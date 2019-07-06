Шоу-бизнес
СМИ узнали, сколько получают Галкин, Петросян и другие юмористыРИА Новости 01:45
Максим Галкин оказался самым дорогим российским юмористом. Об этом пишет газета "Комсомольская правда", получившая сведения о гонорарах артистов этого жанра. Выступление Галкина на частном корпоративе обойдется гостям в 50 тысяч евро (свыше трех с половиной миллионов рублей).
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с чего всё началось
По одному артистов зовут чаще всего для того, чтобы провести мероприятие, а заодно и «спеть, сплясать, рассмешить». Но мастера юмора готовы на корпоративах отработать и настоящие сольники, пусть и сравнительно короткие - по 30 - 40 минут. Максим Галкин 50 тыс. евро (3 млн 581 тыс. руб.).Комсомольская правдавчера в 18:05
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Галкин на корпоративе зарабатывает по 3,5 млн рублей, а Петросяна зовут выступить за 700 тысяч
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