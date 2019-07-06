Шоу-бизнес

Галкин получает в пять раз больше Петросяна, пишут СМИГазета.Ru вчера в 19:26

В СМИ появились данные о том, сколько получают российские юмористы за свои выступления.
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с чего всё началось

Галкин на корпоративе зарабатывает по 3,5 млн рублей, а Петросяна зовут выступить за 700 тысяч

По одному артистов зовут чаще всего для того, чтобы провести мероприятие, а заодно и «спеть, сплясать, рассмешить». Но мастера юмора готовы на корпоративах отработать и настоящие сольники, пусть и сравнительно короткие - по 30 - 40 минут. Максим Галкин 50 тыс. евро (3 млн 581 тыс. руб.).
Комсомольская правдавчера в 18:05

Подробнее о событии

Опубликованы доходы российских юмористов. Михалкова получает больше Петросяна

URA.Ruвчера в 22:39

Стало известно сколько зарабатывают на корпоративах российские юмористы

Пятый канал00:03

Галкин на корпоративе зарабатывает по 3,5 млн рублей, а Петросяна зовут выступить за 700 тысяч

Комсомольская правдавчера в 18:05

От 700 тысяч до нескольких миллионов. СМИ сравнили доходы российских юмористов

Телеканал 360°вчера в 20:14

Названы гонорары российских юмористов за корпоративы

News.ruвчера в 20:12

Галкин получает в пять раз больше Петросяна, пишут СМИ

Газета.Ruвчера в 19:26

Названы гонорары российских юмористов

Lenta.ruвчера в 20:54
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Происшествия

При опрокидывании катамарана в Черном море погибли два человека

Обновлено вчера в 15:32
Происшествия

Стали известны подробности преступлений сотрудников ФСБ

Ранее сообщалось, что один из арестованных сотрудников ФСБ майор Управления «К» Александр Карелин оказался внуком генерала госбезопасности и преподавателя академии ведомства.
Обновлено вчера в 18:57
Происшествия

Кассирша задержана: куда башкирка спрятала украденные 20 млн

Задержанная полицией 36-летняя кассирша одного из российских банков, укравшая из кассы более 20 млн рублей, отказалась сообщать местонахождение денег.
Обновлено вчера в 16:36
Единоборства

Нурмагомедов считает, что боец Пуарье не соответствует ему по уровню

Обновлено вчера в 18:58
Общество

Конюхов возобновил полет в Крым на экспериментальном самолете

Российский путешественник Федор Конюхов продолжил полет в Крым на экспериментальном самолете, оборудованном солнечными батареями, сообщил сын путешественника Оскар Конюхов.
Обновлено в 01:47
Происшествия

«Коммерсантъ» узнал о задержании в Москве продававшего дипломы ректора

Сотрудники ФСБ и полиции задержали ректора Института экономики бизнеса (ИНЭКБИ) Виктора Подобедова и его заместителя Светлану Попонину, сообщает «Коммерсантъ».
Обновлено в 01:53
Авто

В России отмечен рост продаж сертифицированных Mitsubishi с пробегом

Обновлено вчера в 22:00
Политика

Секретные документы химбазы из дела Скрипалей нашли на помойке

Документы с отметкой «совершенно секретно» из лаборатории в Портон-Дауне, где проводилась экспертиза вещества, которым отравили экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля, обнаружены на помойке в Лондоне.
Обновлено вчера в 07:52
Общество

Богатейший человек мира развелся с женой

Обновлено вчера в 21:32
Футбол

Около 23 тыс. билетов продано на матч за Суперкубок России по футболу

Порядка 23 тыс. билетов реализовано на данный момент на матч за Олимп - Суперкубок России по футболу.
Обновлено 04 июля в 07:02
Шоу-бизнес

Резо Гигинеишвили публично признался в любви Надежде Оболенцевой

Резо Гигинеишвили впервые открыто признался в искренней любви 35-летней Надежде Оболенцевой, с которой встречается не первый год.
Обновлено вчера в 09:29
Происшествия

В Калифорнии произошло мощное землетрясение

В американском штате Калифорния произошло землетрясение магнитудой 6,4. Об этом в четверг, 4 июля, сообщается на сайте геологической службы США (USGS).
Обновлено 04 июля в 16:12
Политика

Семья умершего после освобождения из тюрьмы КНДР американца потребовала арестованное судно

Обновлено в 00:32
Политика

Глава Калмыкии выдвинет в сенаторы капитана команды КВН «Сборная РУДН»

Врио главы Калмыкии Бату Хасиков выдвинет в Совет Федерации капитана команды КВН «Сборная РУДН», продюсера сериала «Даешь молодежь!»
Обновлено в 00:00
Происшествия

Избитая 7-летняя девочка из Ингушетии может лишиться руки

Ранее уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова проинформировала о том, что родители девочки из Ингушетии, которую избивали родственники, были найдены.
Обновлено вчера в 20:05
Происшествия

В Иркутской области из-за паводка госпитализировали более 400 человек

Более 400 человек госпитализированы из-за паводка в Иркутской области, рассказал на правкомиссии замглавы МЧС Павел Барышев.
Обновлено в 01:26
Шоу-бизнес

Гагарина в мини-платье свела всех с ума на презентации нового парфюма

Для презентации нового парфюма от Lancome 32-летняя Полина Гагарина выбрала яркий наряд - певица надела коктейльное микро-платье из парчи Atelier Moscow и дополнила свой образ украшениями от Sokolov Russia.
Обновлено вчера в 12:32
Общество

Мокрая Мелания Трамп без нижнего белья произвела фурор

В Сети обсуждают появление супруги президента США Мелании Трамп на военном параде по случаю празднования Дня независимости США.
Обновлено вчера в 13:08
Происшествия

Автомобиль упал в Яузу в центре Москвы после ДТП

Обновлено в 02:13
Гаджеты

Миллионы пользователей Android стали жертвами мошенников

Более десяти миллионов пользователей Android стали жертвами мошенников, загрузив фейковое обновление для смартфонов Samsung.
Обновлено вчера в 19:07
Политика

Путин встретился с Папой Римским

Российский лидер Владимир Путин в Ватикане встретился c Папой Римским Франциском.
Обновлено 04 июля в 08:18
Шоу-бизнес

Певец Кирилл Андреев изменил свою жизнь после трепанации черепа

Обновлено вчера в 18:10
Политика

«Нафтогаз» потребует от РФ компенсацию за прекращение транзита газа

Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" потребует в международном суде компенсацию после прекращения транзита газа из России через Украину в Европу, заявил исполнительный директор компании Юрий Витренко.
Обновлено вчера в 10:09
Общество

Депутат Госдумы предложил увеличить число бюджетных мест в вузах

Число бюджетных мест в российских вузах следует увеличить на четверть, считает член комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов.
Обновлено вчера в 22:49
Экономика

Фармкомпании заплатили российским врачам в 2018 году не менее ₽3,3 млрд

РБК изучил отчеты 43 фармацевтических компаний о так называемой передаче ценностей российским специалистам здравоохранения в 2018 году — выплатах врачам за участие в научных конференциях, компенсациях расходов на поездки и проживание, вознаграждениях за консультации и т.п.
Обновлено в 02:00
Музыка

Егору Криду предложили сменить деятельность на ремонт часов

В конце передачи бывший участник тв-шоу «Холостяк» Егор Крид предложил поперечному «принять розу».
Обновлено вчера в 20:18
Политика

В «Нафтогазе» предупредили об угрозе техногенной катастрофы на Украине

Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев заявил, что Украине грозит техногенная катастрофа, если в хранилища не удастся закачать нужный объем газа.
Обновлено вчера в 12:30
Происшествия

Возбуждено второе уголовное дело по статье о криминальных авторитетах

«По материалам Главного управления уголовного розыска МВД России следователем подмосковной полиции в отношении одного из лидеров криминальной среды, известного как Бончо, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 210.1 УК РФ», – приводит ТАСС слова Волк.
Обновлено вчера в 15:08
Общество

Никаких пенсий: ПФР оставил без пенсии десятки тысяч россиян

Как сообщают СМИ, только за минувший год Пенсионный фонд России отказался засчитать часть пенсии 170 500 гражданам России.
Обновлено вчера в 06:19
Армия и оружие

«Один убит и шестеро ранены»: ВСУ озвучили потери за сутки в Донбассе

В Донбассе за прошедшие сутки ополченцы были вынуждены 30 раз открывать ответный огонь, в результате чего один украинский военнослужащий погиб, трое - получили ранения и еще трое - боевые травмы.
Обновлено вчера в 03:25
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Советский и российский артист эстрады, писатель-юморист и телеведущий. Народный артист РСФСР.
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Александр Ревва
Российский шоумен, комедийный актёр, телеведущий, певец. Бывший игрок команды КВН «Утомлённые солнцем». Резидент юмористического шоу «Comedy Club».
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