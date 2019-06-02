Футбол

СМИ узнали, сколько заработал «Ливерпуль» за участие в Лиге чемпионовГазета.Ru 16:50

Тоттенхэм — Ливерпуль
0 – 2
Матч завершён
Лига чемпионов, Финал, вчера
Стадион «Ванда Метрополитано»
2′
Мохамед Салах
58′
Роберто Фирмино
Дивок Ориги
62′
Джорджиньо Вейналдум
Джеймс Милнер
Харри Уинкс
Лукас Моура
66′
Мусса Сиссоко
Эрик Дайер
74′
Деле Алли
Фернандо Льоренте
81′
87′
Дивок Ориги
90′
Садио Мане
Джо Гомес
Английский футбольный клуб "Ливерпуль" получит около 97,5 млн фунтов за выступление в Лиге чемпионов - 2018/19, передает "Советский спорт".
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