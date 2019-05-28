Экономика

СМИ узнали условие Сбербанка для подключения к системе платежей ЦБРБК 00:12

В пресс-службе Центробанка заявили, что не считают возможным «рассматривать подключение к системе какого-либо банка на особых условиях». Сбербанк сейчас считается крупнейшим игроком на рынке переводов между физическими лицами. Система быстрых платежей Центробанка станет его основным конкурентом.
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Сбербанк один процент

Монополист оценил свое подключение к системе быстрых платежей Сбербанк, на который приходится подавляющее большинство переводов между физлицами с карты на карту, готов подключиться к общей системе быстрых платежей (СБП), но только на особых условиях.
Коммерсантъвчера в 18:39

Подробнее о событии

«Ъ»: Сбербанк хочет получать комиссию в 1% при переводах по системе быстрых платежей

ТАСС01:43

Сбербанк готов подключиться к СБП за 1%?

Плас03:26

ЮниКредит Банк присоединился к СБП

Банки.рувчера в 08:55

«Коммерсантъ» узнал о требованиях Сбербанка по подключению к Системе быстрых платежей

Ведомостивчера в 23:13

Сбербанк один процент

Коммерсантъвчера в 18:39

Юникредит банк подключился к системе быстрых платежей

Rambler News Serviceвчера в 10:23

СМИ узнали условие Сбербанка для подключения к системе платежей ЦБ

РБК00:12
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Политика

Президент Сербии сообщил о задержании россиянина в Косово

В Косово задержан россиянин Михаил Краснощенков, сотрудник миссии ООН, заявил президент Сербии Александр Вучич, передает телеканал РТРС.
Обновлено в 05:10
Футбол

В Испании несколько человек задержаны за организацию договорных футбольных матчей

Речь идет о членах преступной группировки, - сообщает газета "Эль Мундо".
Обновлено в 04:31
Общество

Почти половине российских семей денег хватило только на еду и одежду

Хватает только на еду Почти 15% российских семей сообщили, что им хватает денег только на еду, а покупка одежды и оплата услуг ЖКХ вызывают затруднения, следует из итогов обследования за октябрь — декабрь 2018 года.
Обновлено вчера в 23:00
Происшествия

В МВД сообщили о 19 пострадавших в ДТП с автобусом в Приморье

В результате ДТП с участием пассажирского автобуса в Приморском крае погибли два человека, 19 пострадали.
Обновлено в 03:02
Музыка

Успех россиянки на украинском шоу «Голос. Дети» обернулся скандалом

Успех россиянки обернулся скандалом на конкурсе.
Обновлено вчера в 10:05
Футбол

Игнашевич покинул тренерский штаб молодежной команды ЦСКА

Московский футбольный клуб ЦСКА объявил на своем официальном сайте об уходе Сергея Игнашевича из тренерского штаба молодежной команды.
Обновлено в 05:07
Общество

День пограничника. По перекрытым улицам Саратова едут бронемашины

Возглавили колонну кавалеристы в форме пограничников времен гражданской войны и барабанщики из числа кадетов.
Обновлено в 04:08
Армия и оружие

В Турции заявили о начале антитеррористической операции в Ираке

Турция начала наземную и воздушную антитеррористическую операцию на севере Ирака.
Обновлено в 04:04
Происшествия

Авиакомпании просят проверить SSJ-100 с нуля

Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) обратилась к министру транспорта Евгению Дитриху с просьбой проверить SSJ-100 на соответствие сертификационным требованиям.
Обновлено в 02:15
ЖКХ

В Свердловской области значительно снизились тарифы на вывоз мусора

В 2019 году тариф для «Спецавтобазы» составит 474 рубля за кубометр мусора.
Обновлено в 04:35
Происшествия

Подросток ударил школьницу топором

Обновлено в 04:29
Политика

На Украине признали бесполезность европейских санкций против России

Европейские санкции против России абсолютно номинальны и никак не действуют на экономику России.
Обновлено в 00:25
Футбол

РФС исключил «Амкар» из списка членов организации

Пермский "Амкар", выступавший в премьер-лиге до сезона-2017/18 включительно, исключен из состава членов Российского футбольного союза (РФС).
Обновлено в 03:56
Общество

Депутата, предложившего запретить Minecraft, требуют уволить

Петиция об отставке депутата Законодательного собрания Красноярского края Владимира Рейнгардта появилась в соцсети «ВКонтакте».
Обновлено в 04:16
Шоу-бизнес

Муж Леры Кудрявцевой высказался о своей супруге

Обновлено в 05:07
Хоккей

Хоккеист Кузнецов прокомментировал скандальное видео с белым порошком

В Сети появилось видео, на котором он запечатлен в гостиничном номере в Лас-Вегасе со спящей женщиной и неизвестным белым порошком, рассыпанным по столу.
Обновлено вчера в 20:32
Здоровье

В России изменились правила медицинского страхования

В России вступил в силу приказ Минздрава о новых правилах обязательного медицинского страхования (ОМС), по которому для каждого жителя будет определена группа здоровья.
Обновлено в 01:38
Общество

Калининградский губернатор объяснил слова об очередях в детские сады

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов прокомментировал радиостанции "Говорит Москва" свои слова об очередях в детский сад.
Обновлено в 04:30
Армия и оружие

В Минобороны назвали сроки создания модернизированного вертолета Ка-52

Модернизированная с учетом сирийского опыта версия ударного вертолета Ка-52 «Аллигатор» — Ка-52М — будет создана к 2022 году.
Обновлено в 02:52
Происшествия

В Тамбове четырехлетний мальчик на иномарке сбил пенсионерку

Обновлено в 05:25
Происшествия

Главный «вор в законе» Томской области арестован

По версии следствия, житель Томска, имея статус «вора в законе», является главным криминальным авторитетом региона.
Обновлено в 05:21
Транспорт

Парковки и два новых сквера появятся в районе Остоженки в Москве

В рамках благоустройства пройдут и работы по озеленению - на Остоженке будет высажено более 100 новых деревьев и кустарников.
Обновлено в 03:52
Происшествия

В Японии мужчина с ножом напал на школьников

Неизвестный мужчина напал с ножом на группу людей в парке японского Кавасаки, среди пострадавших есть учащиеся школ, передает телеканал NHK.
Обновлено вчера в 20:22
Политика

Парламент Абхазии перенес дату выборов главы республики на 25 августа

Депутаты парламента Абхазии перенесли дату президентских выборов с 21 июля на 25 августа, сообщил во вторник ТАСС первый заместитель руководителя администрации президента республики Дмитрий Шамба.
Обновлено в 05:03
Авто

Первые седаны Mercedes-Benz Е-Класса выпущены в России

Российский завод Mercedes-Benz, который недавно был открыт в подмосковном индустриальном парке «Есипово», начал выпуск седанов Е-Класса.
Обновлено в 03:58
Экономика

В России мебель IKEA станет доступна в аренду

У входящей в Ingka шведской компании есть стратегия по повторному использованию и переработке мебели, нацеленная на продление «жизни» продукта, пояснил он.
Обновлено в 04:57
Армия и оружие

NI спрогнозировал последствия войны России с Европой без участия США

Эксперты считают, что Европа будет бессильна перед Россией, если США покинут НАТО.
Обновлено вчера в 20:18
Армия и оружие

Турция ждет российских специалистов для установки С-400

Обновлено в 02:45
Общество

Бизнес-омбудсмен предложил легализовать в России «котокафе»

Уполномоченный при президенте РФ по защите прав потребителей Борис Титов предложил официально разрешить в России так называемые «котокафе» — заведения, где посетители могут перекусить и одновременно пообщаться с кошками.
Обновлено в 05:04
Общество

Аномальная жара в Москве может спровоцировать смерчи и торнадо

Обновлено в 03:51
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