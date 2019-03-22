Футбол
СМИ узнали зарплату Сульшера в «МЮ»Sportbox.RU вчера в 16:08
Стал известен размер заработной платы главного тренера «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннара Сульшера. Сообщается, что норвежец вошел в тройку самых высокооплачиваемых наставников АПЛ с доходом 7,5 миллионов фунтов стерлингов в год. Столько же зарабатывает главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп.
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СМИ: Сульшер – третий в списке самых высокооплачиваемых тренеров чемпионата Англии
ProstoProSportвчера в 16:29
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