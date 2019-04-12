СМИ узнали тайные имена семьи Порошенко для выезда с УкраиныГазета.Ru 11:58

Опубликованы имена, под которыми семья президента Украины Петра Порошенко тайно выезжает за пределы страны. Об этом пишет "Страна.ua" По данным издания, поддельные документы для главы государства изготавливает Служба безопасности Украины (СБУ).

СМИ узнали тайные имена семьи Порошенко для выезда с Украины

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