Экономика

СМИ узнали условие Сбербанка для подключения к системе платежей ЦБРБК 00:12

В пресс-службе Центробанка заявили, что не считают возможным «рассматривать подключение к системе какого-либо банка на особых условиях». Сбербанк сейчас считается крупнейшим игроком на рынке переводов между физическими лицами. Система быстрых платежей Центробанка станет его основным конкурентом.
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с чего всё началось

Сбербанк один процент

Монополист оценил свое подключение к системе быстрых платежей Сбербанк, на который приходится подавляющее большинство переводов между физлицами с карты на карту, готов подключиться к общей системе быстрых платежей (СБП), но только на особых условиях.
Коммерсантъвчера в 18:39

Подробнее о событии

«Ъ»: Сбербанк хочет получать комиссию в 1% при переводах по системе быстрых платежей

ТАСС01:43

Сбербанк назвал цену за подключение к системе быстрых платежей

News.ru03:17

Сбербанк один процент

Коммерсантъвчера в 18:39

«Коммерсантъ» узнал о требованиях Сбербанка по подключению к Системе быстрых платежей

Ведомостивчера в 23:13

СМИ узнали условие Сбербанка для подключения к системе платежей ЦБ

РБК00:12

Юникредит банк подключился к системе быстрых платежей

Rambler News Serviceвчера в 10:23

ЮниКредит Банк присоединился к СБП

Банки.рувчера в 08:55
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Общество

Почти четверть россиян стали экономить на еде

За прошедший год россияне увеличили экономию по всем статьям расходов. Так, на еде экономили почти четверть опрошенных (24%).
Обновлено в 00:29
Армия и оружие

Американские военные летчики рассказали о встречах с НЛО

Оба пилота летали на самолетах F/A-18 Super Hornet.
Обновлено вчера в 12:15
Здоровье

В России изменились правила обязательного медстрахования

В России вступают в силу новые правила обязательного медицинского страхования, соответствующий приказ опубликован на официальном портале правовой информации.
Обновлено в 00:18
Энергетика

Белоруссия установила тарифы на прокачку российской нефти

Белорусское министерство антимонопольного регулирования и торговли обнародовало тарифы на прокачку нефти по магистральным трубопроводам «Гомельтранснефть Дружба» и «Полоцктранснефть Дружба», включая реверс к российской станции «Унеча».
Обновлено вчера в 23:38
Общество

Правительство поддержало повышение штрафов за неявку в военкомат

Правительство поддерживает законопроект об увеличении штрафов за неявку в военкомат, сообщает ТАСС со ссылкой на проект официального отзыва кабинета министров на законодательную инициативу депутатов Еврейской автономной области.
Обновлено в 02:26
Происшествия

Момент падения башенного крана в Перми сняли на видео

На кадрах видно, что кран завалился во время поворота стрелы, при падении он развалился на три части и повредил три дома, в которых в тот момент никого не было.
Обновлено в 02:29
Хоккей

«Бостон» обыграл «Сент-Луис» в первом матче финала Кубка Стэнли

Обновлено в 00:13
Шоу-бизнес

Певица МакSим впервые появилась на сцене после реабилитации

Известная российская певица МакSим впервые появилась на сцене после недавней реабилитации, проходившей вследствие серьезного ДТП.
Обновлено вчера в 09:37
Политика

В Киеве решили добиваться международного статуса Керченского пролива

Заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль заявила, что страна намерена добиваться международного статуса Керченского пролива.
Обновлено вчера в 15:57
Происшествия

Опубликован отчет о крушении самолета совладельца S7

Обновлено в 00:32
Футбол

Слуцкий назвал лучших футболистов, которых когда-либо тренировал

Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий назвал имена трех лучших футболистов, которых когда-либо тренировал.
Обновлено вчера в 12:27
Общество

Медведев запретил госучреждениям закупать импортное вино

Премьер Дмитрий Медведев подписал постановление, согласно которому запрещается закупать вина зарубежного производства для нужд государственных и муниципальных учреждений.
Обновлено в 01:03
Политика

На Украине обвинили Евросоюз в развале экономики

Подписав соглашение об ассоциации с ЕС, Киев согласился на заведомо невыгодные условия, которые губят украинскую экономику.
Обновлено вчера в 23:17
Гаджеты

В Windows прекратили работать с Huawei

Американская компания прекратила принимать новые заказы от Huawei на аппараты под управлением ОС Windows.
Обновлено вчера в 02:05
Политика

Медведев отменил в России внутрисетевой роуминг

Премьер-министр Дмитрий Медведев отменил в России внутрисетевой роуминг, подписав соответствующее постановление.
Обновлено вчера в 15:04
Политика

Медведев допустил расширение ЕАЭС

Евразийский экономический союз (ЕАЭС) может быть расширен, поскольку это открытое объединение, заявил в интервью телеканалу «Россия 24» премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
Обновлено в 01:28
Общество

«Роскачество» рассказало, как выбрать настоящее мороженое

Обновлено в 02:28
Происшествия

В Японии неизвестный с ножом напал на школьников

Неизвестный напал с ножом на людей в японском городе Кавасаки. Среди пострадавших есть школьники.
Обновлено вчера в 19:44
Происшествия

В Уфе врачи делали кесарево на траве женщине, выпавшей из окна роддома

Женщина и ребенок выжили после пережитого.В Уфе медики спасли молодую мать и новорожденного ребенка, которые случайно выпали из окна палаты в роддоме.
Обновлено в 03:10
Хоккей

НХЛ собирает факты о видео с Кузнецовым

Вице-комиссар Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Билл Дэйли заявил, что его организация начала собирать факты произошедшего с нападающим «Вашингтон Кэпиталз» Евгением Кузнецовым, однако преждевременно называть это расследованием.
Обновлено в 02:22
Футбол

Неймар прилетел в штаб сборной Бразилии на личном вертолете

Обновлено в 03:00
Космос

Пермяки могут увидеть в ночном небе цепочку спутников Илона Маска

60 летящих космических объектов будут заметны при ясной погоде В пятницу, 24 мая компания Илона Маска SpaceX запустила с мыса Канаверал систему спутникового широкополосного интернета, который может быть доступен каждому жителю планеты Земля.
Обновлено вчера в 23:30
Общество

Мост в Киеве продолжает трескаться

Пешеходно-велосипедный мост, который соединяет парк «Владимирская горка» с аркой Дружбы народов, был открыт 25 мая.
Обновлено вчера в 07:52
Здоровье

Российским школьникам захотели добавить новый предмет

Новый школьный предмет планируют внедрить в следующем году.
Обновлено в 02:54
Культура

Леонид Якубович рассказал о секретах съемок «Поля чудес»

Обновлено в 03:16
Шоу-бизнес

Дочь Салтыковой рассказала о том, как ее лицо покусала овчарка

Дочь Ирины Салтыковой Алиса поделилась фотографиями, сделанными до и после пластической операции.
Обновлено вчера в 23:24
Происшествия

Аэропорт эвакуировали из-за угрозы взрыва на Сахалине

Ранее сообщалось, что пассажиры были эвакуированы из международного аэропорта Сочи из-за сообщения о "минировании" здания.
Обновлено вчера в 22:29
Происшествия

Два человека погибли в ДТП с туристическим автобусом в Приморье

Туристический автобус с иностранцами перевернулся в Приморье, погибли два человека, 13 пострадали, сообщили "Интерфаксу" во вторник в администрации региона.
Обновлено в 02:25
Экономика

Рогозин назвал ситуацию с долгами Центра Хруничева угрозой нацбезопасности

Финансовая ситуация в Центре Хруничева угрожает национальной безопасности.
Обновлено в 01:14
Армия и оружие

Израиль атаковал ракетную установку в Сирии

Обновлено вчера в 16:13
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