Экономика
СМИ узнали условие Сбербанка для подключения к системе платежей ЦБРБК 00:12
В пресс-службе Центробанка заявили, что не считают возможным «рассматривать подключение к системе какого-либо банка на особых условиях». Сбербанк сейчас считается крупнейшим игроком на рынке переводов между физическими лицами. Система быстрых платежей Центробанка станет его основным конкурентом.
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Монополист оценил свое подключение к системе быстрых платежей Сбербанк, на который приходится подавляющее большинство переводов между физлицами с карты на карту, готов подключиться к общей системе быстрых платежей (СБП), но только на особых условиях.Коммерсантъвчера в 18:39
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«Коммерсантъ» узнал о требованиях Сбербанка по подключению к Системе быстрых платежей
Ведомостивчера в 23:13
Cервис быстрых платежей. Насколько востребованы инновационные финансовые технологии?
Курган и курганцывчера в 08:39
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Путин поздравил российских пограничников с профессиональным праздником
Президент России Владимир Путин 28 мая поздравил сотрудников и ветеранов Пограничной службы ФСБ России с Днем пограничника.
Обновлено вчера в 17:58
Происшествия
Во Владивостоке подпорная стена упала на автомобили
Ночью во Владивостоке на улице Ладыгина, 11 на три припаркованных автомобиля упала подпорная стенка.
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Экономика
В копилках у россиян осталось 10 миллиардов монет
Пятая часть, около 10 миллиардов монет, находится в копилках и может быть возвращена в обращение.
Обновлено вчера в 20:15
Политика
Киев хочет добиться международного статуса Керченского пролива
Власти Украины намерены добиваться определения международного статуса российского Керченского пролива.
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Происшествия
Германия опубликовала отчет о крушении самолета совладельца S7 Филевой
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Здоровье
На Украине с начала года корью заболели более 50 тысяч человек
С лета 2017 года корью в стране заболели более 100 тысяч человек, 38 из них умерли С начала текущего года корью на Украине заболели свыше 50 тысяч человек, 17 из них умерли от осложнений этого вирусного заболевания, сообщается на сайте минздрава страны.
Обновлено вчера в 11:37
Политика
Министр предложил вообще отменить пенсии
Россияне резко ответили министру, который считает, что отмена пенсий повлечет рост экономического развития, сообщает DEITA.
Обновлено вчера в 00:55
Политика
Избранный президент Литвы рассказал об отношениях с РФ
Избранный президент Литвы Гитанас Науседа усомнился в том, что отношения между Вильнюсом и Москвой могут поменяться.
Обновлено вчера в 21:16
Экономика
Экономист фонда Якунина выявил зависимость счастья от числа миллиардеров
«Определенная степень неравенства в распределении богатства и доходов оказывает положительное воздействие на ощущение счастья, особенно в странах с низким уровнем дохода», — резюмирует экономист.
Обновлено вчера в 23:30
Хоккей
Хоккеист Кузнецов прокомментировал скандальное видео с белым порошком
В Сети появилось видео, на котором он запечатлен в гостиничном номере в Лас-Вегасе со спящей женщиной и неизвестным белым порошком, рассыпанным по столу.
Обновлено вчера в 20:32
Энергетика
Омские АЗС подняли цены на бензин
Сегодня, 28 мая, сеть АЗС «Топлайн» повысила на 15 копеек цены на бензины марок АИ-98, АИ-95 и АИ-92.
Обновлено вчера в 21:55
Авто
Начались продажи внедорожного купе Volkswagen Teramont X в Китае
Новый купеобразный внедорожник Volkswagen Teramont X, представленный несколько недель назад на автосалоне в Шанхае, вышел в продажу в Китае.
Обновлено вчера в 22:19
Хоккей
«Бостон» выиграл стартовый матч финальной серии Кубка Стэнли
Обновлено в 01:09
Происшествия
У побережья Японии нашли фрагмент двигателя и крыло разбившегося F-35А
Японские военные обнаружили фрагмент двигателя и крыло многоцелевого истребителя F-35A Воздушных сил самообороны страны, потерпевшего крушение в начале апреля в Тихом океане у побережья на севере острова Хонсю.
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Здоровье
В России изменились правила обязательного медстрахования
В России вступают в силу новые правила обязательного медицинского страхования, свидетельствует приказ Министерства здравоохранения.
Обновлено в 00:18
Экономика
Почти половине российских семей денег хватило только на еду и одежду
Хватает только на еду Почти 15% российских семей сообщили, что им хватает денег только на еду, а покупка одежды и оплата услуг ЖКХ вызывают затруднения, следует из итогов обследования за октябрь — декабрь 2018 года.
Обновлено вчера в 23:00
Футбол
Неймара лишили капитанской повязки сборной Бразилии
Главный тренер сборной Бразилии Тите (Аденор Леонардо Бакши) принял решение лишить Неймара капитанской повязки.
Обновлено в 02:26
Происшествия
В Хакасии глава района напал на журналиста «России 24»
На кадрах, показанных в эфире "России 24", корреспондент спросил у Зайцева, почему погорельцы в селе Шира, пострадавшие от пожаров 12 апреля 2015 года, до сих пор живут в нечеловеческих условиях.
Обновлено вчера в 04:37
Происшествия
В Японии мужчина с ножом напал на школьников
Неизвестный мужчина напал с ножом на группу людей в парке японского Кавасаки, среди пострадавших есть учащиеся школ, передает телеканал NHK.
Обновлено вчера в 20:22
Шоу-бизнес
Лидия Федосеева-Шукшина призналась в желании покончить с собой во время беременности
Актриса Лидия Федосеева-Шукшина рассказала, что хотела покончить с собой, когда была беременна своей дочерью Марией.
Обновлено в 02:08
Общество
На жителя Смоленска составили протокол о неуважении к власти из-за картинки с Путиным под новостью о неуважении к власти
На жителя Смоленска Сергея Командирова составили административный протокол о неуважении к власти из-за картинки с президентом России Владимиром Путиным под новостью о неуважении к власти.
Обновлено в 02:25
Армия и оружие
Израиль атаковал ракетную установку в Сирии
Обновлено вчера в 15:18
Происшествия
В Красноярском крае медведь зашел на детскую площадку
Обновлено вчера в 23:55
Общество
Евтушенков откажется от партнерства с ЛСР по застройке 100 га на ЗИЛе
В декабре 2015 года "Развитие" купило право застройки 109 га южной части ЗИЛа (ООО "ЗИЛ-Юг") за 34,2 млрд руб. Вместе "Лидер-Инвест" и "Группа ЛСР" планировали построить до 2022 года жилой район общей площадью 1,6 млн кв. м. ФАС зарегистрировала ходатайство АО "Лидер-Инвест" в понедельник, 27 мая.
Обновлено в 02:00
Политика
Зеленский впервые в качестве президента посетил Донбасс
Обновлено вчера в 14:47
Экономика
РБК узнал о новом плане Utair по спасению компании от банкротства
В декабре 2018 г. Utair допустила дефолт по одному из синдицированных кредитов и по отдельному кредиту Сбербанка на 17,4 млрд руб. В апреле компания попросила полностью списать синдицированный кредит на 23,7 млрд руб. и 50% кредита на 15,4 млрд руб. По информации РБК, банки выступили против какого-либо списания долгов, а срок пролонгации ограничили 15 годами.
Обновлено в 02:15
Гаджеты
Microsoft прекращает сотрудничество с Huawei
Сервисная группа из штаб-квартиры Microsoft в Шэньчжэне была отозвана, и Microsoft прекратила принимать новые заказы на устройства Huawei, базирующиеся на Windows.
Обновлено вчера в 09:11
Авто
Появились новые изображения пикапа на базе LADA Vesta
«Авто Mail.ru» распространил новые рендерные изображения пикапа на базе LADA Vesta.
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Здоровье
Названы девять помогающих продлить молодость продуктов
Арбузы, в свою очередь, являются богатым источником ликопина — антиоксиданта, помогающего сохранить здоровье и молодость кожи.
Обновлено вчера в 16:57
Происшествия
SSJ-100 попросили перепроверить
Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) обратилась к Министерству транспорта России с просьбой проверить системы самолета Sukhoi Superjet 100 на соответствие сертификационным требованиям.
Обновлено вчера в 23:42