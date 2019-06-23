СМИ: в «Краснодар» может перейти еще один игрок из чемпионата НидерландовРИА Новости 04:26

Идрисси может стать третьим игроком из чемпионата Нидерландов, перешедшим в "Краснодар" в летнее трансферное окно. Ранее "Краснодар" подписал контракты с полузащитниками Тонни Виленой ("Фейенорд") и Юнесом Намли ("ПЕК Зволле"). Идрисси в прошедшем сезоне сыграл 39 матчей и забил 14 мячей.

СМИ: в «Краснодар» может перейти еще один игрок из чемпионата Нидерландов

Спорт день за днем

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Политика Путин запретил россиянам оставаться в Грузии Владимир Путин уже подписал указ, согласно которому с восьмого июля все российские авиакомпании должны прекратить летать в Грузию.

Авто УАЗ продемонстрировал неизвестные версии модели «Хантер» В начале 2000-х исключением стала компания Baijah Automotive, запустившая мелкосерийный выпуск моделей УАЗ для рынка Германии.

Происшествия Пес спас новорожденную девочку в Санкт-Петербурге Пес спас новорожденного ребенка в Санкт-Петербурге после того, как девочку оставила мать.

Единоборства В Сети появилось видео боя Лобова и Малиньяджи В Сети появилась полная версия поединка российско-ирландского бойца Артема Лобова и американца Пола Малиньяджи в рамках турнира Bare Knuckle FC 6, сообщает "Советский спорт".

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Футбол Кутьин перешел в «Луч» до конца следующего сезона Соглашение с 33-летним игроком рассчитано на один сезон. В минувшем сезоне Кутьин выступал за красноярский «Енисей».

Футбол В Грузии футболисты трех клубов вышли на матчи в антироссийской форме Некоторые грузинские футбольные клубы появились на поле во время матчей 19-го тура Чемпионата Грузии в антироссийских футболках.

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Единоборства Боец UFC нокаутировал соперника за девять секунд Видео опубликовано в Twitter-аккаунте UFC Europe. Голландский тяжеловес победил соперника за девять секунд.

Футбол «Лидс» сделал предложение Буффону Буффон, покинувший этим летом ПСЖ, может продолжить карьеру в английском Чемпионшипе.

Политика В Европе раскритиковали Зеленского за «приступ сексизма» в Париже Президент Украины Владимир Зеленский умудрился «капитально сесть в лужу» во время своего европейского турне – в Париже у него случился «приступ сексизма», пишет Барбара Эртель в немецком издании Tageszeitung.

Футбол «Зенит» может вернуть Ригони в Аргентину Игрок перешел в «Зенит» в 2017 году из клуба «Индепендьенте». По итогам прошедшего сезон он стал чемпионом России.

Армия и оружие США провели кибератаку на ракетные системы Ирана Как отмечает издание ссылаясь на свои источники, киберкомандование США тщательно планировало эту атаку длительное время.

Музыка Американский хореограф обвинила Загитову в плагиате Джо Джо Гомез считает, что хореограф Даниил Глейхенгауз скопировал её танец для показательного номера олимпийской чемпионки 2018 года по фигурному катанию Алины Загитовой.

Шоу-бизнес Алибасов выпал из инвалидного кресла на ток-шоу Малахова Восстанавливающийся после отравления жидкостью для очистки труб «Крот» Бари Алибасов стал героем шоу Малахова «Привет, Андрей!» – в студию музыкального продюсера вывезли в инвалидном кресле.

Политика Пушков отреагировал на недовольство Грузии остановкой турпотока из РФ По мнению российского сенатора, грузинским властям надо высказывать свои претензии жителям Грузии, которые устроили беспорядки Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и связям со СМИ Алексей Пушков прокомментировал недовольство Грузии по поводу остановки туристического потока из России.

Космос Рогозин показал на видео строительство космодрома Восточный Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин опубликовал в своём Twitter видео, на котором запечатлел разработку котлована под универсальный стартовый комплекс под ракету-носитель «Ангара».

Политика Белый дом разработал план по развитию Палестины План «От мира к процветанию», созданный в США для развития Палестины, предполагает инвестиции в ее экономику в размере 50 миллиардов долларов, снижение бедности в два раза и удвоение ВВП.

Космос На Марсе обнаружили признаки жизни Специалисты НАСА исследовали данные марсохода Curiosity и обнаружили в атмосфере Марса значительное количество метана, что косвенно может свидетельствовать о наличии на планете живых существ.

Политика В Тбилиси хулиганы напали на съемочную группу телеканала «Россия 24» На журналистов телеканала «Россия 24» во время интервью напали националисты в Тбилиси, сообщается 22 июня на сайте телеканала.

Армия и оружие Минобороны рассекретило документы об обороне Брестской крепости Минобороны России создало на своем официальном сайте раздел, посвященный обороне Брестской крепости в начале Великой Отечественной войны.

Шоу-бизнес Дочь Валерия Меладзе рассталась с мужем-марокканцем Старшая дочь певца Валерия Меладзе — Инга — расстается со своим мужем, марокканским журналистом Нури Вергезе.

Происшествия Появилось видео с места ликвидации боевиков ИГ в Дагестане В сети появилось видео с места ликвидации сторонников террористической группировки "Исламское государство" в Дагестане.