Экономика
СМИ узнали условие Сбербанка для подключения к системе платежей ЦБРБК 00:12
В пресс-службе Центробанка заявили, что не считают возможным «рассматривать подключение к системе какого-либо банка на особых условиях». Сбербанк сейчас считается крупнейшим игроком на рынке переводов между физическими лицами. Система быстрых платежей Центробанка станет его основным конкурентом.
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Монополист оценил свое подключение к системе быстрых платежей Сбербанк, на который приходится подавляющее большинство переводов между физлицами с карты на карту, готов подключиться к общей системе быстрых платежей (СБП), но только на особых условиях.Коммерсантъвчера в 18:39
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«Коммерсантъ» узнал о требованиях Сбербанка по подключению к Системе быстрых платежей
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