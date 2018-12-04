Политика
Президент Украины Петр Порошенко выступил на церемонии запуска скоростного поезда Киев-Борисполь в нетрезвом состоянии. Видео с выступлением президента опубликовал телеканал ТВЦ. Отмечается, что церемония запуска скоростного поезда состоялась в воскресенье, 2 декабря.
Газета.Ru05:53
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с чего всё началось
«Сомнения в трезвости Петра Алексеевича появились сразу, но на 11-й секунде, когда он начал говорить про Apple Pay и Wi-Fi, стало очевидно – Петр Алексеевич перед выступлением принял на грудь», – написал один из пользователей под видео на YouTube.Взгляд.ру04:33
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Автоматически обработаны 7124 источника, обновлено в 05:59, Ашберн
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