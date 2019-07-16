Политика
СМИ заподозрили Иран в захвате нефтяного танкера ОАЭЭкономика сегодня 10:44
Нефтяной танкер Riah отклонился от курса в сторону иранских территориальных вод во время движения через Ормузский пролив. Судно больше двух дней не подает сигналов о своем местоположении, сообщает Associated Press (AP).
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Автоматически обработано 7328 источников, обновлено в 17:01, Вашингтон
Происшествия
На пропавшем малайзийском «Боинге» нашли неизвестный груз
Французские следователи нашли данные о неизвестном грузе на борту малайзийского «Боинга», пропавшего в 2014 году, сообщает Le Parisien.
Обновлено в 10:15
Культура
В Чечне власти запретили артистам несогласованные выступления
Как уточняется, по мнению местных властей, артисты, которые распространяют свое творчество через YouTube, Instagram, «ВКонтакте» и другие соцсети, портят имидж народа республики.
Обновлено в 12:13
Общество
Россияне увидят лунное затмение
Предстоящим вечером и ночью жители европейской части России увидят лунное затмение. Об этом сообщили в пресс-службе столичного планетария.
Обновлено вчера в 23:59
Политика
Киевского журналиста с семьей прогнали с украинского пляжа за мову
Киевского журналиста Вячеслава Гармаша вместе с семьей прогнали с пляжа в городе Бердянск Запорожской области, об этом рассказала его супруга в социальных сетях.
Обновлено в 11:53
Происшествия
Композитор Игорь Извеков найден мертвым в Москве
Обновлено в 11:11
Политика
На Украине вступил в силу закон о государственном языке
С 16 июля на территории Украины начинает действовать закон об исключительном использовании госязыка во всех сферах жизни.
Обновлено вчера в 18:20
Политика
Главой Минобороны Германии станет Аннегрет Крамп-Карренбауэр
Председатель германского Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр в среду будет назначена министром обороны ФРГ.
Обновлено в 16:10
Наука
Алгоритм глубокого обучения исследователей UCI собирает кубик Рубика быстрее человека
Обновлено в 07:51
Экономика
«Займер»: портрет типичного заемщика МФО кардинально изменится
Крупные ссуды, выдаваемые на более длительный срок, требуют снижения рисков кредитора, а значит, портрет типичных заемщиков МФО изменится, — говорят аналитики "Займера".
Обновлено в 15:46
Политика
В Госдуме предложили судить попавших под санкции людей в России
В Госдуме предложили позволить переносить суды над лицами, находящимися под санкциями, в Россию.
Обновлено в 05:27
Кино
«Игра престолов» побила рекорд по номинациям на премию «Эмми»
Сериал "Игра престолов" включена в рекордные 32 номинации американской телевизионной премии "Эмми" 2019 года, передает Associated Press.
Обновлено в 14:05
Происшествия
Из горящей гостиницы возле «Москва-Сити» эвакуировали 70 человек
Из гостиницы в Пресненском районе столицы эвакуировали порядка 70 человек из-за пожара.
Обновлено в 16:54
Футбол
«Барселона» хочет обменять Коутиньо и Дембеле на Неймара
По информации AS, каталонцы готовы предложить сразу двух своих игроков в обмен на Неймара, а именно Филиппе Коутиньо и Усмана Дембеле, отмечается, что "Барселона" также доплатит 40 млн.
Обновлено в 08:29
Наука
В Израиле создали «машину Рамануджана»
Группа исследователей из Израильского технологического института (Технион) создала так называемую «машину Рамануджана» — устройство, которое автоматически генерирует математические гипотезы для фундаментальных констант.
Обновлено в 07:34
Происшествия
Экс-бухгалтера «Седьмой студии» отпустили из-под домашнего ареста
Следствие отпустило из-под домашнего ареста под подписку о невыезде бывшего бухгалтера "Седьмой студии" Нину Масляеву, обвиняемую в хищении бюджетных средств.
Обновлено в 13:06
Хоккей
«Рейнджерс» могут обменять Бучневича и Наместникова
«Рейнджерс» хотят освободить место в платежной ведомости.
Обновлено в 13:32
Футбол
«Спартак» купит у «Ростова» Мирзова за 4 млн евро
По информации комментатора, «Ростов» и «Спартак» согласовывают последние детали трансфера за 4 млн евро.
Обновлено в 14:59
Политика
Санду сидя прослушала гимн Молдавии на встрече с Меркель
Канцлер Германии Ангела Меркель и премьер-министр Молдавии Майя Санду не вставая прослушали национальные гимны перед переговорами в Берлине.
Обновлено в 08:45
Футбол
Садаев продолжит карьеру в «Анкарагюджю»
Обновлено в 14:19
Происшествия
В Росгвардии заявили, что бойцы не обязаны представляться
Бойцы Росгвардии не обязаны называть свое имя, должность и звание при обращении к гражданину.
Обновлено в 13:30
Футбол
«Црвена Звезда» вышла во второй квалификационный раунд Лиги чемпионов
Сербская "Црвена Звезда" дома обыграла литовскую "Судуву" со счетом 2:1 во втором матче первого квалификационного раунда Лиги чемпионов и вышла в следующий раунд.
Обновлено в 16:49
Авто
Volkswagen представил новую механическую трансмиссию
Обновленный Volkswagen Passat станет первым автомобилем, использующим новую коробку передач.
Обновлено в 02:35
Происшествия
Криминального авторитета Шишкана арестовали на два месяца
Арестованного подозревают в занятии высшего положения в преступной иерархии Криминального авторитета Олега Медведева (до смены фамилии – Шишканова), известного также как Шишкан, арестовали на два месяца, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря Басманного суда Москвы Юнону Цареву.
Обновлено вчера в 14:24
Экономика
Турецкие отели снизили цены для российских туристов
Отели Турции снижают цены на размещение в июле-августе на 10-15%.
Обновлено в 07:36
Происшествия
Супермаркет продавал кокаин вместо стирального порошка
Покупатели супермаркета в бразильском Сан-Паулу приобрели стиральный порошок, в котором находился кокаин.
Обновлено в 15:58
Политика
Госдеп заявил о подготовке ответа на покупку российских С-400 Турцией
Президент США Дональд Трамп и госсекретарь Майк Помпео изучают возможные варианты ответа на приобретение Турцией российских комплексов С-400.
Обновлено в 15:14
Армия и оружие
Шойгу заявил о сокращении числа уклонистов почти в четыре раза
Количество уклоняющихся от службы в вооруженных силах в России за пять лет сократилось почти в четыре раза, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе селекторного совещания в военном ведомстве.
Обновлено в 06:02
Наука
Искусственный интеллект создал первую вакцину от гриппа
Эксперимент показал, что соединения, которые предложил SAM, повышают эффективность вакцины от гриппа намного лучше, чем все известные сегодня аналоги.
Обновлено вчера в 10:10
Армия и оружие
Сирийская армия готовит очередное наступление на северо-западе Сирии
Сирийская арабская армия ведет подготовку к очередному этапу наступления в зоне Большого Идлиба.
Обновлено в 09:02
Происшествия
Самолет рухнул на жилой дом в Чечне
Легкомоторный самолет упал на частный жилой дом в станице Новощедринская в Чечне.
Обновлено в 04:38