СМИ узнали, сколько заработал «Ливерпуль» за участие в Лиге чемпионовГазета.Ru 16:50

Английский футбольный клуб "Ливерпуль" получит около 97,5 млн фунтов за выступление в Лиге чемпионов - 2018/19, передает "Советский спорт".

СМИ узнали, сколько заработал «Ливерпуль» за участие в Лиге чемпионов

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