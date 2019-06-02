СМИ заявили о возможном отстранении России от Олимпиады-2020Известия вчера в 19:40

с чего всё началось

Россию могут отстранить от Олимпийских игр 2020 года из-за обстоятельств дела прыгуна в высоту Данила Лысенко, которого обвиняют в нарушении антидопинговых правил, пишет The Sunday Times.

СМИ заявили о возможном отстранении России от Олимпиады-2020

Политика Американцы вступились за Россию в деле о крушении авиалайнера MH17 Американские пользователи Сети усомнились в итогах расследования по делу о крушении Boeing MH17 в небе над Донбассом.

Происшествия Два взрыва произошли на заводе в Дзержинске В Дзержинске под Нижним Новгородом на заводе имени Свердлова прогремели два взрыва.

Футбол «Крылья Советов» сохранили место в РПЛ В ответном стыковом матче за место в Российской премьер-лиге "Крылья Советов" проиграли "Нижнему Новгороду", передает "Советский спорт".

Футбол Девушка выбежала на поле во время финала Лиги чемпионов Во время финального матча Лиги чемпионов между «Тоттэнхемом» и «Ливерпулем» на поле выбежала девушка в купальнике.

Происшествия Крыша сцены рухнула на людей на рок-фестивале на Украине В Днепропетровской области во время рок-фестиваля Kozak Fest обрушилась крыша сцены. В результате один человек погиб, еще двое пострадали.

Происшествия В полиции Петербурга отвергают причастность к избиению подростка Как пишет «Новая газета», по факту избиения подростка решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Политика Снос бюста Жукова в Харькове попал на видео Телеканал РЕН ТВ опубликовал кадры, на которых националисты в Харькове сносят с постамента бюст маршалу Георгию Жукову.

Происшествия Круизный лайнер врезался в прогулочный теплоход в Венеции В венецианском канале Джудекка произошло столкновение круизного лайнера MSC Opera и туристического речного теплохода Michelangelo.

Происшествия В Чите полиция начала искать авторов оскорбительной надписи о Путине Полиция Читы организовала розыск тех, кто оставил надпись о Владимире Путине на площади Революции, которая располагается в центре города.

Наука Ученые нашли связь между варикозом и уровнем интеллекта Группа российских исследователей из Института цитологии и генетики в Новосибирске заявила, что между варикозом и уровнем интеллекта существует связь, о которой ранее не было известно.

Происшествия Нападение водителя джипа на мужчину в Подмосковье попало на видео На кадрах заметно, как водитель внедорожника Toyota Land Cruiser подрезал "Ладу" и встает на полосе перед ней.

Общество В Москву вернется 30-градусная жара В Роспотребнадзоре ранее напоминали москвичам, что в жару следует носить светлую одежду, пить больше чистой или минеральной воды и соков, носить головной убор и очки, не перегреваться на солнце и отдыхать в кондиционируемых или хорошо проветриваемых помещениях.

Происшествия СК заинтересовался стаями бездомных собак в Подмосковье Следователи инициировали доследственную проверку после сообщений СМИ о массовых скоплениях бродячих собак, которые держат в страхе жителей нескольких городов Подмосковья, сообщает областной главк СКР в воскресенье, 2 июня.

Единоборства Леннокс Льюис поздравил Энди Руиса с победой над Энтони Джошуа Бывший чемпион мира по боксу британец Леннокс Льюис прокомментировал поражение соотечественника Энтони Джошуа в поединке с Энди Руисом, передает "Советский спорт".

Политика Politico: Минюст США может не обвинить Ассанжа в утечке данных ЦРУ Министерство юстиции США может не предъявлять основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу обвинения в причастности к утечке засекреченных данных ЦРУ.

Политика Сенатор пословицей ответил на заявление Порошенко по Крыму Бывший президент Украины Петр Порошенко по инерции продолжает называть Крым украинским.

Происшествия Под Краснодаром в пассажирский поезд врезался грузовик Сообщается, что на перегоне Шеджий – Энем-2 однопутного электрифицированного участка Энем – Горячий Ключ водитель грузового автомобиля выехал на железнодорожный переезд перед приближающимся пассажирским поездом № 346 Адлер - Нижневартовск.

Религия В РПЦ назвали серьезной проблемой внутрицерковное отношение к алкоголю Церковь относится к алкоголю гораздо мягче, чем общество, заявил глава синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда на фестивале «Православие и спорт», запись его выступления размещена на YouTube.

Авто Дилеры получили роскошный аналог Chevrolet Captiva Кроссовер Chevrolet Captiva нового поколения еще не появился в продаже, но уже сейчас до дилеров добралась его роскошная копия под брендом MG.

Армия и оружие Украинские военные провели учения на побережье Азовского моря Украинские военные в рамках учений отбили атаку морского десанта на побережье Азовского моря.

Шоу-бизнес Курбан Омаров пришел на свадьбу в спортивных штанах и кроссовках Особенно подписчиков возмутил низ его «лука», где красовались спортивные штаны и обычные кроссовки.