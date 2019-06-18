Политика
СМИ узнали причину смерти бывшего президента Египта Мухаммеда МурсиRT на русском 19:10
Бывший президент Египта Мухаммед Мурси скончался в результате сердечного приступа, сообщило государственное телевидение страны со ссылкой на источники в медицинских кругах.
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Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 21:41, Вашингтон
Энергетика
Медведев поручил проверить сообщения о росте цен на бензин
Глава правительства Дмитрий Медведев поручил вице-премьеру Дмитрию Козаку проверить информацию о росте цен на бензин на Дальнем Востоке и в Сибири.
Обновлено в 07:54
Экономика
В ООН опубликовали новый прогноз численности мирового населения
Ожидается, что к 2050 году численность населения сократится как минимум на 1% в 55 странах, среди которых Россия, Украина, Беларусь, Армения, Латвия и Литва.
Обновлено в 18:07
Армия и оружие
Отряд кораблей ВМФ России остановлен при прохождении Панамского канала
Отряд кораблей Северного флота ВМФ России во главе с фрегатом «Адмирал Горшков», который накануне, 16 июня, начал прохождение Панамского канала, так и не закончил этот маневр.
Обновлено в 06:38
Кино
Скончался актер из «Амели» Морис Бенишу
Обновлено в 14:17
Армия и оружие
Одиннадцать мирных жителей погибли при обстреле боевиков в Алеппо
В результате атаки погибли одиннадцать мирных жителей, еще пятнадцать получили ранения различной степени тяжести.
Обновлено в 15:28
Происшествия
В Якутске самолет Ан-24 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы
Самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, сообщается во вторник на официальном сайте аэропорта Якутск.
Обновлено в 20:42
Экология
Эксперты развенчали миф об «обитателях-мутантах» в Москве-реке
Эксперты рассказали РИА Новости о качестве воды в Москве-реке, о том, какая рыба в ней водится, можно ли ее употреблять в пищу, и обитают ли в ее водах рыбы-мутанты с тремя глазами и двумя хвостами.
Обновлено в 20:52
Шоу-бизнес
Принца Уильяма подвергли критике за его отношение к старшим детям
Британского принца Уильяма раскритиковали за его отношение к старшим детям.
Обновлено в 15:57
Происшествия
Ми-8 загорелся на вертолетной площадке на Чукотке
Вертолет Ми-8 загорелся во время взлета с площадки, расположенной в чукотском селе Нутепельмен.
Обновлено в 11:26
Общество
Киселев прокомментировал проигрыш в суде архитектору его виллы в Крыму
Генеральный директор МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселев прокомментировал решение суда о присуждении автору статьи о его вилле в Крыму Владимиру Мазурину 2,5 миллиона рублей.
Обновлено в 15:20
Экономика
Российские авиакомпании получили рекордный убыток
Совокупный убыток российских авиакомпаний с января по март 2019 года составил 45,3 млрд руб.
Обновлено в 10:01
Общество
Невольный учитель: Бутина преподает в тюрьме основы демократии США
Российская гражданка Мария Бутина в новой тюрьме начала официально преподавать четыре предмета.
Обновлено в 17:01
Экономика
Аукционный дом Sotheby’s продали за $3,7 млрд
Аукционный дом Sotheby's был продан франко-израильскому бизнесмену Патрику Драхи за $3,7 млрд, сообщает агентство Associated Press.
Обновлено в 19:57
Шоу-бизнес
Саша Савельева и Кирилл Сафонов дали сыну звериное имя
Можно было бы предположить, что такое имя малыш получил в честь отца Кирилла, которого так же звали Леон, но Кирилл эти подозрения отмел.
Обновлено в 06:36
Музыка
В Москве открывается XVI Международный конкурс имени Чайковского
17 июня в Московской консерватории открывается XVI Международный конкурс имени Чайковского.
Обновлено в 07:07
Общество
Антитабачные кампании сокращают курение не хуже, чем налоги на табак
Антитабачные кампании сокращают курение не хуже, чем налоги на табак Влияние общественной атмосферы на изменение потребления «вредных продуктов» и в целом «индустрии греха» сравнимо с влиянием налогов на потребление табака, алкоголя, продуктов с высоким содержанием сахара, предполагается в работе американских экономистов из Университета Чикаго и бизнес-школы Wharton.
Обновлено в 18:38
Шоу-бизнес
Дженнифер Энистон отвергла любовь принца Гарри
Обнародованы малоизвестные факты биографии актрисы Дженнифер Энистон. Оказывается, она отвергла любовь принца Гарри.
Обновлено в 18:20
Политика
Роскомнадзор составил проект правил изоляции рунета в случае угрозы
Роскомнадзор составил проект приказа, определяющего правила изоляции российского сегмента интернета (рунета) в случае возникновения угрозы.
Обновлено в 15:17
Шоу-бизнес
Собчак возмутило ее фото с Богомоловым
Издание назвало Собчак и Богомолова одной из самых ярких пар прошедшего кинофестиваля.
Обновлено в 17:10
Политика
Зеленский заявил о необходимости расширить санкции против РФ
Зеленский отметил, что санкции против РФ необходимо сохранять до тех пор, пока не будут восстановлены территориальная целостность и суверенитет Украины, добавив, что они являются единственным средством давления на Москву и дипломатическим инструментом для достижения результата.
Обновлено в 19:25
Политика
США при Трампе выделили более $213 миллионов на гумпомощь Венесуэле
"При президенте Дональде Трампе Соединенные Штаты выделили более 213 миллионов долларов на гуманитарную помощь пострадавшим от жестокой диктатуры венесуэльцам", - написал Пенс на своей странице в Twitter.
Обновлено в 19:20
Авто
Аэропорт в Болонье получил новый Lamborghini Huracan «Follow Me»
Аэропорт Гульельмо в Болонье, Италия получил новый Lamborghini Huracan «Follow Me».
Обновлено в 14:07
Наука
Новые тайны древнего Иерихона раскрыты археологами из России
Византийская часть древнего города Иерихон была заселена значительно раньше римского периода, сообщил руководитель Иерихонской экспедиции ИА РАН Леонид Беляев.
Обновлено в 09:48
Технологии
Airbus представил узкофюзеляжный самолет A321XLR
Европейский концерн Airbus представил дальнемагистральный узкофюзеляжный самолет Xtra Long Range (А321XLR).
Обновлено в 09:30
Политика
Орешкин объяснил необходимость в 12 заместителях
Отвечая на вопрос журналистов, есть ли необходимость назначать 12 заместителей, глава ведомства заявил, что это объясняется особенностью работы Минэкономразвития, сообщает корреспондент РБК.
Обновлено в 11:53
Общество
Бедных россиян с огородом захотели лишить господдержки
Речь идет о тех россиянах, которые имеют огород или свободную жилую площадь. Об этом пишет газета "Известия".
Обновлено в 10:05
Происшествия
Путина проинформировали об инциденте в селе Чемодановка
Обновлено в 07:15
Общество
Элтон Джон встретится с Макроном
Президент Франции Эммануэль Макрон вручит певцу Элтону Джону орден Почетного легиона. Об этом сообщает Le Journal du Dimanche.
Обновлено в 18:42