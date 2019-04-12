СМИ узнали тайные имена семьи Порошенко для выезда с УкраиныГазета.Ru 11:58

Опубликованы имена, под которыми семья президента Украины Петра Порошенко тайно выезжает за пределы страны. Об этом пишет "Страна.ua" По данным издания, поддельные документы для главы государства изготавливает Служба безопасности Украины (СБУ).

СМИ узнали тайные имена семьи Порошенко для выезда с Украины

Происшествия В Петербурге застрелили бизнесмена, сообщил источник Неизвестный застрелил из пистолета бизнесмена Владимира Кулебакина в Выборгском районе Петербурга, сообщил РИА источник в силовых структурах.

Политика МИД Литвы передал ноту посольству России из-за угроз дипломатам МИД Литвы вызвал российского посла и вручил ему ноту из-за угроз, которые поступали в адрес сотрудников литовского посольства в Москве и членов их семей.

Политика Хакеры Anonymous пригрозили Великобритании ответить на арест Ассанжа Хакеры из международной группы Anonymous обратились к властям Великобритании и их сторонникам в связи с арестом основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа.

Авто Mitsubishi научила пикап L200 разгоняться до «сотни» за 3,5 секунды Двигатель Mitsubishi L200 SuperUte выдает 344 лошадиные силы и 677 Нм момента. С места до «сотни» пикап разгоняется за 3,5 секунды.

Экономика Счетная палата выявила рост нарушений в госзакупках в 5 раз за 2 года Сумма выявленных Счетной палатой нарушений законодательства за 2018 год оказалась в 5,5 раза выше суммы нарушений за 2016 год.

Наука Мыши на МКС начали бегать кругами Некоторые особи через неделю жизни в невесомости начали бегать кругами по клеткам.

Политика Зеленский рассказал о темах встречи с Макроном Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский поделился эмоциями от переговоров с французским лидером Эммануэлем Макроном, которые состоялись ранее 12 апреля.

Космос 58 лет назад Юрий Гагарин совершил первый полёт в космос В России сегодня отмечают День космонавтики. Наша страна первой запустила спутник Земли и отправила человека в космос.

Автоспорт На машине Квята сменили двигатель На машине российского пилота "Торо Россо" Даниила Квята произведена замена двигателя.

Футбол Нико Ковач: «Левандовский и Коман не будут оштрафованы за драку» Главный тренер «Баварии» Нико Ковач подтвердил, что нападающие Роберт Левандовский и Кингсли Коман подрались на тренировке мюнхенского клуба.

Шоу-бизнес Беременная Лера Кудрявцева не смогла скрыть округлившийся живот Беременная Лера Кудрявцева не смогла скрыть округлившийся живот Поклонники уверены, что телеведущая вновь беременна.

Политика Путин усомнился в возможности «нагнуть концессионеров» платных дорог В ходе встречи с сотрудниками НПО у президента спросили, можно ли построить дорогу между Старыми и Новыми Химками, а также организовать льготный проезд для работников «Энергомаша» по платной дороге Санкт-Петербург — Москва.

Шоу-бизнес Татьяна Навка растит свою дочь балериной Фигуристка Татьяна Навка на своей странице в Instagram опубликовала снимок с занятий дочери. Она хочет вырастить девочку балериной.

Авто Кабриолеты Aurus участвуют в репетиции парада Победы Aurus Senat Cabrio участвует в репетиции парада Победы на Красной площади.

Технологии Роскомнадзор предупредил об опасности бесплатного просмотра «Игры престолов» Роскомнадзор (РКН) предупредил россиян об опасности просмотра нового сезона сериала "Игра престолов" на бесплатных онлайн-ресурсах.

Политика ФСБ попросили разобраться с белорусской контрабандой Россельхознадзор обратился в ФСБ и Министерство транспорта с просьбой о пресечении серых схем поставок животноводческой продукции из Белоруссии, сообщает ТАСС.

Хоккей Борис Михайлов: «Авангард» своей игрой заслужил выход в финал Кубка Гагарина Омский хоккейный клуб "Авангард" заслужил выход в финал Кубка Гагарина своей игрой в течение сезона-2018/19.