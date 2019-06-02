Спорт
СМИ заявили о возможном отстранении России от Олимпиады-2020Известия вчера в 19:40
Россию могут отстранить от Олимпийских игр 2020 года из-за обстоятельств дела прыгуна в высоту Данила Лысенко, которого обвиняют в нарушении антидопинговых правил, пишет The Sunday Times.
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Россию могут отстранить от Олимпийских игр 2020 года из-за обстоятельств дела прыгуна в высоту Данила Лысенко, которого обвиняют в нарушении антидопинговых правил, пишет The Sunday Times.Известиявчера в 19:40
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Олимпиада в Токио – без России? Разве что в легкой атлетике, остальное – выдумка
Советский спорт04:38
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