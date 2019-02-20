Экономика

СМИ заподозрили Swedbank в отмывании денег и связали с Danske BankРосбалт 03:52

Шведский телеканал SVT обнародовал сегодня результаты собственного расследования, заподозрив Swedbank, один из крупнейших банков страны, в отмывании более 40 млрд крон (около $4 млрд) на протяжении 8 лет.
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с чего всё началось
К скандалу вокруг масштабного отмывания денег через Эстонию может быть причастен и шведский Swedbank, сообщают эстонская газета Postimees, шведская телерадиокомпания SVT
 и агентство Bloomberg.
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Один из крупнейших банков Швеции. Кроме этого банк работает также на территории и стран Балтии, Акции банка включены в листинги фондовой биржи OMX Nordic Exchange в Стокгольме в секторе компаний с высоким уровнем капитализации.
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