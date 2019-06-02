СМИ заявили о возможном отстранении России от Олимпиады-2020Известия вчера в 19:40

с чего всё началось

Россию могут отстранить от Олимпийских игр 2020 года из-за обстоятельств дела прыгуна в высоту Данила Лысенко, которого обвиняют в нарушении антидопинговых правил, пишет The Sunday Times.

СМИ заявили о возможном отстранении России от Олимпиады-2020

Общество Лишенная приемных детей россиянка без груди рассказала о новой жизни Скандал произошел, когда опека забрала у Савиновских двух приемных детей после того, как Юлия сделала операцию по удалению груди.

Политика В Харькове националисты повалили бюст маршала Жукова В Харькове представители радикальных националистических организаций осквернили памятник маршалу Георгию Жукову и повалили бюст полководца на землю.

Шоу-бизнес Дочери Ксении Бородиной и Оксаны Самойловой заняли первые места на одном конкурсе по гимнастике Обе знаменитые матери незамедлительно поделились успехами дочерей со своими подписчиками — как оказалось, и Маруся, и Ариела заняли первые места на спортивном конкурсе.

Происшествия Возможной причиной смерти Рейеса стала лопнутая шина ДТП, в котором погиб бывший хавбек «Севильи» и сборной Испании Хосе Антонио Рейес, могло произойти из-за лопнутой шины.

Политика Максакова назвала имя убийцы Вороненкова Бывшая солистка Мариинского театра Мария Максакова рассказала, кто был организатором убийства ее супруга экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова.

Футбол «Уфа» и «Крылья Советов» не отстыковались «Томь» дома одержала минимальную победу над «Уфой», а «Нижний Новгород» с таким же счетом одолел в гостях «Крылья Советов».

Авто Какие типы автомобилей редко останавливают сотрудники ГИБДД Сотрудники ГИБДД не часто тормозят такие машины, так как водители обычно соблюдают правила дорожного движения.

Транспорт Якубович отказался извиняться за езду по тротуарам Российский телеведущий Леонид Якубович заявил, что не будет извиняться за то, что он ездил по тротуарам в Чувашии.

Кино Фестиваль китайского кино пройдет в Петербурге С 6 по 10 июня в Санкт-Петербурге состоится фестиваль китайского кино. Стартует смотр 6 июня в 18:30 в кинотеатре «Аврора».

Общество Россиян хотят освободить от установки счетчиков тепла Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства предложило освободить россиян от обязательной установки поквартирных счетчиков тепла в новостройках.

Общество Начальника орловской колонии уволят после скандала с пиром заключенных Руководителя исправительной колонии № 2 города Ливны Орловской области уволят после того, как в интернете появилось видео банкета заключенных на Пасху, заявил замдиректора ФСИН Валерий Максименко в эфире радио "Говорит Москва".

Политика Вакарчук рассказал, как завершить войну на Украине Украинский музыкант, солист группы "Океан Эльзы" и лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук назвал два фактора, которые помогут быстрее завершить войну на Украине.

Общество Маленький дегустатор привел в восторг окружающих в ходе приема в Кремле Маленький мальчик из многодетной семьи не скрывал эмоций от блюд, которые ему удалось распробовать в ходе приема, передают «Вести».

Армия и оружие ВСУ начали массированный обстрел ДНР сразу с нескольких направлений Вечером, 2 июня, ВСУ начали массированный обстрел ДНР сразу с нескольких направлений, сообщает представительство Республики в СЦКК.

Происшествия Круизный лайнер столкнулся с теплоходом в Венеции Круизный лайнер MSC Opera врезался в теплоход в венецианском канале Джудекка, сообщает в воскресенье итальянская газета Corriere della sera.

Шоу-бизнес Волочкова показала выступление, за которое отказался платить мэр Анапы Российская балерина Анастасия Волочкова в своем Instagram показала номер, за который отказался платить мэр Анапы Юрий Поляков.

Происшествия В Чите полиция разыскивает автора оскорбительного граффити о Путине Полицейские Читы разыскивают уличного художника, который нарисовал в центре города оскорбительную надпись про президента России Владимира Путина.

Музыка Мединский похвалил Третьяковку за популяризацию музыкального и художественного наследия Министр культуры РФ Владимир Мединский посетил в воскресенье заключительный концерт международного фестиваля камерной музыки Vivarte, который прошел в Инженерном корпусе Третьяковской галереи, и похвалил его организаторов за популяризацию музыкального и художественного наследия.

Футбол Инстаграм заблокировал аккаунт выбежавшей на поле в финале ЛЧ девушки Девушка прославилась тем, что выбежала на поле в полуголом виде во время финального матча Лиги чемпионов - 2018/2019.

Политика Президент Казахстана поделился впечатлением от знакомства с Путиным Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев рассказал о знакомстве с российским лидером Владимиром Путиным.

Авто Огромный пикап Great Wall P-Series представили в Шэньчжэне Вчера в Шэньчжэне стартовал автосалон, на котором Great Wall представил новый большой пикап P-Series.

Политика Politico: Минюст США может не обвинить Ассанжа в утечке данных ЦРУ Министерство юстиции США может не предъявлять основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу обвинения в причастности к утечке засекреченных данных ЦРУ.