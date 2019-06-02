Спорт

СМИ заявили о возможном отстранении России от Олимпиады-2020Известия вчера в 19:40

Россию могут отстранить от Олимпийских игр 2020 года из-за обстоятельств дела прыгуна в высоту Данила Лысенко, которого обвиняют в нарушении антидопинговых правил, пишет The Sunday Times.
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Россию могут отстранить от Олимпийских игр 2020 года из-за обстоятельств дела прыгуна в высоту Данила Лысенко, которого обвиняют в нарушении антидопинговых правил, пишет The Sunday Times
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Известиявчера в 19:40

Подробнее о событии

Блондинка-звезда в финале Лиги чемпионов, Джошуа провалился, Россию не отстранят от Олимпиады

Спорт-Экспресс11:00

СМИ заявили о возможном отстранении России от Олимпиады-2020

Известиявчера в 19:40

Госдума ответила британским СМИ на заявление о недопуске России к ОИ-2020

Газета.Ru07:22

Times узнала об угрозе отстранения России от Олимпиады-2020

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Россию могут отстранить от Олимпиады-2020 из-за дела Лысенко

Sport24.ruвчера в 20:28

Олимпиада в Токио – без России? Разве что в легкой атлетике, остальное – выдумка

Советский спорт04:38

Британский журналист: Россия может быть отстранена от Олимпийских игр — 2020

Чемпионатвчера в 17:16
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Автоматически обработано 7267 источников, обновлено в 13:52, Ашберн
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Крыша сцены рухнула на людей на рок-фестивале на Украине

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Чемпионка мира 2015 года Елизавета Туктамышева и олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова поиграли в футбол в перерыве ледового шоу в Японии.
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Трактор влетел в толпу журналистов в Ростовской области

В Сети появилось видео наезда трактора на журналистов во время "Бизон-Трек-Шоу" в Ростовской области.
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Бурджанадзе меняет акценты и готовится к выборам в парламент Грузии

"Победа начинается сегодня" - под этим лозунгом партия экс-спикера парламента Грузии Нино Бурджанадзе начинает активно и с новыми силами готовится к предстоящим парламентским выборам, которые должны пройти в стране в 2020 году.
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Жена Александра Цекало сделала горячее фото с мужем

На одном из концертов жена Цекало сделала довольно пикантный снимок.
Обновлено в 08:00
Происшествия

На Урале при пожаре в девятиэтажке погибли четверо детей

В воскресенье днем при тушении пожара в девятиэтажке в городе Богдановиче Свердловской области обнаружены тела четверых детей.
Обновлено в 07:04
Политика

Умер бывший генпрокурор России Алексей Казанник

Обновлено вчера в 23:24
Происшествия

Два человека пострадали в ДТП с участием четырех машин в Москве

Два человека пострадали в результате столкновения четырех автомобилей на юго-западе Москвы.
Обновлено в 12:09
Общество

Лишенная приемных детей россиянка без груди рассказала о новой жизни

Скандал произошел, когда опека забрала у Савиновских двух приемных детей после того, как Юлия сделала операцию по удалению груди.
Обновлено в 08:48
Политика

Лидер Социал-демократической партии Германии подала в отставку

Немецкий политик Андреа Налес сообщила, что уйдет в отставку с должности лидера Социал-демократической партии Германии (СДПГ), передает Bild со ссылкой на ее заявление.
Обновлено в 07:20
Авто

Где в России лучше всего продаются новые пикапы

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Футбол

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Во время финального матча Лиги чемпионов между «Тоттэнхемом» и «Ливерпулем» на поле выбежала девушка в купальнике.
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Василий Уткин выступил от имени «московского толстячества»

От имени московского толстячества хочу напомнить Андрею Рябинскому, что нет менее здорового питания, чем то, после которого бойцы писают допингом.
Обновлено в 10:28
Футбол

«Крылья Советов» сохранили место в РПЛ

В ответном стыковом матче за место в Российской премьер-лиге "Крылья Советов" проиграли "Нижнему Новгороду", передает "Советский спорт".
Обновлено в 12:02
Политика

Максакова назвала имя организатора убийства Вороненкова

Оперная певица Мария Максакова в эфире телеканала НТВ обратилась к председателю Следственного комитета Александру Быстрыкину с просьбой расследовать возможную причастность экс-сотрудника СК Дениса Панаитова к смерти ее мужа, бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова.
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Захарова назвала снос бюста Жукова «вызовом» для новой власти Украины

Обновлено в 11:02
Общество

Начальника орловской колонии уволят из-за банкета для заключенных

Обновлено в 13:48
Армия и оружие

Появилось видео испытаний баллистической ракеты в Китае

Военно-морские силы Китайской Народной Республики успешно испытали межконтинентальную баллистическую ракету нового поколения JL-3, пишет издание DefenceBlog, опубликовавшее кадры с ракетой в Twitter.
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Политика

Украинские силовики собрались на совещание из-за ролика на YouTube

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Обновлено в 13:31
Транспорт

В Москве с автовокзала «Северные ворота» запустили первые рейсы

Первые рейсы запущены с нового столичного автовокзала "Северные ворота", заявил мэр Москвы Сергей Собянин в воскресенье.
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Происшествия

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Обновлено в 13:25
Музыка

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Жителей Москвы и большинство регионов центральной России ждет аномальная жара всю следующую неделю, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в воскресенье, 2 июня.
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Политика

Трамп посоветовал Британии не платить ЕС за Brexit

Президент США Дональд Трамп посоветовал властям Великобритании не выплачивать Европейскому союзу отступные в размере 39 млрд фунтов (около $50 млрд) за нарушение условий выхода страны из ЕС.
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Накрытый в Египте рамаданный стол внесли в Книгу рекордов Гиннесса

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Курбан Омаров пришел на свадьбу в спортивных штанах и кроссовках

Особенно подписчиков возмутил низ его «лука», где красовались спортивные штаны и обычные кроссовки.
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Число пострадавших при взрывах на заводе в Дзержинске достигло 85

В результате взрывов, произошедших в субботу на заводе ГосНИИ «Кристалл» в Дзержинске Нижегородской области, по уточненным данным Минздрава, за медицинской помощью обратились 85 человек.
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Источник изображения: EVGA Forums, Twitter Пока сложно судить, как описываемые новости скажутся на благополучии "придворных оверклокеров", но с подачи ресурса VideoCardz достоянием общественности стала переписка, в которой рассказывается о намерениях американского подразделения EVGA сократить 30 % персонала.
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Данил Сергеевич Лысенко
Российский легкоатлет
Российский легкоатлет, специализирующийся в прыжках в высоту. Чемпион мира в помещении 2018 года. Серебряный призёр чемпионата мира 2017 года. Чемпион России 2017 года. Чемпион России в помещении 2018 года. Мастер спорта России международного класса.
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