с чего всё началось

Президент Украины Петр Порошенко выступил на церемонии запуска скоростного поезда Киев-Борисполь в нетрезвом состоянии. Видео с выступлением президента опубликовал телеканал ТВЦ. Отмечается, что церемония запуска скоростного поезда состоялась в воскресенье, 2 декабря.

Политика Политика Песков рассказал о деталях грядущих переговоров Путина и Мадуро

Политика Политика В Кремле напомнили позицию России по транзиту газа через Украину Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков напомнил позицию России по отношению к ситуации с транзитом российского газа через территорию Украины.

Политика Политика Украина готовит иск в суд ООН из-за инцидента в Керченском проливе Президент Украины Петр Порошенко в эфире телеканала ICTV заявил, что Киев собирается подать иск в Международный суд ООН из-за инцидента в Керченском проливе.

Армия и оружие Армия и оружие Шойгу сообщил о росте гонки вооружений из-за планов США выйти из ДРСМД Озвученные Соединенными Штатами Америки планы по выходу из Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) приведут к нарастанию гонки вооружений.

Политика Политика Во Франции введут мораторий на рост топливных налогов после протестов Премьер-министр Франции Эдуар Филипп вскоре объявит о введении моратория на повышение налогов на топливо.

Политика Политика Суд Евросоюза подтвердил право Британии отказаться от Brexit Ответ Санчеса-Бордоны касательно Brexit последовал после того, как группа шотландских политиков попросила суд в Люксембурге уточнить, есть ли у Лондона право остановить процесс выхода из ЕС без согласия других европейских государств.

Армия и оружие Армия и оружие Израильские военные начали операцию на границе с Ливаном Израильские военные объявили о начале операции «Северный щит» с целью обнаружить и уничтожить трансграничные туннели, которые ливанское движение «Хезболла» прокладывает для тайной переброски боевиков на территорию Израиля.

Политика Политика Противники свалки московского мусора в Поморье обратились к Путину

Политика Политика На Украине раскрыли роль Запада во введении военного положения Журналист отметил, что введение военного положения на Украине планировалось еще несколько месяцев назад в качестве «запасного предвыборного сценария для одного из кандидатов в лидеры».

Политика Политика Иран вновь пригрозил заблокировать поставки нефти в Персидском заливе Соединенные Штаты не смогут помешать Ирану экспортировать нефть, заявил иранский президент Хасан Роухани в ходе телевизионного выступления.

Политика Политика Курц назвал приоритетной целью снижение напряженности между ЕС и РФ Канцлер Австрии Себастьян Курц выступил за нормализацию отношений с Россией.

Политика Политика В «Роскосмосе» рассказали об информационной атаке на компанию "Роскосмос" подвергся информационной атаке, затеянной, чтобы помешать стране вернуть лидерство в космосе и создать образ "пожирающей федеральные деньги" госкорпорации.

Армия и оружие Армия и оружие Пушков рассказал, к чему приведет отправка кораблей НАТО в Черное море Призыв сенатора США Джона Баррассо направить американский флот и корабли НАТО в Черное море приведет к резкому обострению конфликта, считает член Совета Федерации Алексей Пушков.

Политика Политика Украинский омбудсмен упала в обморок во время речи Порошенко Уполномоченная Верховной рады по правам человека, народный депутат Людмила Денисова потеряла сознание в ходе выступления президента страны Петра Порошенко в программе «Свобода слова» на телеканале ICTV.