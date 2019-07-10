Армия и оружие
СМИ заявили о попытке Ирана задержать британский танкерГазета.Ru 07:04
Источники телеканала в Пентагоне утверждают, что пять малых кораблей, предположительно, ВМС Ирана приблизились к британскому танкеру на выходе из Персидского залива и потребовали остановиться вблизи иранских территориальных вод.
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с чего всё началось
Ранее телеканал CNN со ссылкой на источник в Минобороны США сообщил, что пять малых кораблей, предположительно, принадлежавших Ирану, приблизились к британскому нефтяному танкеру в Ормузском проливе и потребовали остановиться вблизи иранских территориальных вод.РИА Новости02:09
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