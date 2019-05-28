Экономика

СМИ узнали условие Сбербанка для подключения к системе платежей ЦБРБК 00:12

В пресс-службе Центробанка заявили, что не считают возможным «рассматривать подключение к системе какого-либо банка на особых условиях». Сбербанк сейчас считается крупнейшим игроком на рынке переводов между физическими лицами. Система быстрых платежей Центробанка станет его основным конкурентом.
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Сбербанк один процент

Монополист оценил свое подключение к системе быстрых платежей Сбербанк, на который приходится подавляющее большинство переводов между физлицами с карты на карту, готов подключиться к общей системе быстрых платежей (СБП), но только на особых условиях.
Коммерсантъвчера в 18:39

Подробнее о событии

«Ъ»: Сбербанк хочет получать комиссию в 1% при переводах по системе быстрых платежей

ТАСС01:43

СМИ узнали, в каком случае Сбербанк подключится к системе быстрых платежей

ФАН03:17

Сбербанк назвал цену за подключение к системе быстрых платежей

News.ru03:17

«Ъ»: Сбербанк выбивает себе процент с переводов через новую систему ЦБ

БИЗНЕС Online03:58

СМИ узнали условие Сбербанка для подключения к системе платежей ЦБ

РБК00:12

«Коммерсантъ» узнал о требованиях Сбербанка по подключению к Системе быстрых платежей

Ведомостивчера в 23:13

Сбербанк один процент

Коммерсантъвчера в 18:39
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Происшествия

В саратовской школе ученик ударил топором шестиклассницу

Обновлено в 05:39
Шоу-бизнес

Телеведущий Борис Корчевников располнел и обрюзг

Одиозный телеведущий Борис Корчевников опубликовал на своей странице в Instagram новое фото, которое несколько обескуражило его подписчиков.
Обновлено в 06:28
Политика

В Косове задержан россиянин, сотрудник миссии ООН

В Косове полиция задержала россиянина, сотрудника миссии ООН. Об этом сообщил президент Сербии Александр Вучич, передает ТАСС.
Обновлено в 05:07
Общество

«Связной» и «Евросеть» остались без главы

«МегаФон» официально заявил об интересе к покупке «Связного» в августе 2017 года, а в феврале 2018-го консолидировал 100 процентов «Евросети».
Обновлено в 06:20
Футбол

ЦСКА объявил об уходе Игнашевича

Футбольный клуб ЦСКА объявил об уходе Сергея Игнашевича с поста тренера молодёжного состава команды.
Обновлено в 05:19
Общество

Новосибирскому хирургу пришлось уволиться после твитов дочери

Обновлено в 05:41
Общество

Умер основатель Human Rights Watch Роберт Бернштейн

В 1978 году стал одним из основателей и председателем нескольких правозащитных групп, которые после объединения в 1988 году стали называться Human Rights Watch.
Обновлено в 05:26
ЖКХ

РЭК Свердловской области снизила тарифы на вывоз мусора

Региональная энергетическая комиссия Свердловской области снизила долгосрочные тарифы на вывоз мусора ООО "Рифей" (на 17%), обслуживающему Северную зону, и ЕМУП "Спецавтобаза" (на 30%), работающему, в том числе в Екатеринбурге.
Обновлено в 06:10
Происшествия

Два человека погибли в ДТП с туристическим автобусом в Приморье

Туристический автобус с иностранцами перевернулся в Приморье, погибли два человека, 13 пострадали, сообщили "Интерфаксу" во вторник в администрации региона.
Обновлено в 02:25
Политика

Зеленский впервые в качестве президента посетил Донбасс

Господин Зеленский осмотрел позиции военных в станице Луганской и населенный пункт Счастье, также выслушал доклад командующего силовой операцией в Донбассе Александра Сырского.
Обновлено вчера в 14:47
Общество

Смолянину грозит штраф до 100 тысяч рублей за оскорбление президента

Смоленский блогер Сергей Командиров может заплатить до 100 тысяч рублей за единственный пост ВКонтакте.
Обновлено в 04:38
Происшествия

В Японии мужчина с ножом напал на школьников

Неизвестный мужчина напал с ножом на группу людей в парке японского Кавасаки, среди пострадавших есть учащиеся школ, передает телеканал NHK.
Обновлено вчера в 20:22
Гаджеты

Представлен недорогой ноутбук Xiaomi RedmiBook 14

Бренд Redmi, принадлежащий компании Xiaomi, представил свой первый ноутбук – RedmiBook 14.
Обновлено в 06:53
Происшествия

Чиновник из Хакасии Сергей Зайцев объяснил нападение на журналиста

Чиновник из Хакасии и член "Единой России" Сергей Зайцев во время общения с журналистом телеканала "Россия 24" в своем кабинете напал на юношу.
Обновлено вчера в 03:03
Происшествия

Опубликован отчет о крушении самолета совладельца S7

Германия опубликовала отчет о крушении самолета, в результате которого погибли двое мужчин и совладелица российской авиакомпании S7 Наталия Филева.
Обновлено в 00:32
Шоу-бизнес

Дочь Ирины Салтыковой показала новое лицо после нападения собаки

Алиса Салтыкова, наконец, залечила раны, оставленные после нападения собаки полгода назад. Девушку серьезно покусала овчарка.
Обновлено в 06:51
Футбол

Гаттузо подтвердил уход из «Милана»

Главный тренер «Милана» Дженнаро Гаттузо подтвердил уход со своего поста в летнее межсезонье.
Обновлено в 03:49
Футбол

Дюков — о расширении РПЛ: идея заслуживает проработки

Что касается расширения, то лично я считаю, что идея заслуживает проработки, ведь клубы, которые не участвуют в еврокубках, проводят 30—31 игру за сезон.
Обновлено в 05:41
Происшествия

Опубликованы фото подлодки ВМС США после столкновения с горой

Фотографии были выложены в Сеть после столкновения атомной подводной лодки ВМС США San Francisco с горой в водах Тихого океана.
Обновлено в 04:06
Футбол

Берлинский «Унион» впервые в своей истории вышел в Бундеслигу

Обновлено в 01:31
Футбол

Главный тренер сборной Бельгии может возглавить «Барселону»

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес может возглавить «Барселону». Об этом сообщает Football Espana.
Обновлено в 02:39
Общество

После жары на Москву может налететь торнадо

Обновлено в 05:44
Здоровье

В России изменились правила обязательного медицинского страхования

Новые правила обязательного медицинского страхования вступают в силу в России со вторника, 28 мая.
Обновлено в 01:26
Хоккей

Сборная России сыграет в группе с командами Финляндии и США на ЧМ-2020

Сборные Канады, Швеции, Чехии, Германии, Словакии, Дании, Белоруссии и Великобритании сыграют в группе А. Встречи сборной России пройдут в Цюрихе, команды из группы А будут играть в Лозанне.
Обновлено в 05:49
Технологии

Онколог рассказал о трудностях с выявлением рака желудка

Рак желудка в России у пациентов выявляется на поздней стадии в 40% случаев, средняя продолжительность жизни таких больных составляет около года, заявил председатель Российского общества клинической онкологии, заместитель директора по научной работе НМИЦ онкологии имени Блохина, профессор Сергей Тюляндин.
Обновлено в 06:24
Армия и оружие

В Турции заявили о начале антитеррористической операции в Ираке

Турция начала наземную и воздушную антитеррористическую операцию на севере Ирака.
Обновлено в 04:04
Общество

Российских школьников начнут обучать ЗОЖ

К 2020 году в российских школах могут появиться программы, направленные на формирование здорового образа жизни (ЗОЖ).
Обновлено в 05:08
Экономика

Американские биржи могут открыться сильным снижением

Вечером откроются биржи США и, вероятно, сильным снижением.
Обновлено в 06:35
Политика

Порошенко станет спонсором радикалов

Бывший президент Украины Петр Порошенко станет спонсором Радикальной партии Олега Ляшко.
Обновлено в 06:50
Шоу-бизнес

Муж Леры Кудрявцевой высказался о своей супруге

Обновлено в 05:07
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