крупных брендов, приостановила производство смартфонов бренда Huawei.

Общество В Москве на вокзале обнаружили бомжующую шведскую писательницу В Москве у Киевского вокзала под деревом живет гражданка Швеции Мия Йохансон. Об этом 1 июня сообщил телеканал «360».

Энергетика Названы причины резкого падения цен на нефть Эксперт центра энергетики Московской школы управления "Сколково" Екатерина Грушевенко заявила, что резкое падение цен на нефть на 10% и больше обусловлено спекулятивными операциями на рынке финансов.

Хоккей Кубок Стэнли. Гол Барбашева не помог «Сент-Луису» против «Бостона» Почти тут же россиянин Иван Барбашев разрыв сократил, но Крюг снова сделал разницу "+4". В третьем периоде Парайко забил второй гол за "Блюз", но Аччари и Юханссон довели счет до разгромного.

Здоровье Названы три неожиданные причины появления рака кожи Американские эксперты из Skin Cancer Foundation выяснили, что на риск возникновения рака кожу влияет не только длительное пребывание на солнце, пишет "Российская газета".

Транспорт Московская канатная дорога закроется на техобслуживание с 3 по 7 июня Московская канатная дорога будет закрыта с 3 по 7 июня в связи с проведением планового техобслуживания.

Шоу-бизнес Наташа Королева отметила 46-летие с Надеждой Бабкиной и вдовой Кобзона После выступления, посмотреть которое пришли ее муж Тарзан, Стас Михайлов с семьей, вдова Иосифа Кобзона Нелли и другие, был организован праздничный ужин.

Единоборства Шведский боец UFC Густафссон объявил о завершении карьеры Швед Александр Густафссон после проигрыша Энтони Смиту на турнире UFC в Стокгольме объявил о завершении карьеры.

Происшествия Пир заключенных в колонии под Орлом проверит прокуратура Прокуратура Орловской области проверит видео, на котором заключенные колонии №2 в Ливнах "пируют" на Пасху, передает РИА "Новости".