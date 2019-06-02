Спорт
СМИ заявили о возможном отстранении России от Олимпиады-2020Известия вчера в 19:40
Россию могут отстранить от Олимпийских игр 2020 года из-за обстоятельств дела прыгуна в высоту Данила Лысенко, которого обвиняют в нарушении антидопинговых правил, пишет The Sunday Times.
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с чего всё началось
Россию могут отстранить от Олимпийских игр 2020 года из-за обстоятельств дела прыгуна в высоту Данила Лысенко, которого обвиняют в нарушении антидопинговых правил, пишет The Sunday Times.Известиявчера в 19:40
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Олимпиада в Токио – без России? Разве что в легкой атлетике, остальное – выдумка
Советский спорт04:38
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Крыша сцены рухнула на людей на рок-фестивале на Украине
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Спорт
Загитова и Туктамышева поиграли в футбол в перерыве ледового шоу
Чемпионка мира 2015 года Елизавета Туктамышева и олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова поиграли в футбол в перерыве ледового шоу в Японии.
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Происшествия
Трактор влетел в толпу журналистов в Ростовской области
В Сети появилось видео наезда трактора на журналистов во время "Бизон-Трек-Шоу" в Ростовской области.
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Политика
Бурджанадзе меняет акценты и готовится к выборам в парламент Грузии
"Победа начинается сегодня" - под этим лозунгом партия экс-спикера парламента Грузии Нино Бурджанадзе начинает активно и с новыми силами готовится к предстоящим парламентским выборам, которые должны пройти в стране в 2020 году.
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Жена Александра Цекало сделала горячее фото с мужем
На одном из концертов жена Цекало сделала довольно пикантный снимок.
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На Урале при пожаре в девятиэтажке погибли четверо детей
В воскресенье днем при тушении пожара в девятиэтажке в городе Богдановиче Свердловской области обнаружены тела четверых детей.
Обновлено в 07:04
Политика
Умер бывший генпрокурор России Алексей Казанник
Обновлено вчера в 23:24
Происшествия
Два человека пострадали в ДТП с участием четырех машин в Москве
Два человека пострадали в результате столкновения четырех автомобилей на юго-западе Москвы.
Обновлено в 12:09
Общество
Лишенная приемных детей россиянка без груди рассказала о новой жизни
Скандал произошел, когда опека забрала у Савиновских двух приемных детей после того, как Юлия сделала операцию по удалению груди.
Обновлено в 08:48
Политика
Лидер Социал-демократической партии Германии подала в отставку
Немецкий политик Андреа Налес сообщила, что уйдет в отставку с должности лидера Социал-демократической партии Германии (СДПГ), передает Bild со ссылкой на ее заявление.
Обновлено в 07:20
Авто
Где в России лучше всего продаются новые пикапы
Обновлено в 06:48
Футбол
Девушка выбежала на поле во время финала Лиги чемпионов
Во время финального матча Лиги чемпионов между «Тоттэнхемом» и «Ливерпулем» на поле выбежала девушка в купальнике.
Обновлено вчера в 17:44
Единоборства
Василий Уткин выступил от имени «московского толстячества»
От имени московского толстячества хочу напомнить Андрею Рябинскому, что нет менее здорового питания, чем то, после которого бойцы писают допингом.
Обновлено в 10:28
Футбол
«Крылья Советов» сохранили место в РПЛ
В ответном стыковом матче за место в Российской премьер-лиге "Крылья Советов" проиграли "Нижнему Новгороду", передает "Советский спорт".
Обновлено в 12:02
Политика
Максакова назвала имя организатора убийства Вороненкова
Оперная певица Мария Максакова в эфире телеканала НТВ обратилась к председателю Следственного комитета Александру Быстрыкину с просьбой расследовать возможную причастность экс-сотрудника СК Дениса Панаитова к смерти ее мужа, бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова.
Обновлено в 09:41
Армия и оружие
Появилось видео испытаний баллистической ракеты в Китае
Военно-морские силы Китайской Народной Республики успешно испытали межконтинентальную баллистическую ракету нового поколения JL-3, пишет издание DefenceBlog, опубликовавшее кадры с ракетой в Twitter.
Обновлено в 12:57
Политика
Украинские силовики собрались на совещание из-за ролика на YouTube
Возмутившее украинского главного военного прокурора видео было опубликовано на YouTube 26 мая пользователем с ником 30192.
Обновлено в 13:31
Транспорт
В Москве с автовокзала «Северные ворота» запустили первые рейсы
Первые рейсы запущены с нового столичного автовокзала "Северные ворота", заявил мэр Москвы Сергей Собянин в воскресенье.
Обновлено в 09:05
Происшествия
МЧС выявило 35 противопожарных нарушений на ГосНИИ «Кристалл» в Дзержинске
МЧС выявило перед взрывами на предприятии ГосНИИ "Кристалл" в Дзержинске в Нижегородской области 35 противопожарных нарушений, следует из базы данных СПАРК.
Обновлено в 13:25
Общество
В Москву вернется аномальная жара
Жителей Москвы и большинство регионов центральной России ждет аномальная жара всю следующую неделю, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в воскресенье, 2 июня.
Обновлено в 13:37
Политика
Трамп посоветовал Британии не платить ЕС за Brexit
Президент США Дональд Трамп посоветовал властям Великобритании не выплачивать Европейскому союзу отступные в размере 39 млрд фунтов (около $50 млрд) за нарушение условий выхода страны из ЕС.
Обновлено в 08:48
Общество
Волочкова показала номер, за который отказался платить мэр Анапы
Российская балерина Анастасия Волочкова показала номер, за который отказался платить из бюджета мэр Анапы Юрий Поляков.
Обновлено в 10:58
Общество
Накрытый в Египте рамаданный стол внесли в Книгу рекордов Гиннесса
Предыдущий рекорд установили в Объединённых Арабских Эмиратах, там длина праздничного стола составила 2 километра 900 метров.
Обновлено в 11:10
Шоу-бизнес
Курбан Омаров пришел на свадьбу в спортивных штанах и кроссовках
Особенно подписчиков возмутил низ его «лука», где красовались спортивные штаны и обычные кроссовки.
Обновлено в 11:22
Происшествия
Число пострадавших при взрывах на заводе в Дзержинске достигло 85
В результате взрывов, произошедших в субботу на заводе ГосНИИ «Кристалл» в Дзержинске Нижегородской области, по уточненным данным Минздрава, за медицинской помощью обратились 85 человек.
Обновлено вчера в 16:35
Гаджеты
EVGA сократит 30 % персонала в США: новые пошлины — новые проблемы
Источник изображения: EVGA Forums, Twitter Пока сложно судить, как описываемые новости скажутся на благополучии "придворных оверклокеров", но с подачи ресурса VideoCardz достоянием общественности стала переписка, в которой рассказывается о намерениях американского подразделения EVGA сократить 30 % персонала.
Обновлено в 12:05