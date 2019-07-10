Армия и оружие

СМИ заявили о попытке Ирана задержать британский танкерГазета.Ru 07:04

Источники телеканала в Пентагоне утверждают, что пять малых кораблей, предположительно, ВМС Ирана приблизились к британскому танкеру на выходе из Персидского залива и потребовали остановиться вблизи иранских территориальных вод.
Читать в источнике
с чего всё началось
Ранее телеканал CNN
 со ссылкой на источник в Минобороны США сообщил, что пять малых кораблей, предположительно, принадлежавших Ирану, приблизились к британскому нефтяному танкеру в Ормузском проливе и потребовали остановиться вблизи иранских территориальных вод.
РИА Новости02:09

Подробнее о событии

Великобритания обвинила Иран в попытке задержать ее танкер

Коммерсантъ06:05

Иран опроверг обвинения в попытке задержать британский танкер

РБК03:00

Иран отрицает свою причастность к попытке задержать британский танкер

Эхо Москвы03:01

Британия заявила Ирану протест в связи с попыткой захвата своего танкера

Интерфакс03:06

КСИР отрицает попытки задержать британский танкер в Персидском заливе

RT на русском02:34

Зариф считает, что Великобритания стремится к обострению отношений с Ираном

ТАСС03:12

Иран ответил на обвинения в попытке задержать британский танкер

РИА Новости02:43
Показать все источники
Автоматически обработано 7318 источников, обновлено в 08:47, Вашингтон
Общество

Путин сделал всем бухгалтерам страны неожиданный подарок

Срочные новости для бухгалтеров До 1 августа бухгалтеры должны подать важное заявление в ФСС Бухгалтеры испугались массовых увольнений Работодатели добавляют бухгалтерам новые обязанности Опубликованы все бухгалтерские изменения с 1 июля 2019 года Какой подарок сделал Путин бухгалтерам страны Законом вносятся изменения в перечень случаев, когда бухгалтеров должны штрафовать за ошибки.
Обновлено вчера в 08:24
Происшествия

Факельное горение на ТЭЦ в подмосковных Мытищах потушили

Факельное горение на ТЭЦ в подмосковных Мытищах потушили, сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС.
Обновлено в 05:42
Происшествия

В ПФР подтвердили задержание замглавы фонда

Заместитель председателя Пенсионного фонда РФ Алексей Иванов действительно был задержан сотрудниками следственных органов, заявил 11 июля РИА Новости глава фонда Антон Дроздов.
Обновлено в 08:11
Общество

В Иркутской области объявили день траура по жертвам наводнения

В Иркутской области 12 июля объявлено днем траура по жертвам наводнения.
Обновлено в 05:21
Авто

Bentley отзывает в России автомобили Continental GT

Обновлено вчера в 11:06
Политика

Зеленский предупредил Кличко, что изменит руководство Киевом

Мэр Киева и глава городской госадминистрации Виталий Кличко рассказал, что получил от президента Украины Владимира Зеленского подтверждение предстоящего изменения системы руководства столицей.
Обновлено в 08:37
Армия и оружие

В Крыму в рамках учений высадилось 2,5 тысячи десантников

Обновлено в 05:57
Экономика

В Грузии оценили потери в случае российского эмбарго

Министр экономики и устойчивого развития Натия Турнава рассказала, сколько денег потеряет Грузия в случае введения Россией полного эмбарго.
Обновлено в 07:18
Происшествия

Начальник полиции Омска подрался с машинистом московского метро на станции «Каширская»

Начальник УМВД России по городу Омску, полковник полиции Алексей Меркушов подрался с машинистом столичной подземки, конфликт между ними произошел на станции метро "Каширская" московского метрополитена.
Обновлено в 08:27
Политика

Похожего на Зеленского человека заметили на куполе Рады

Мужчина, похожий на президента Украины Владимира Зеленского, забрался на купол здания Верховной рады. В Сети появились его фотографии.
Обновлено вчера в 16:09
Общество

Госдума разрешает служить в полиции до 60 лет

Госдума приняла в первом чтении законопроект, увеличивающий на пять лет предельный возраст пребывания на службе в органах внутренних дел, передает корреспондент «Росбалта».
Обновлено в 07:16
Авто

В России появилась спортивная версия Jeep Grand Cherokee S-Limited

Американская компания начала продажи новой «заряженной» версии внедорожника Grand Cherokee, которая получила приставку S Limited в названии.
Обновлено в 04:47
Футбол

ЦСКА отказался от подписания Джанаева

По информации "СЭ", руководство ЦСКА приняло решение не заключать контракт с голкипером Сосланом Джанаевым.
Обновлено в 06:15
Происшествия

Двое российских туристов погибли при шторме в Греции

Шторм в Греции на полуострове Халкидики привел к гибели пяти иностранных туристов.
Обновлено вчера в 21:08
Политика

Супруга Клуни давала Ассанжу советы, как избежать ареста в Британии

Адвокат Амаль Клуни — жена актёра Джорджа Клуни — давала основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу советы по тому, как ему избежать ареста в Великобритании.
Обновлено в 07:18
Политика

Советник Зеленского предложил переименовать Россию

Советник президента Украины Владимира Зеленского по политическим вопросам Никита Потураев предложил переименовать Россию и русский язык.
Обновлено вчера в 21:28
Происшествия

Один из самых жестоких маньяков России попросился на свободу

Обновлено в 07:08
Культура

Сын Алибасова раскрыл инсценировку шоу на Первом канале

Сын продюсера Бари Алибасова заявил, что шоу «На самом деле» с участием его семьи на Первом канале пошло не по сценарию.
Обновлено в 08:20
Происшествия

В Домодедове за взятки схвачены десять таможенников

Десять сотрудников Домодедовской таможни арестованы по решению Басманного суда Москвы.
Обновлено в 07:44
Политика

Климкин назвал Лаврова циничным

По словам Климкина, Лавров стал очень циничным. Об этом он рассказал в интервью "Громадскому" в четверг, 11 июля.
Обновлено в 07:28
Происшествия

В Чернобыле задержали «сталкеров» из России и Британии

В чернобыльской зоне отчуждения задержали гражданина России и двух граждан Великобритании.
Обновлено в 08:18
Общество

В Муринском парке начали вырубать деревья

В Муринском парке началась вырубка деревьев. Жители района выложили в соцсети видеоролик с места событий.
Обновлено в 05:59
Футбол

«Торино» не продал «Зениту» защитника

Как сообщает сайт журналиста Джанлуки ди Марцио, "Зенит", "Аякс" и "Рома" предлагали "Торино" за Лянко сумму в районе 20 миллионов евро.
Обновлено в 08:27
Музыка

Макаревич рассказал Собчак о заработанных миллионах

Обновлено вчера в 15:10
Здоровье

Врачи назвали три признака разрушения печени

Около 30% человек во всем мире страдают от проблем с печенью. Медики назвали три синдрома, при появлении которых нужно срочно идти к врачу.
Обновлено в 04:48
Общество

Рекламу «божественной шаурмы» обсудят в пермском управлении ФАС

Управление Федеральной антимонопольной службы по Пермскому краю обсудит рекламу кафе с "божественной шаурмой" на экспертном совете, чтобы принять решение о наличии или отсутствии в ней нарушения закона, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
Обновлено в 07:19
Общество

Жителям Кузбасса, просившим убежища в Канаде, запретили собираться

В ответ власти Канады заявили, что смогут рассмотреть вопрос о предоставлении статуса беженцев жителям Киселевска только после того, как они покинут Россию.
Обновлено вчера в 13:39
Происшествия

Полиция задержала мужа укравшей деньги кассирши в Башкирии

Полиция задержала супруга Луизы Хайруллиной, которая подозревается в хищении более 20 миллионов рублей в отделении Россельхозбанка в Салавате.
Обновлено вчера в 20:03
Происшествия

Пятилетний мальчик из России пропал в Польше

Обновлено в 07:24
Происшествия

Верховный суд сократил сроки осужденным по делу «Хизб ут-Тахрир»

Обновлено в 07:13
Как работают Яндекс.Новости?
Главное