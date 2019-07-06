Шоу-бизнес

СМИ узнали, сколько получают Галкин, Петросян и другие юмористыРИА Новости 01:45

Максим Галкин оказался самым дорогим российским юмористом. Об этом пишет газета "Комсомольская правда", получившая сведения о гонорарах артистов этого жанра. Выступление Галкина на частном корпоративе обойдется гостям в 50 тысяч евро (свыше трех с половиной миллионов рублей).
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с чего всё началось

Галкин на корпоративе зарабатывает по 3,5 млн рублей, а Петросяна зовут выступить за 700 тысяч

По одному артистов зовут чаще всего для того, чтобы провести мероприятие, а заодно и «спеть, сплясать, рассмешить». Но мастера юмора готовы на корпоративах отработать и настоящие сольники, пусть и сравнительно короткие - по 30 - 40 минут. Максим Галкин 50 тыс. евро (3 млн 581 тыс. руб.).
Комсомольская правдавчера в 18:05

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СМИ сравнили гонорары Галкина и Петросяна

Газета.Ru02:54

Галкин на корпоративе зарабатывает по 3,5 млн рублей, а Петросяна зовут выступить за 700 тысяч

Комсомольская правдавчера в 18:05

Опубликованы доходы российских юмористов. Михалкова получает больше Петросяна

URA.Ruвчера в 22:39

Названы гонорары российских юмористов

Lenta.ruвчера в 20:54

От 700 тысяч до нескольких миллионов. СМИ сравнили доходы российских юмористов

Телеканал 360°вчера в 20:14

Названы гонорары российских юмористов за корпоративы

News.ruвчера в 20:12

СМИ узнали, сколько получают Галкин, Петросян и другие юмористы

РИА Новости01:45
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Происшествия

На юго-востоке Москвы загорелось общежитие

Пожар произошел в общежитии на улице Окской на юго-востоке Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС.
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Происшествия

На борту перевернувшегося в Черном море судна находились 55 человек

Обновлено в 01:46
Музыка

Кирилл Андреев рассказал о причине ухода Игоря Сорина из «Иванушек»

В беседе с ведущим передачи «Судьба человека» Борисом Корчевниковым музыкант Кирилл Андреев вспомнил, что у первого солиста группы «Иванушки International» Игоря Сорина был весьма сложный характер.
Обновлено вчера в 11:14
Политика

Пушков оценил угрозу техногенной катастрофы на Украине

Обновлено вчера в 21:26
Баскетбол

Матчи летней лиги НБА прервали из-за землетрясения

Обновлено в 01:01
Происшествия

Арестованный офицер ФСБ оказался внуком генерала госбезопасности

Знакомый с ходом расследования источник проинформировал о том, что среди задержанных сотрудников ФСБ России есть внук генерала госбезопасности и преподавателя Академии ФСБ.
Обновлено вчера в 18:06
Футбол

Паскаль Цубербюлер восхищен игрой вратарей на женском ЧМ

Бывший вратарь сборной Швейцарии Паскаль Цубербюлер восхищен игрой вратарей на чемпионате мира среди женщин.
Обновлено в 02:50
Происшествия

Задержана кассирша банка, похитившая более 20 млн рублей

Обновлено вчера в 03:39
Происшествия

Тетю избитой в Ингушетии девочки проверят на наркотики

Тетю избитой девочки в Ингушетии проверят на содержание наркотиков в организме.
Обновлено в 03:32
Происшествия

Основателя «Тольяттиазота» заочно приговорили к девяти годам колонии

Суд Центрального района Тольятти заочно приговорил основателя и бывшего руководителя «Тольяттиазота» Владимира Махлая к девяти годам колонии общего режима, сообщает корреспондент «Интерфакса» из зала суда.
Обновлено вчера в 14:34
Энергетика

Властям предложили распечатать Росрезерв для снижения цен на бензин

Аркуша предлагает шесть мер для стабилизации топливного рынка Дальнего Востока, где работает всего два крупных завода (Комсомольский НПЗ «Роснефти» и Хабаровский НПЗ «Нефтегазхолдинга», принадлежащий экс-главе «Роснефти» Эдуарду Худайнатову) и ухудшилась ситуация c ценами на топливо в начале июля, после того как истекло соглашение десяти крупнейших нефтяных компаний с правительством.
Обновлено в 03:00
Политика

Звезду КВН выдвинут в сенаторы от Калмыкии

Обновлено в 02:17
Общество

Подсчитаны затраты на восстановление Иркутской области после паводка

На строительно-ремонтные работы в пострадавшей от паводка Иркутской области потребуется порядка 28 млрд рублей, заявил вице-премьер России Виталий Мутко в субботу, 6 июля, в ходе совещания правительственной комиссии по последствиям разгула стихии в Тулуне.
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Авто

В Гудвуде представили прототип кабриолета Lexus LC

На фестивале скорости в Гудвуде состоялась премьера предсерийного экземпляра спортивного кабриолета Lexus LC.
Обновлено вчера в 10:50
Общество

В Словении установили деревянную статую Меланьи Трамп

В словенском городе Севница установили статую первой леди США Меланьи Трамп, сделанную из дерева с помощью бензопилы.
Обновлено в 02:14
Армия и оружие

ДНР: Украинские военные обстреляли из минометов детскую площадку

Обновлено в 03:14
Энергетика

Германия приостановила прием нефти из России, узнали СМИ

НПЗ РСК, который находится в немецком городе Шведте недалеко от границы с Польшей, приостановил импорт нефти из России по трубопроводу "Дружба".
Обновлено вчера в 10:47
Происшествия

В Иркутской области возбуждено шесть уголовных дел против мародеров

Иркутская область, 6.07.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области возбуждено шесть уголовных дел против мародеров, действовавших на затопленных территориях.
Обновлено вчера в 22:59
Общество

Глава Amazon Джефф Безос официально развелся с женой

Обновлено вчера в 22:46
Общество

В 2018 году выплаты фармкомпаний российским врачам составили не менее 3,3 млрд рублей

Как минимум 42,4 тысячи российских врачей получили в прошлом году от фармкомпаний более 3,3 млрд рублей.
Обновлено в 02:24
Общество

Сапсерфинг и воздушные змеи. В Серебряном бору пройдет экопикник

Обновлено в 02:44
Общество

В Троицке на Сабантуе шторм снёс палатки

Обновлено в 02:22
Шоу-бизнес

Гагарина в мини-платье свела всех с ума на презентации нового парфюма

Для презентации нового парфюма от Lancome 32-летняя Полина Гагарина выбрала яркий наряд - певица надела коктейльное микро-платье из парчи Atelier Moscow и дополнила свой образ украшениями от Sokolov Russia.
Обновлено вчера в 12:32
Гаджеты

В Play Store обнаружили опасное приложение для смартфонов Samsung

Потенциально опасное неофициальное программное обеспечение «Обновления для Samsung» было загружено из магазина приложений для Andorid-устройств Play Store более 10 млн раз.
Обновлено в 03:07
Происшествия

В уральском полпредстве прокомментировали арест помощника Цуканова

В уральском полпредстве назвали арестованного помощника Николая Цуканова Александра Воробьева «предателем».
Обновлено в 03:17
Армия и оружие

Антонов отверг обвинения Пентагона в «ядерных испытаниях»

Российский посол в США Анатолий Антонов заявил, что Москва не обсуждает с Вашингтоном обвинения Пентагона в якобы проводимых РФ «ядерных испытаниях».
Обновлено вчера в 20:35
Единоборства

Порье и Нурмагомедов провели дуэль взглядов

После общения с прессой накануне турнира UFC 242 в Абу-Даби Дастин Порье и Хабиб Нурмагомедов провели пресс-конференцию в Лас-Вегасе, по окончании которой спортсмены устроили дуэль взглядов.
Обновлено в 02:06
Политика

Папа Римский Франциск указал на попытки манипулировать религией на Украине

Папа Римский Франциск назвал украинский конфликт "гибридным", который усугубляется попытками пропаганды и манипуляций в том числе за счет религии.
Обновлено вчера в 08:53
Наука

Специалисты восстановили работу парализованных рук

Австралийские ученые восстановили работу парализованных рук при помощи метода переплетения нервных окончаний.
Обновлено вчера в 17:43
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Ученые опубликовали видео выпуска косаток и белух из «китовой тюрьмы»

Обновлено в 02:19
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Евгений Петросян
Советский и российский артист эстрады, писатель-юморист и телеведущий. Народный артист РСФСР.
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Александр Ревва
Российский шоумен, комедийный актёр, телеведущий, певец. Бывший игрок команды КВН «Утомлённые солнцем». Резидент юмористического шоу «Comedy Club».
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