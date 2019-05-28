СМИ узнали условие Сбербанка для подключения к системе платежей ЦБРБК 00:12

Монополист оценил свое подключение к системе быстрых платежей Сбербанк, на который приходится подавляющее большинство переводов между физлицами с карты на карту, готов подключиться к общей системе быстрых платежей (СБП), но только на особых условиях.

с чего всё началось

В пресс-службе Центробанка заявили, что не считают возможным «рассматривать подключение к системе какого-либо банка на особых условиях». Сбербанк сейчас считается крупнейшим игроком на рынке переводов между физическими лицами. Система быстрых платежей Центробанка станет его основным конкурентом.

СМИ узнали условие Сбербанка для подключения к системе платежей ЦБ

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