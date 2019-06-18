Политика

СМИ узнали причину смерти бывшего президента Египта Мухаммеда МурсиRT на русском 19:10

Бывший президент Египта Мухаммед Мурси скончался в результате сердечного приступа, сообщило государственное телевидение страны со ссылкой на источники в медицинских кругах.
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Мухаммед Мурси
Египетский политик
Египетский государственный и политический деятель. Пятый президент Египта с 30 июня 2012 года по 3 июля 2013 года. Являлся председателем Партии свободы и справедливости, которая была образована международной панисламистской организацией Братья-мусульмане 30 апреля 2011 года после революции в Египте. В 2012 году Мурси победил во втором туре президентских выборов. Первый демократически избранный глава государства в истории Египта, он управлял страной немногим более года, до своего свержения в результате военного переворота 3 июля 2013 года...
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