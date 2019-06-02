Спорт
СМИ заявили о возможном отстранении России от Олимпиады-2020Известия вчера в 19:40
Россию могут отстранить от Олимпийских игр 2020 года из-за обстоятельств дела прыгуна в высоту Данила Лысенко, которого обвиняют в нарушении антидопинговых правил, пишет The Sunday Times.
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Россию могут отстранить от Олимпийских игр 2020 года из-за обстоятельств дела прыгуна в высоту Данила Лысенко, которого обвиняют в нарушении антидопинговых правил, пишет The Sunday Times.Известиявчера в 19:40
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Олимпиада в Токио – без России? Разве что в легкой атлетике, остальное – выдумка
Советский спорт04:38
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Футбольный клуб «Уфа» уступил с минимальным счетом команде «Томь» во втором стыковом матче за право участия в Российской Премьер-лиге (РПЛ) в следующем сезоне.
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Скончался режиссер Башкирского театра оперы и балета Рустэм Галеев
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Депутаты обратили внимание на критику деятельности Анатолия Сердюкова на посту министра обороны России с 2007 по 2017 году и предложили отстранить его от должности руководителя «Объединенной авиастроительной корпорации», которую он занял с 8 мая 2019 года.
Обновлено 31 мая в 00:18
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В отличие от Европы, где автомобили на тяжелом топливе до разразившихся дизельных скандалов занимали более половины всех продаж, у нас такие машины никогда особым спросом не пользовались.
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В ДТП с автобусом под Ростовом пострадали 15 человек
Пятнадцать человек, среди которых трое детей, пострадали в ДТП с участием автобуса в Аксакайском районе Ростовской области, сообщил региональный Минздрав.
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Сергей Игнашевич возглавит московское «Торпедо»
Бывший защитник московского ЦСКА и сборной России Сергей Игнашевич в ближайшее время может стать новым главным тренером московского "Торпедо".
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Трамп оправдался перед Меган Маркл за свои высказывания
Глава Белого дома опроверг информацию о том, что якобы он назвал жену британского принца Гарри герцогиню Сассекскую Меган Маркл «злобной» за ее прошлые высказывания в адрес президента США.
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Трактор въехал в толпу журналистов во время гонок в Ростовской области
В воскресенье на дороге Ростов — Таганроге проходят традиционные гонки на тракторах, получившие название «Бизон-Трек-Шоу».
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Запрет на экспорт топлива из России на Украину вступил в силу
Антимонопольный комитет Украины ранее предупредил жителей страны, что из-за ограничений поставок из России могут вырасти цены на бензин.
Обновлено вчера в 02:45
Политика
Умер бывший генпрокурор России Алексей Казанник
На 78-м году жизни 2 июня скончался государственный советник юстиции 1-го класса, заслуженный юрист РФ, бывший генеральный прокурор России Алексей Казанник.
Обновлено вчера в 23:24
Футбол
Лукаку может стать игроком «ПСЖ»
Нападающий «Манчестер Юнайтед» Ромелу Лукаку попал в сферу интересов «ПСЖ».
Обновлено в 10:20
Происшествия
Нападение водителя джипа на мужчину в Подмосковье попало на видео
Камера видеорегистратора одного из автомобилей зафиксировала драку на дороге в подмосковном городе Клин.
Обновлено в 08:38
Футбол
Девушка выбежала на поле во время финала Лиги чемпионов
Во время финального матча Лиги чемпионов между «Тоттэнхемом» и «Ливерпулем» на поле выбежала девушка в купальнике.
Обновлено вчера в 17:44
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Шестилетний Chevrolet Corvette получил внешность модели 1967 года
Кузов выполнен вручную, по образцу и подобию «Корвета» 1967 года – от современного Chevrolet Corvette здесь остались, пожалуй, пожалуй, только колесные диски, зеркала, дверные ручки и насадки выхлопных труб.
Обновлено вчера в 23:57
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Нетаньяху уволил двух министров, не избравшихся в парламент
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху снял с министерских постов своих многолетних соратников по правому лагерю и соперников за влияние в нем Нафтали Беннета и Айлет Шакед, передает телерадиокомпания "Кан".
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Легойда рассказал, как должен жить православный священник
Православный священник должен жить так, как живет "среднестатистический прихожанин его прихода", и доходы у него могут быть только "от алтаря" — от пожертвований прихожан, считает глава синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.
Обновлено в 08:58
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Число пострадавших при взрывах в Дзержинске выросло до 82
Число людей, обратившихся за медицинской помощью после взрывов и пожара на заводе в Дзержинске, возросло до 82.
Обновлено вчера в 14:50
Экономика
«Роснефть» начала строительство заправочного комплекса в Пулково
Нефтяная компания «Роснефть» в воскресенье начала строить в международном аэропорту Пулково топливно-заправочный комплекс (ТЗК) проектной мощностью 300 тыс. тонн авиакеросина в год.
Обновлено в 09:29
Политика
Познер попал в базу «Миротворца»
Российский журналист и телеведущий Владимир Познер попал в базу данных украинского сайта "Миротворец", передает РИА "Новости".
Обновлено в 03:41
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева показала лицо дочери
Российская телеведущая Лера Кудрявцева на своей странице в социальной сети поделилась снимком дочери. На фото показано лицо дочери ведущей.
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Общество
Рособрнадзор отчитался о нарушениях на первых ЕГЭ
Глава ведомства Сергей Кравцов обратился к школьникам с просьбой не рисковать будущим и не приносить на экзамены шпаргалки и телефоны, так как система контроля за ходом ЕГЭ позволяет выявить почти все нарушения.
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Авто
Самый большой пикап Great Wall представили в Шэньчжэне
На открывшемся 1 июня международном автосалоне в Шэньчжэне представлена серийная модификация самого большого пикапа Great Wall P-серии.
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Наука
Исследователи нашли в Антарктиде спасение от всемирного потопа
Что происходит в глубинах самого южного континента и как это защищает Землю от всемирного потопа – об этом пишет портал журналиста Андрея Караулова.
Обновлено в 03:47