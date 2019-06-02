СМИ заявили о возможном отстранении России от Олимпиады-2020Известия вчера в 19:40

с чего всё началось

Россию могут отстранить от Олимпийских игр 2020 года из-за обстоятельств дела прыгуна в высоту Данила Лысенко, которого обвиняют в нарушении антидопинговых правил, пишет The Sunday Times.

СМИ заявили о возможном отстранении России от Олимпиады-2020

Происшествия Полиция Читы разыскивает авторов надписи о Владимире Путине Полиция Читы разыскивает авторов надписи о Владимире Путине. Похожую надпись в Кремле ранее назвали абсолютно оскорбительной.

Спорт Глава ОКР опроверг угрозу отстранения сборной России от Олимпиады-2020 Глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков заявил, что участие российской сборной в Олимпиаде-2020 не находится под угрозой.

Футбол «Уфа» проиграла «Томи», но сохранила место в РПЛ Футбольный клуб «Уфа» уступил с минимальным счетом команде «Томь» во втором стыковом матче за право участия в Российской Премьер-лиге (РПЛ) в следующем сезоне.

Театры Скончался режиссер Башкирского театра оперы и балета Рустэм Галеев В Уфе ушел из жизни, заслуженный деятель искусств РБ, режиссер Башкирского государственного театра оперы и балета Рустэм Галеев.

Политика В Харькове снесли бюст маршала Жукова Националисты повалили бюст маршала Георгия Жукова в Харькове, передает ТАСС.

Политика В Госдуме предложили уволить Сердюкова Депутаты обратили внимание на критику деятельности Анатолия Сердюкова на посту министра обороны России с 2007 по 2017 году и предложили отстранить его от должности руководителя «Объединенной авиастроительной корпорации», которую он занял с 8 мая 2019 года.

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Происшествия В ДТП с автобусом под Ростовом пострадали 15 человек Пятнадцать человек, среди которых трое детей, пострадали в ДТП с участием автобуса в Аксакайском районе Ростовской области, сообщил региональный Минздрав.

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Политика Трамп оправдался перед Меган Маркл за свои высказывания Глава Белого дома опроверг информацию о том, что якобы он назвал жену британского принца Гарри герцогиню Сассекскую Меган Маркл «злобной» за ее прошлые высказывания в адрес президента США.

Происшествия Трактор въехал в толпу журналистов во время гонок в Ростовской области В воскресенье на дороге Ростов — Таганроге проходят традиционные гонки на тракторах, получившие название «Бизон-Трек-Шоу».

Политика Запрет на экспорт топлива из России на Украину вступил в силу Антимонопольный комитет Украины ранее предупредил жителей страны, что из-за ограничений поставок из России могут вырасти цены на бензин.

Политика Умер бывший генпрокурор России Алексей Казанник На 78-м году жизни 2 июня скончался государственный советник юстиции 1-го класса, заслуженный юрист РФ, бывший генеральный прокурор России Алексей Казанник.

Футбол Лукаку может стать игроком «ПСЖ» Нападающий «Манчестер Юнайтед» Ромелу Лукаку попал в сферу интересов «ПСЖ».

Происшествия Нападение водителя джипа на мужчину в Подмосковье попало на видео Камера видеорегистратора одного из автомобилей зафиксировала драку на дороге в подмосковном городе Клин.

Футбол Девушка выбежала на поле во время финала Лиги чемпионов Во время финального матча Лиги чемпионов между «Тоттэнхемом» и «Ливерпулем» на поле выбежала девушка в купальнике.

Авто Шестилетний Chevrolet Corvette получил внешность модели 1967 года Кузов выполнен вручную, по образцу и подобию «Корвета» 1967 года – от современного Chevrolet Corvette здесь остались, пожалуй, пожалуй, только колесные диски, зеркала, дверные ручки и насадки выхлопных труб.

Политика Нетаньяху уволил двух министров, не избравшихся в парламент Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху снял с министерских постов своих многолетних соратников по правому лагерю и соперников за влияние в нем Нафтали Беннета и Айлет Шакед, передает телерадиокомпания "Кан".

Религия Легойда рассказал, как должен жить православный священник Православный священник должен жить так, как живет "среднестатистический прихожанин его прихода", и доходы у него могут быть только "от алтаря" — от пожертвований прихожан, считает глава синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

Происшествия Число пострадавших при взрывах в Дзержинске выросло до 82 Число людей, обратившихся за медицинской помощью после взрывов и пожара на заводе в Дзержинске, возросло до 82.

Экономика «Роснефть» начала строительство заправочного комплекса в Пулково Нефтяная компания «Роснефть» в воскресенье начала строить в международном аэропорту Пулково топливно-заправочный комплекс (ТЗК) проектной мощностью 300 тыс. тонн авиакеросина в год.

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Шоу-бизнес Лера Кудрявцева показала лицо дочери Российская телеведущая Лера Кудрявцева на своей странице в социальной сети поделилась снимком дочери. На фото показано лицо дочери ведущей.

Общество Рособрнадзор отчитался о нарушениях на первых ЕГЭ Глава ведомства Сергей Кравцов обратился к школьникам с просьбой не рисковать будущим и не приносить на экзамены шпаргалки и телефоны, так как система контроля за ходом ЕГЭ позволяет выявить почти все нарушения.

Авто Самый большой пикап Great Wall представили в Шэньчжэне На открывшемся 1 июня международном автосалоне в Шэньчжэне представлена серийная модификация самого большого пикапа Great Wall P-серии.