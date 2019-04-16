Происшествия
Гулиев заплатил 155 тысяч рублей избитому им пешеходуSport24.ru 10:59
Полузащитник «Спартака» Аяз Гулиев заплатил 155 тысяч рублей, чтобы избитый им пешеход написал в полиции отказ от претензий, сообщает телеграм-канал Mash. 10 апреля на Краснопрудной улице в Москве «Мерседес» Гулиева проехал на красный свет и задел переходившего дорогу американца.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7306 источников, обновлено в 15:33, Ашберн
Кино
В российской версии «Хеллбоя» Сталина заменили на Гитлера
В российском прокате фильма «Хеллбой» упоминание Иосифа Сталина заменили на Адольфа Гитлера, а оригинальное произношение на английском заглушили, оставив измененные субтитры.
Обновлено в 14:30
Армия и оружие
ВМФ тестирует систему радиоэлектронной защиты в Черном море
Обновлено вчера в 14:00
Шоу-бизнес
Жена «Рыжего» из «Иванушек» ушла к баскетболисту
Издание Super опубликовало фотографии, на которых Марина запечатлена с 27-летним баскетболистом Андреем Зубковым.
Обновлено в 09:59
Общество
Уровень одобрения Сталина россиянами побил исторический рекорд
С восхищением и уважением В марте социологи Левада-центра провели очередной опрос об отношении россиян к фигуре Иосифа Сталина (его итоги есть у РБК).
Обновлено в 00:00
Футбол
Мать Кокорина хочет, чтобы к видео драки открыли доступ всем
Мать футболиста Александра Кокорина Светлана пообщалась с журналистами после пятого заседания по делу о двух драках в центре Москвы.
Обновлено в 14:45
Политика
Порошенко и Зеленский договорились о дебатах
16 апреля штаб Порошенко вновь попытался выдвинуть другие условия и предложил Зеленскому провести дебаты 19 апреля сначала на стадионе, а затем в студии государственного канала «Общественный».
Обновлено в 09:58
Политика
Надежда Савченко освобождена из-под стражи
Обновлено в 02:24
Политика
Госдума приняла закон о надежном интернете
Законопроект о надежной работе Рунета утвержден в третьем, окончательном чтении. Об этом сообщается на сайте Госдумы.
Обновлено в 04:29
Наука
Пульс в 75 ударов в состоянии покоя повышает риск ранней смерти
Если у мужчины старше 50 лет пульс в состоянии покоя составляет от 75 ударов в минуту и выше, то его вероятность уйти из жизни раньше времени в следующие 20 лет вырастает в два раза.
Обновлено в 07:30
Энергетика
Минфин оценил потери бюджета от корректировки демпфера
Минфин пересмотрел объем возможных выпадающих доходов бюджета от корректировки демпфирующего механизма (компенсационный механизм для нефтеперерабатывающей отрасли) - они могут составить от 60 млрд до 200 млрд рублей в год, сообщил журналистам глава департамента налоговой и таможенно-тарифной политики Минфина Алексей Сазанов.
Обновлено в 09:50
Технологии
Пермская компания Promobot показала в Сколково андроида Алекса
Пермская стартап-компания Promobot презентовала в Сколково андроида Алекса.
Обновлено в 12:21
Политика
Порошенко обещает в июне добиться ввода миротворцев в Донбасс
Кандидат в президенты Украины, действующий глава государства Пётр Порошенко обещает, что на встрече в «нормандском формате», которая, по его словам, может состояться в начале июня, он, в случае своего переизбрания на пост президента Украины, добьётся решения о введении миротворческой миссии Организации Объединённых Наций в Донбасс.
Обновлено в 14:18
Шоу-бизнес
Ани Лорак: «Больше не могу засыпать одна»
Недавно звезда решила рассказать о своих чувствах после расставания с мужем. В последнее время Ани Лорак полностью погружена в работу.
Обновлено в 13:00
Шоу-бизнес
Дочь Ларисы Гузеевой стала блондинкой
Поклонники оценили смену имиджа Ларисы Гузеевой. Ольга Бухарова решилась стать блондинкой вслед за звездной мамой.
Обновлено в 15:00
Политика
Лукашенко назвал свой визит в Турцию новой вехой в отношениях стран
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе официального визита в Анкару заявил о начале нового этапа в отношениях с Турцией.
Обновлено в 13:49
Политика
На Украине заговорили о массовом бегстве команды Порошенко: предают и уезжают
Даже Юрий Луценко начал заниматься уголовными делами против окружения Порошенко, что говорит о желании генпрокурора самостоятельно продолжить политическую карьеру после смены власти в стране.
Обновлено в 09:59
Происшествия
В Чувашии женщина задушила мужчину, отомстив за изнасилование
Выяснилось, что таким образом ему отомстили за изнасилование Как сообщили в региональном управлении СК России по Чувашии, преступление было совершено в феврале 2017 года.
Обновлено в 07:00
Авто
Компания Haval представит концепт Haval Vision 2025
Появилась информация о новом концепте Haval Vision 2025.
Обновлено вчера в 10:42
Авто
Не родись красивым: Hyundai представил новое поколение Creta
На автосалоне в Шанхае компания Hyundai презентовала новую генерацию кроссовера ix25, аналог которого продаётся в России под именем Creta.
Обновлено в 08:20
Хоккей
Макгрегор поздравил Овечкина с нокаутом в драке со Свечниковым
Боец смешанного стиля (ММА) Конор Макгрегор поздравил российского нападающего хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина с нокаутом в драке с форвардом «Каролины» Андреем Свечниковым.
Обновлено в 07:03
Авто
АвтоВАЗ предложил россиянам придумать названия для новых моделей Lada
АвтоВАЗ предложил посетителям своего сайта придумать названия для новых автомобилей Lada, сообщила пресс-служба компании.
Обновлено в 12:28
Наука
Каждый хочет немного СИ: как синхротронное излучение помогает науке
Сегодня в России, в соответствии с Поручением президента, реализуется проект по созданию современных установок последнего поколения — ИССИ-4 (специализированный источник синхротронного излучения) в городе Протвино и Сибирского кольцевого источника фотонов (ЦКП «СКИФ») в новосибирском Академгородке.
Обновлено вчера в 08:47
Экономика
Дания не смогла назвать срок выдачи разрешения на «Северный поток-2»
Датское энергетическое агентство (ДЭА) получило дополнительную заявку от оператора газопровода "Северный поток-2" Nord Stream 2 AG на рассмотрение третьего варианта маршрута прокладки трубопровода.
Обновлено вчера в 11:08
Футбол
Барселона — Манчестер Юнайтед 2:0 (1-й тайм)
Выйдя в стартовом составе на ответный поединок четвертьфинала Лиги чемпионов против «Манчестер Юнайтед», Лионель Месси обошёл Андреса Иньесту и переместился на второе место в истории «Барселоны» по количеству матчей в самом престижном клубном турнире Европы.
Обновлено в 15:12
Футбол
Чистка рядов в «Реале»: Зидан определил список футболистов «на выход»
Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан определил список футболистов, которые покинут команды по окончании сезона.
Обновлено в 12:44
Шоу-бизнес
Актер Александр Семчев сбросил центнер
Заслуженный артист России Александр Семчев в преддверии 50-летия похудел на 100 килограммов.
Обновлено в 14:09