Экономика

СМИ узнали условие Сбербанка для подключения к системе платежей ЦБРБК 00:12

В пресс-службе Центробанка заявили, что не считают возможным «рассматривать подключение к системе какого-либо банка на особых условиях». Сбербанк сейчас считается крупнейшим игроком на рынке переводов между физическими лицами. Система быстрых платежей Центробанка станет его основным конкурентом.
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Сбербанк один процент

Монополист оценил свое подключение к системе быстрых платежей Сбербанк, на который приходится подавляющее большинство переводов между физлицами с карты на карту, готов подключиться к общей системе быстрых платежей (СБП), но только на особых условиях.
Коммерсантъвчера в 18:39

Подробнее о событии

«Ъ»: Сбербанк хочет получать комиссию в 1% при переводах по системе быстрых платежей

ТАСС01:43

«Коммерсантъ» узнал о требованиях Сбербанка по подключению к Системе быстрых платежей

Ведомостивчера в 23:13

СМИ узнали условие Сбербанка для подключения к системе платежей ЦБ

РБК00:12

Сбербанк готов подключиться к СБП за 1%?

Плас03:26

Сбербанк один процент

Коммерсантъвчера в 18:39

Юникредит банк подключился к системе быстрых платежей

Rambler News Serviceвчера в 10:23

ЮниКредит Банк присоединился к СБП

Банки.рувчера в 08:55
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Политика

Зеленский впервые посетил Донбасс в качестве президента

Обновлено вчера в 13:22
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Роскачество рассказало, как выбрать настоящее мороженое

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«Бостон» обыграл «Сент-Луис» в первом матче финала Кубка Стэнли

Обновлено в 00:13
Происшествия

В Уфе женщина на джипе насмерть сбила ребенка на велосипеде

В Уфе женщина за рулем внедорожника насмерть сбила девятилетнего мальчика на велосипеде, сообщили в ГИБДД Башкирии.
Обновлено в 02:34
Здоровье

В России изменились правила обязательного медстрахования

В России вступают в силу новые правила обязательного медицинского страхования, соответствующий приказ опубликован на официальном портале правовой информации.
Обновлено в 00:18
Экономика

Росстат: почти половине россиян хватает денег только на еду и одежду

Почти половина (48,2%) российских семей не могут приобрести товары длительного пользования, поскольку денег хватает только на еду и одежду, сообщил РБК со ссылкой на данные Росстата.
Обновлено в 03:38
Происшествия

Авиарейс из Пулково в Анталью не смог вылететь из-за поломки шасси

Сегодня утром, 28 мая, самолет из Пулково не смог вылететь в Турцию из-за неисправного шасси.
Обновлено в 02:00
Политика

Вучич привел армию в боеготовность из-за задержания сербов в Косово

Президент Сербии Александр Вучич приказал привести Вооруженные силы страны и спецназ МВД в полную боевую готовность, передает национальное телевидение.
Обновлено в 03:56
Политика

Команда Зеленского ищет новые кадры для проведения реформ в стране

Команда президента Украины Владимира Зеленского запустила проект "социальный лифт", в рамках которого планирует найти квалифицированных специалистов для реформирования страны.
Обновлено в 03:55
Происшествия

В Приморье перевернулся автобус с китайцами, есть жертвы

В Уссурийске в Приморском крае перевернулся автобус, в котором находились более 40 граждан КНР, передает ТАСС сообщение источника в экстренных службах региона.
Обновлено в 02:43
Политика

Киев намерен добиваться международного статуса Керченского пролива

Украина намерена добиваться определения международного статуса Керченского пролива.
Обновлено вчера в 15:25
Политика

Французский историк объяснила, почему Европа отвергает Россию

Французский историк Элен Каррер д'Анкосс объяснила, почему Европа отвергает Россию.
Обновлено вчера в 05:52
Финансы

Рубль дорожает к доллару и евро на открытии торгов

Торговая сессия 27 мая демонстрирует рост российских фондовых индексов. Рубль на открытии торгов дорожает к доллару и евро.
Обновлено вчера в 03:31
Авто

В Сети появилось фото Kia Xceed без камуфляжа

Новый кросс-хэтчбек KIA XCeed, который ранее неоднократно попадал в объективы фотошпионов, впервые показали без камуфляжа.
Обновлено вчера в 07:37
Шоу-бизнес

Изуродованное овчаркой лицо после пластики показала дочь Салтыковой

31-летняя Алиса Салтыкова в инстаграме призналась, что полгода назад ее покусала за лицо овчарка.
Обновлено в 03:54
Энергетика

МВФ вынуждает Киев покупать дорогой газ, считают в Раде

Депутат Верховной рады Виктор Бондарь заявил, что Украина покупает европейский газ по завышенной цене. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 19:17
Происшествия

Авиакомпании попросили Минтранс проверить Sukhoi Superjet 100

Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) попросила Минтранс России проверить системы самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) на соответствие сертификационным требованиям.
Обновлено в 03:48
Армия и оружие

Скорость российских крылатых ракет решили довести до гиперзвуковой

Специалисты совершенствуют российские сверхзвуковые крылатые ракеты путем доведения их скорости до гиперзвуковой, сообщил гендиректор «НПО машиностроения» Александр Леонов.
Обновлено в 03:07
Хоккей

Хоккеист Кузнецов прокомментировал скандальное видео с белым порошком

Обновлено вчера в 20:32
Общество

На жителя Смоленска составили протокол о неуважении к власти из-за картинки с Путиным под новостью о неуважении к власти

На жителя Смоленска Сергея Командирова составили административный протокол о неуважении к власти из-за картинки с президентом России Владимиром Путиным под новостью о неуважении к власти.
Обновлено в 02:25
Шоу-бизнес

Лидия Федосеева-Шукшина призналась в желании покончить с собой во время беременности

Актриса Лидия Федосеева-Шукшина рассказала, что хотела покончить с собой, когда была беременна своей дочерью Марией.
Обновлено в 02:08
Экономика

«Даймлер Камаз Рус» рассматривает возможность локализации производства рам и баков

"Даймлер Камаз Рус" рассматривает возможность локализации производства рам и баков для большегрузов, сообщил журналистам гендиректор совместного предприятия Андреас Дойшле после пресс-конференции.
Обновлено вчера в 14:18
Происшествия

Во Владивостоке обрушившиеся бетонные блоки раздавили четыре машины

Во Владивостоке вечером 27 мая бетонные блоки ведущей к жилым домам лестницы разрушились из-за дождя и обвалились на стоящие рядом машины, сообщает VL.ru.
Обновлено в 03:54
Происшествия

В Уфе врачи делали кесарево на траве женщине, выпавшей из окна роддома

Женщина и ребенок выжили после пережитого.В Уфе медики спасли молодую мать и новорожденного ребенка, которые случайно выпали из окна палаты в роддоме.
Обновлено в 03:10
Общество

В России хотят запретить предоставление третьим лицам сведений из ЕГРН

Минэкономразвития предлагает запретить предоставление третьим лицам сведений из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН), сообщила во вторник газета "Ведомости".
Обновлено в 02:31
Происшествия

В Хабаровске ребенок провалился в коллектор с горячей водой

Обновлено вчера в 23:28
Музыка

Успех россиянки на украинском «Голос. Дети» возмутил украинцев

Обновлено вчера в 20:44
Общество

Тимати показал Шойгу созданную совместно с Минобороны коллекцию одежды

На показе присутствовал лично глава Минобороны Сергей Шойгу, которому Тимати подарил фирменную армейскую куртку, сшитую по индивидуальному дизайну.
Обновлено в 02:01
Политика

На Украине признали бесполезность европейских санкций против России

Европейские санкции против России абсолютно номинальны и никак не действуют на экономику России.
Обновлено в 00:25
Общество

Генконсульство РФ озабочено проверкой телефонов при въезде в Китай

Генеральное консульство РФ в Гуанчжоу направило дипломатическую ноту властям Китая с просьбой прояснить правила просмотра сотовых телефонов и проверки переписки в мессенджерах при пересечении китайской границы.
Обновлено в 01:25
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