Футбол

СМИ узнали зарплату Сульшера в «МЮ»Sportbox.RU вчера в 16:08

Ливерпуль — Тоттенхэм
31 марта
в 11:30
Чемпионат Англии
Стадион «Энфилд»
Стал известен размер заработной платы главного тренера «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннара Сульшера. Сообщается, что норвежец вошел в тройку самых высокооплачиваемых наставников АПЛ с доходом 7,5 миллионов фунтов стерлингов в год. Столько же зарабатывает главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп.
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Сульшер стал третьим в списке самых высокооплачиваемых тренеров АПЛ

Советский спортвчера в 16:57

СМИ: Сульшер – третий в списке самых высокооплачиваемых тренеров чемпионата Англии

ProstoProSportвчера в 16:29

Сульшер стал третьим в списке самых высокооплачиваемых тренеров АПЛ

Чемпионатвчера в 15:49

СМИ узнали зарплату Сульшера в «МЮ»

Sportbox.RUвчера в 16:08

Стала известна зарплата Сульшера в «МЮ»

Спорт-Экспрессвчера в 15:58

СМИ узнали зарплату Сульшера в «МЮ»

Матч ТВвчера в 16:08

Сульшер - в тройке самых высокооплачиваемых тренеров АПЛ

Sport.ruвчера в 16:29
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Автоматически обработано 7295 источников, обновлено в 03:19, Ашберн
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Из квартиры пенсионера на следующий день после пожара украли более двух миллионов рублей.
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Обновлено вчера в 17:57
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Происшествия

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Происшествия

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Технологии

Роскомнадзор предложил операторам тестировать Рунет на «суверенность»

Выбор для тестирования продукта RDP.RU, как рассказывает один из операторов, в Роскомнадзоре компаниям объяснили тем, что он оказался лучшим по итогам испытаний по фильтрации трафика.
Обновлено вчера в 14:31
Общество

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Предполагается, что специалисты предложат методики оценки повышенной нагрузки на здоровье сотрудников, чтобы впоследствии обязать работодателей учитывать ее влияние наряду с шумом, вибрациями и опасным излучением.
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Армия и оружие

Черноморский флот сопровождает корабли НАТО в Черном море

Черноморский флот взял на сопровождение вошедшую в акваторию Черного моря группу кораблей НАТО, сообщили в Национальном центре управления обороной.
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Хорошую новость сообщили тем, кто хочет авто из Японии

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Космос

В NASA попросили Россию отложить запуск «Союза» к МКС

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Политика

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Обновлено 27 марта в 08:04
Культура

В Белгороде чиновница лишилась поста после скандала с присягой мэра

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Футбол

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Защитник «Зенита» Бранислав Иванович, президент клуба Александр Медведев, тренер команды Сергей Семак и капитан клуба Александр Анюков 28 марта встретились с болельщиками и ответили на актуальные вопросы.
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Политика

«Ъ»: Путин не одобрил высокоскоростную магистраль в сторону Казани

Российский президент Владимир Путин не одобрил проект высокоскоростной магистрали (ВСМ) Железнодорожный — Гороховец, которая должна была стать первым участком ВСМ Москва — Казань.
Обновлено в 02:12
Футбол

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Политика

Президенты США и Южной Кореи встретятся в Вашингтоне 11 апреля

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Происшествия

Кадыров обратился к виновнику смертельного ДТП в Москве

Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал скрывшегося с места происшествия виновника ДТП на Можайском шоссе в Москве, в результате которого погибли два человека, незамедлительно явиться в полицию и "не позорить свой род".
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Ставропольский судья лишился статуса после видео с обнаженной женщиной

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Зампред правительства Хабаровского края подала в отставку

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Вступили в силу законы о недостоверных новостях и защите госсимволов

В России вступили в силу два закона: о блокировке недостоверных и искажающих факты (фейковых) новостей, а также материалов, оскорбляющих общество, государственные символы и институты власти.
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В Росстате назвали отрасли с самыми высокими зарплатами

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В случае возникновения чрезвычайных ситуаций (ЧС) Норвегия вынуждена будет полагаться на помощь российских спасателей.
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Уле Гуннар Сульшер
Норвежский футболист
Норвежский футболист и футбольный тренер. Выступал на позиции нападающего. После завершения карьеры игрока тренировал резервный состав «Манчестер Юнайтед», «Кардифф Сити» и «Молде». В настоящее время является исполняющим обязанности главного тренера «Манчестер Юнайтед» до завершения сезона 2018/19.
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Маурисио Почеттино
Аргентинский футболист
Аргентинский футболист и футбольный тренер. С 27 мая 2014 года - главный тренер английского клуба «Тоттенхэм Хотспур».
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