Спорт

СМИ заявили о возможном отстранении России от Олимпиады-2020Известия вчера в 19:40

Россию могут отстранить от Олимпийских игр 2020 года из-за обстоятельств дела прыгуна в высоту Данила Лысенко, которого обвиняют в нарушении антидопинговых правил, пишет The Sunday Times.
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Россию могут отстранить от Олимпийских игр 2020 года из-за обстоятельств дела прыгуна в высоту Данила Лысенко, которого обвиняют в нарушении антидопинговых правил, пишет The Sunday Times
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Известиявчера в 19:40

Подробнее о событии

Блондинка-звезда в финале Лиги чемпионов, Джошуа провалился, Россию не отстранят от Олимпиады

Спорт-Экспресс11:00

Times узнала об угрозе отстранения России от Олимпиады-2020

РИА Новости00:26

Госдума ответила британским СМИ на заявление о недопуске России к ОИ-2020

Газета.Ru07:22

Олимпиада в Токио – без России? Разве что в легкой атлетике, остальное – выдумка

Советский спорт04:38

Россию могут отстранить от Олимпиады-2020 из-за дела Лысенко

Sport24.ruвчера в 20:28

СМИ заявили о возможном отстранении России от Олимпиады-2020

Известиявчера в 19:40

Британский журналист: Россия может быть отстранена от Олимпийских игр — 2020

Чемпионатвчера в 17:16
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Автоматически обработано 7267 источников, обновлено в 15:23, Ашберн
Общество

Лишенная приемных детей россиянка без груди рассказала о новой жизни

Скандал произошел, когда опека забрала у Савиновских двух приемных детей после того, как Юлия сделала операцию по удалению груди.
Обновлено в 08:48
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В Харькове националисты повалили бюст маршала Жукова

В Харькове представители радикальных националистических организаций осквернили памятник маршалу Георгию Жукову и повалили бюст полководца на землю.
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Дочери Ксении Бородиной и Оксаны Самойловой заняли первые места на одном конкурсе по гимнастике

Обе знаменитые матери незамедлительно поделились успехами дочерей со своими подписчиками — как оказалось, и Маруся, и Ариела заняли первые места на спортивном конкурсе.
Обновлено в 13:19
Происшествия

Возможной причиной смерти Рейеса стала лопнутая шина

ДТП, в котором погиб бывший хавбек «Севильи» и сборной Испании Хосе Антонио Рейес, могло произойти из-за лопнутой шины.
Обновлено в 15:12
Политика

Максакова назвала имя убийцы Вороненкова

Бывшая солистка Мариинского театра Мария Максакова рассказала, кто был организатором убийства ее супруга экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова.
Обновлено в 11:12
Футбол

«Уфа» и «Крылья Советов» не отстыковались

«Томь» дома одержала минимальную победу над «Уфой», а «Нижний Новгород» с таким же счетом одолел в гостях «Крылья Советов».
Обновлено в 13:48
Происшествия

Отец пропавшей с деньгами кассирши из Башкирии обратился в полицию

Обновлено в 07:13
Авто

Какие типы автомобилей редко останавливают сотрудники ГИБДД

Сотрудники ГИБДД не часто тормозят такие машины, так как водители обычно соблюдают правила дорожного движения.
Обновлено вчера в 04:00
Транспорт

Якубович отказался извиняться за езду по тротуарам

Российский телеведущий Леонид Якубович заявил, что не будет извиняться за то, что он ездил по тротуарам в Чувашии.
Обновлено в 13:07
Кино

Фестиваль китайского кино пройдет в Петербурге

С 6 по 10 июня в Санкт-Петербурге состоится фестиваль китайского кино. Стартует смотр 6 июня в 18:30 в кинотеатре «Аврора».
Обновлено в 02:23
Общество

Россиян хотят освободить от установки счетчиков тепла

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства предложило освободить россиян от обязательной установки поквартирных счетчиков тепла в новостройках.
Обновлено в 13:33
Общество

Начальника орловской колонии уволят после скандала с пиром заключенных

Руководителя исправительной колонии № 2 города Ливны Орловской области уволят после того, как в интернете появилось видео банкета заключенных на Пасху, заявил замдиректора ФСИН Валерий Максименко в эфире радио "Говорит Москва".
Обновлено в 12:40
Политика

Вакарчук рассказал, как завершить войну на Украине

Украинский музыкант, солист группы "Океан Эльзы" и лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук назвал два фактора, которые помогут быстрее завершить войну на Украине.
Обновлено в 14:46
Футбол

«Ливерпуль» сегодня устроит парад в честь победы в Лиге чемпионов

Обновлено в 05:32
Общество

Кадыров посоветовал россиянам быть умеренными в еде

Обновлено в 13:38
Наука

Российский термоядерный реактор запустят в 2020 году

Обновлено вчера в 06:58
Общество

Маленький дегустатор привел в восторг окружающих в ходе приема в Кремле

Маленький мальчик из многодетной семьи не скрывал эмоций от блюд, которые ему удалось распробовать в ходе приема, передают «Вести».
Обновлено в 09:42
Армия и оружие

ВСУ начали массированный обстрел ДНР сразу с нескольких направлений

Вечером, 2 июня, ВСУ начали массированный обстрел ДНР сразу с нескольких направлений, сообщает представительство Республики в СЦКК.
Обновлено в 13:46
Происшествия

Круизный лайнер столкнулся с теплоходом в Венеции

Круизный лайнер MSC Opera врезался в теплоход в венецианском канале Джудекка, сообщает в воскресенье итальянская газета Corriere della sera.
Обновлено в 08:55
Шоу-бизнес

Волочкова показала выступление, за которое отказался платить мэр Анапы

Российская балерина Анастасия Волочкова в своем Instagram показала номер, за который отказался платить мэр Анапы Юрий Поляков.
Обновлено в 11:33
Происшествия

В Чите полиция разыскивает автора оскорбительного граффити о Путине

Полицейские Читы разыскивают уличного художника, который нарисовал в центре города оскорбительную надпись про президента России Владимира Путина.
Обновлено в 12:31
Музыка

Мединский похвалил Третьяковку за популяризацию музыкального и художественного наследия

Министр культуры РФ Владимир Мединский посетил в воскресенье заключительный концерт международного фестиваля камерной музыки Vivarte, который прошел в Инженерном корпусе Третьяковской галереи, и похвалил его организаторов за популяризацию музыкального и художественного наследия.
Обновлено в 13:32
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Инстаграм заблокировал аккаунт выбежавшей на поле в финале ЛЧ девушки

Девушка прославилась тем, что выбежала на поле в полуголом виде во время финального матча Лиги чемпионов - 2018/2019.
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Брат Элтона Джона раскритиковал фильм «Рокетмен»

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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев рассказал о знакомстве с российским лидером Владимиром Путиным.
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Огромный пикап Great Wall P-Series представили в Шэньчжэне

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Армия и оружие

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Нурмагомедов начал подготовку к следующему бою

Российский обладатель пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов начал подготовку к следующему поединку, который состоится 7 сентября.
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Данил Сергеевич Лысенко
Российский легкоатлет
Российский легкоатлет, специализирующийся в прыжках в высоту. Чемпион мира в помещении 2018 года. Серебряный призёр чемпионата мира 2017 года. Чемпион России 2017 года. Чемпион России в помещении 2018 года. Мастер спорта России международного класса.
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