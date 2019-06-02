СМИ заявили о возможном отстранении России от Олимпиады-2020Известия вчера в 19:40

с чего всё началось

Россию могут отстранить от Олимпийских игр 2020 года из-за обстоятельств дела прыгуна в высоту Данила Лысенко, которого обвиняют в нарушении антидопинговых правил, пишет The Sunday Times.

СМИ заявили о возможном отстранении России от Олимпиады-2020

Спорт Загитова и Туктамышева поиграли в футбол в перерыве ледового шоу Чемпионка мира 2015 года Елизавета Туктамышева и олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова поиграли в футбол в перерыве ледового шоу в Японии.

Происшествия Трактор влетел в толпу журналистов в Ростовской области В Сети появилось видео наезда трактора на журналистов во время "Бизон-Трек-Шоу" в Ростовской области.

Политика Бурджанадзе меняет акценты и готовится к выборам в парламент Грузии "Победа начинается сегодня" - под этим лозунгом партия экс-спикера парламента Грузии Нино Бурджанадзе начинает активно и с новыми силами готовится к предстоящим парламентским выборам, которые должны пройти в стране в 2020 году.

Шоу-бизнес Жена Александра Цекало сделала горячее фото с мужем На одном из концертов жена Цекало сделала довольно пикантный снимок.

Происшествия На Урале при пожаре в девятиэтажке погибли четверо детей В воскресенье днем при тушении пожара в девятиэтажке в городе Богдановиче Свердловской области обнаружены тела четверых детей.

Общество Лишенная приемных детей россиянка без груди рассказала о новой жизни Скандал произошел, когда опека забрала у Савиновских двух приемных детей после того, как Юлия сделала операцию по удалению груди.

Политика Лидер Социал-демократической партии Германии подала в отставку Немецкий политик Андреа Налес сообщила, что уйдет в отставку с должности лидера Социал-демократической партии Германии (СДПГ), передает Bild со ссылкой на ее заявление.

Футбол Девушка выбежала на поле во время финала Лиги чемпионов Во время финального матча Лиги чемпионов между «Тоттэнхемом» и «Ливерпулем» на поле выбежала девушка в купальнике.

Единоборства Василий Уткин выступил от имени «московского толстячества» От имени московского толстячества хочу напомнить Андрею Рябинскому, что нет менее здорового питания, чем то, после которого бойцы писают допингом.

Футбол «Крылья Советов» сохранили место в РПЛ В ответном стыковом матче за место в Российской премьер-лиге "Крылья Советов" проиграли "Нижнему Новгороду", передает "Советский спорт".

Политика Максакова назвала имя организатора убийства Вороненкова Оперная певица Мария Максакова в эфире телеканала НТВ обратилась к председателю Следственного комитета Александру Быстрыкину с просьбой расследовать возможную причастность экс-сотрудника СК Дениса Панаитова к смерти ее мужа, бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова.

Армия и оружие Появилось видео испытаний баллистической ракеты в Китае Военно-морские силы Китайской Народной Республики успешно испытали межконтинентальную баллистическую ракету нового поколения JL-3, пишет издание DefenceBlog, опубликовавшее кадры с ракетой в Twitter.

Политика Украинские силовики собрались на совещание из-за ролика на YouTube Возмутившее украинского главного военного прокурора видео было опубликовано на YouTube 26 мая пользователем с ником 30192.

Транспорт В Москве с автовокзала «Северные ворота» запустили первые рейсы Первые рейсы запущены с нового столичного автовокзала "Северные ворота", заявил мэр Москвы Сергей Собянин в воскресенье.

Происшествия МЧС выявило 35 противопожарных нарушений на ГосНИИ «Кристалл» в Дзержинске МЧС выявило перед взрывами на предприятии ГосНИИ "Кристалл" в Дзержинске в Нижегородской области 35 противопожарных нарушений, следует из базы данных СПАРК.

Общество В Москву вернется аномальная жара Жителей Москвы и большинство регионов центральной России ждет аномальная жара всю следующую неделю, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в воскресенье, 2 июня.

Политика Трамп посоветовал Британии не платить ЕС за Brexit Президент США Дональд Трамп посоветовал властям Великобритании не выплачивать Европейскому союзу отступные в размере 39 млрд фунтов (около $50 млрд) за нарушение условий выхода страны из ЕС.

Общество Волочкова показала номер, за который отказался платить мэр Анапы Российская балерина Анастасия Волочкова показала номер, за который отказался платить из бюджета мэр Анапы Юрий Поляков.

Общество Накрытый в Египте рамаданный стол внесли в Книгу рекордов Гиннесса Предыдущий рекорд установили в Объединённых Арабских Эмиратах, там длина праздничного стола составила 2 километра 900 метров.

Шоу-бизнес Курбан Омаров пришел на свадьбу в спортивных штанах и кроссовках Особенно подписчиков возмутил низ его «лука», где красовались спортивные штаны и обычные кроссовки.

Происшествия Число пострадавших при взрывах на заводе в Дзержинске достигло 85 В результате взрывов, произошедших в субботу на заводе ГосНИИ «Кристалл» в Дзержинске Нижегородской области, по уточненным данным Минздрава, за медицинской помощью обратились 85 человек.