Футбол
СМИ узнали зарплату Сульшера в «МЮ»Sportbox.RU вчера в 16:08
Стал известен размер заработной платы главного тренера «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннара Сульшера. Сообщается, что норвежец вошел в тройку самых высокооплачиваемых наставников АПЛ с доходом 7,5 миллионов фунтов стерлингов в год. Столько же зарабатывает главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп.
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Армия и оружие
Военные корабли НАТО вошли в Черное море
Обновлено вчера в 23:00
Экономика
«Газпром» выкупит своих крупнейших подрядчиков у Ротенберга и Тимченко
Структуры «Газпрома» ведут переговоры о покупке его крупнейших подрядчиков — компаний «Стройгазмонтаж» у Аркадия Ротенберга и «Стройтранснефтегаз» у Геннадия Тимченко, рассказали РБК два источника, близких к «Газпрому», и собеседник в компании, которая работает с монополией.
Обновлено вчера в 17:00
Религия
Власти передумали отдавать Исаакиевский собор РПЦ
Обновлено в 01:23
Гаджеты
В Сети появился первый чертеж iPhone XI
В Сети появились первые чертежи корпуса iPhone нового поколения.
Обновлено в 04:31
Происшествия
В Москве актрису Елену Корикову обокрали в торговом центре
Актриса Елена Корикова заявила в полицию, что на парковке в зоне разгрузки «Икеа» кто-то украл кошелек с документами и банковскими картами, лежащий на переднем пассажирском сидении, из ее автомобиля «Мини Купер».
Обновлено в 04:09
Экономика
Козак объявил о разработке Инвестиционного кодекса России
По словам чиновника, новый свод правил по стабилизации регуляторных новаций будет носить название Инвестиционного кодекса России.
Обновлено в 04:01
Происшествия
Защита экс-министра Абызова обжаловала его арест
Адвокаты обжаловали в Мосгорсуде арест бывшего министра по делам Открытого правительства Михаила Абызова, обвиняемого в хищении 4 млрд рублей.
Обновлено в 03:44
Наука
Ученые научили роботов с ИИ «размножаться»
В рамках экспериментального проекта ученые создали двух роботов "родителей", которые обменялись программным кодом и создали "ребенка" (пока только в виде кода), унаследовавшего их специфические особенности.
Обновлено в 03:03
Политика
Политик Дмитрий Гудков подал в суд на сенатора Андрея Клишаса
Председатель «Партии перемен» утверждает, что закон о неуважении к власти нарушает права россиян.
Обновлено в 04:30
Происшествия
Найденный мертвым сбежавший контрактник был пьян
Военный, тело которого нашли после побега из войсковой части в Тверской области, был пьян.
Обновлено в 04:47
Шоу-бизнес
Тарзан полностью обнажился перед поклонниками в Instagram
Тарзан часто публикует на личной странице в Instagram пикантные фотографии, на которых он демонстрирует свое тело.
Обновлено вчера в 13:36
Происшествия
Вандал, повредивший картину Репина, объяснил свой поступок
Инцидент произошел в мае прошлого года: как выяснило следствие, перед закрытием Третьяковской галереи Подпорин прорвался в уже пустой зал Ильи Репина и несколько раз ударил по застекленному полотну металлической стойкой ограждения.
Обновлено вчера в 11:46
Хоккей
«Даллас» обыграл «Эдмонтон», Радулов забросил 26-ю шайбу в сезоне
В составе "Далласа" Александр Радулов стал автором гола. Российский нападающий в 66 матчах набрал 65 (26+39) очков.
Обновлено вчера в 23:52
Политика
Бразилия призвала Россию отозвать военных из Венесуэлы
26 марта на сайте российского МИДа был опубликован комментарий Марии Захаровой, в котором она напомнила, что специалисты из России имеют право находиться на территории Венесуэлы в соответствии с соглашением о военно-техническом сотрудничестве (ВТС) от 2001 года и дополнительного одобрения от Национальной ассамблеи страны для этого не требуется.
Обновлено вчера в 18:13
Футбол
Кейн готов увести сборную Англии с поля в случае проявлений расизма
Нападающий «Тоттенхэм Хотспур» и сборной Англии Гарри Кейн заявил, что в случае очередного проявления расизма во время матчей он уведёт свою команду с поля.
Обновлено в 03:47
Политика
Новак сказал, как действия Дании повлияют на «Северный поток – 2»
Затягивание Данией сроков рассмотрения заявки по маршруту «Северного потока – 2» не повлияет на сроки реализации проекта, заявил министр энергетики России Александр Новак.
Обновлено в 04:43
Наука
Риск смерти увеличивает употребление красного мяса
Обновлено вчера в 05:47
Футбол
Игрок «Барселоны» вспомнил о «сексе» на стадионе «Реала»
Защитник «Барселоны» активно выступал за независимость родного региона. Пике — чемпион мира и Европы в составе сборной Испании.
Обновлено в 03:01
Кино
Появился полный трейлер сериала «Чернобыль» от HBO
Обновлено в 03:06
Общество
В Минтруде предложили доплачивать за стресс на работе
В Минтруде решили начать разработку методики оценки эмоциональных и интеллектуальных нагрузок на работе.
Обновлено в 03:10
Футбол
Игуаин уходит из сборной Аргентины
Нападающий "Челси" Гонсало Игуаин завершил карьеру в сборной Аргентины.
Обновлено вчера в 15:20
Политика
Стало известно, зачем президент Эстонии приедет в Москву
Обновлено вчера в 11:10
Политика
Французский министр заявил, что Париж отказывается подчиняться США
Франция отказывается подчиняться (США и Китаю – прим. ред.).
Обновлено в 00:52
Культура
Снимавшая порно для детей британка обратилась за советом к священнику
Одна из участниц компании матерей, снимающих "правильные" порнографические фильмы для детей, посоветовалась со святым отцом.
Обновлено в 00:59
Авто
В Москве и Питере продается 45% всех премиальных машин в РФ
Лучшим среди провинциальных городов стал Екатеринбург, в котором было куплено 2,7 тыс. премиальных машин.
Обновлено вчера в 10:58
Общество
Модель из России госпитализирована в Шанхае с менингитом
Обновлено вчера в 18:49
Общество
Раскрыты перспективы врачей роддома со смешными зарплатами
Местные власти обратили внимание на проблемы работников медучреждения после того, как в сети появилось видео, на котором медики смеются над докладом своей начальницы об их средних зарплатах.
Обновлено вчера в 14:09
Наука
71-летняя женщина не чувствует боли из-за редкой мутации
Обновлено вчера в 08:00
Экономика
Голикова рассказала о программе «Содействие занятости населения»
Правительство РФ предлагает продлить реализацию госпрограммы "Содействие занятости населения" до 2024 года, на ее реализацию за шесть лет направят 402,8 миллиарда рублей, сообщила вице-премьер по социальным вопросам Татьяна Голикова на заседании российской трехсторонней комиссии (РТК).
Обновлено в 04:33
Политика
Коломойский обвинил Порошенко в провокации в Керченском проливе
Украинский олигарх Игорь Коломойский возложил на президента страны Петра Порошенко ответственность за ноябрьский конфликт в Керченском проливе.
Обновлено вчера в 16:25